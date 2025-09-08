Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lại phun trào bùn nhão từ dự án hầm metro Nhổn - ga Hà Nội

08-09-2025 - 21:00 PM | Xã hội

Chiều 8/9, lượng lớn bùn nhão từ dự án khoan ngầm tuyến Metro Nhổn - Ga Hà Nội đã phun trào trong ngõ 7 Giang Văn Minh (phường Giảng Võ, Hà Nội).

Khoảng 16h ngày 8/9, bùn nhão từ thi công hầm tuyến Metro Nhổn – Ga Hà Nội phun trào tại ngõ 7 Giang Văn Minh, gây ách tắc giao thông cục bộ.

Bùn nhão lan trên diện rộng trong ngõ số 7 Giang Văn Minh.

Theo phản ánh từ ông Doãn Hoàng Nam (trú tại số nhà 41, ngõ 7 Giang Văn Minh), khoảng 16h cùng ngày, bùn nhão phun trào từ hệ thống cống thoát nước trong ngõ. Sau 30 phút, dòng bùn loãng lan nhanh trên diện rộng, gây ách tắc giao thông cục bộ.

Ngay khi nhận được thông tin, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội đã huy động cán bộ và nhân viên, phối hợp với nhà thầu thi công tuyến hầm của dự án khẩn trương có mặt tại hiện trường để khoanh vùng, tránh bùn chảy lan sang các vùng khác.

Đồng thời, huy động máy bơm hút công suất lớn, xe hút bùn tới hiện trường để xử lý, thu dọn. Rào chắn đang được các đơn vị khẩn trương dựng lên nhằm đảm bảo an toàn cho nhân dân và hạn chế dòng bùn lan rộng.

Công nhân cùng nhà thầu có mặt để xử lý bùn.

Đại diện Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội cho biết, đây là lần thứ 2 kể từ khi thi công tuyến ngầm đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội, máy khoan hầm TBM đến vị trí trên, khi gặp túi đất yếu hoặc mạch nước ngầm, hay các vị trí giếng nước khoang cũ, cống thoát nước cũ hiện không còn được sử dụng,… tạo thành đường đi cho hỗn hợp bùn trào lên mặt đất.

Trước đó vào tháng 12/2023, cũng tại vị trí này, bùn nhão từng phun trào tương tự, sau đó đã được chủ đầu tư và các nhà thầu dự án khắc phục nhanh chóng. Nguyên nhân được xác định là do dưới lòng đất còn tồn tại các đường giếng nước cũ, cống thoát nước cũ không còn sử dụng, tạo thành đường đi cho phụ gia khoan hầm trào lên mặt đất.

Theo Phùng Linh - Đức Nguyễn

Tiền Phong

