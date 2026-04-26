Bắt giữ người phụ nữ lừa đảo hơn 42 tỉ đồng của nhiều người

Ngày 25-4, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Như Quỳnh (SN 1984, trú tại phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức".

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành quyết định tố tụng đối với Phạm Thị Như Quỳnh

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định từ tháng 5-2025 đến tháng 12-2025, bằng các thủ đoạn tinh vi như đưa ra thông tin gian dối về việc có thể mua được các bất động sản trên địa bàn xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên với giá ưu đãi và sử dụng các tài liệu giả mạo chủ đầu tư, Quỳnh đã chiếm đoạt số tiền hơn 42 tỉ đồng từ các bị hại.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, đồng thời đề nghị những ai là nạn nhân hoặc có thông tin liên quan đến hành vi phạm tội của đối tượng Quỳnh cần sớm trình báo với cơ quan công an để được bảo vệ quyền lợi và phục vụ công tác thực thi pháp luật, đảm bảo sự minh bạch cho thị trường bất động sản địa phương.