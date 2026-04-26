Lãi suất giảm, trợ lực cho tăng trưởng kinh tế

Để đạt được mục tiêu này, ngành Ngân hàng, với vai trò là kênh dẫn vốn chủ lực của nền kinh tế giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong việc khơi thông và phân bổ hiệu quả các nguồn lực.

Trong những tháng đầu năm 2026, NHNN tiếp tục giữ nguyên các mức lãi suất điều hành nhằm tạo điều kiện cho TCTD tiếp cận nguồn vốn từ NHNN với chi phí thấp để góp phần hỗ trợ nền kinh tế. Đồng thời, NHNN chỉ đạo các TCTD tiếp tục công bố thông tin lãi suất cho vay trên trang thông tin điện tử của ngân hàng nhằm cung cấp thông tin cho khách hàng tham khảo khi tiếp cận vốn vay. Tuy nhiên, diễn biến mặt bằng lãi suất trong những tháng đầu năm có chiều hướng tăng trong bối cảnh cạnh tranh với nhiều kênh đầu tư khác.

Trước tình hình đó, ngày 9/4, Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn đã chủ trì cuộc họp với các ngân hàng trong đó tập trung giải pháp về lãi suất. Tại cuộc họp, các NHTM đã thống nhất, đồng thuận cao thực hiện chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và NHNN trong việc nỗ lực giảm mặt bằng lãi suất thị trường để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Ngay sau đó làn sóng giảm lãi suất mạnh mẽ đã lan tỏa khắp hệ thống thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự đồng hành của ngành Ngân hàng đối với cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Đến thời điểm hiện tại, khoảng 29 NHTM đã điều chỉnh giảm lãi suất huy động, chủ yếu tập trung ở các kỳ hạn trên 6 tháng.

Ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (NHNN) cho biết, việc giảm lãi suất huy động sẽ giúp các ngân hàng từng bước tối ưu chi phí vốn đầu vào, gia tăng dư địa cho việc giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ cá nhân và doanh nghiệp phát triển sản xuất - kinh doanh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu tăng trưởng kinh tế theo định hướng của Đảng và Chính phủ trong giai đoạn mới.

Ở góc độ TCTD, bà Phùng Thị Bình, Phó Tổng Giám đốc Agribank nhấn mạnh, trong bối cảnh nền kinh tế còn đối mặt với nhiều khó khăn, việc duy trì mặt bằng lãi suất hợp lý có ý nghĩa quan trọng trong việc hỗ trợ khách hàng. Đó cũng là lý do Agribank đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ như giảm lãi suất cho vay, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, nhằm giúp doanh nghiệp và người dân ổn định hoạt động sản xuất - kinh doanh.

“Việc giảm lãi suất không chỉ nhằm chia sẻ khó khăn mà còn góp phần định hướng dòng vốn vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và động lực tăng trưởng”, bà Bình cho biết.

Hay tại BIDV, ông Lại Tiến Quân, Phó Tổng Giám đốc BIDV cho biết, ngân hàng đã điều chỉnh giảm cả lãi suất huy động và cho vay với mức 0,5%/năm đối với cả các khoản vay ngắn hạn và trung, dài hạn. Bên cạnh đó, ngân hàng tiếp tục triển khai các gói tín dụng ưu đãi dành cho các lĩnh vực ưu tiên như sản xuất lương thực, chuỗi cung ứng và năng lượng, với mức lãi suất thấp hơn từ 1% đến 1,5% so với các khoản vay thông thường. Để có thể duy trì mặt bằng lãi suất thấp trong thời gian dài, ngân hàng này đã và đang đẩy mạnh tiết giảm chi phí nội bộ, tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ và tăng cường chuyển đổi số. không chỉ giúp giảm chi phí vận hành mà còn rút ngắn thời gian phê duyệt khoản vay, từ đó nâng cao khả năng tiếp cận vốn của khách hàng.

Các chuyên gia cũng nhận định, việc ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất không chỉ thể hiện sự hưởng ứng kịp thời đối với định hướng điều hành, mà còn góp phần củng cố niềm tin của doanh nghiệp và người dân vào khả năng tiếp cận vốn. Trong bối cảnh nền kinh tế đang nỗ lực duy trì đà phục hồi, việc tiếp tục phát huy hiệu quả của chính sách lãi suất, kết hợp với các giải pháp điều hành đồng bộ sẽ là yếu tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng trong thời gian tới.