Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt giữ người phụ nữ lừa đảo hơn 42 tỉ đồng của nhiều người

Theo Tr. Đức | 26-04-2026 - 07:04 AM | Tài chính - ngân hàng

Bằng các thủ đoạn tinh vi, sử dụng các tài liệu giả mạo chủ đầu tư, Phạm Thị Như Quỳnh đã chiếm đoạt số tiền hơn 42 tỉ đồng từ các bị hại

Ngày 25-4, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Như Quỳnh (SN 1984, trú tại phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức".

Bắt nữ quái lừa đảo 42 tỉ đồng trong giao dịch bất động sản tại Hưng Yên - Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành quyết định tố tụng đối với Phạm Thị Như Quỳnh

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định từ tháng 5-2025 đến tháng 12-2025, bằng các thủ đoạn tinh vi như đưa ra thông tin gian dối về việc có thể mua được các bất động sản trên địa bàn xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên với giá ưu đãi và sử dụng các tài liệu giả mạo chủ đầu tư, Quỳnh đã chiếm đoạt số tiền hơn 42 tỉ đồng từ các bị hại.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, đồng thời đề nghị những ai là nạn nhân hoặc có thông tin liên quan đến hành vi phạm tội của đối tượng Quỳnh cần sớm trình báo với cơ quan công an để được bảo vệ quyền lợi và phục vụ công tác thực thi pháp luật, đảm bảo sự minh bạch cho thị trường bất động sản địa phương.

Người lao động

ĐHCĐ Techcombank: Hai kịch bản lợi nhuận, chia cổ tức tiền mặt 7%, cổ phiếu thưởng tỷ lệ tới 60%

Lãnh đạo VietinBank: Dự kiến chuyển nhượng toà tháp trụ sở chính VietinBank Tower trong nửa đầu năm 2026

Kiểm tra hàng loạt tiệm vàng ở TPHCM, nhiều cơ sở bị xử phạt

LPBank công bố tài liệu ĐHĐCĐ 2026: Thành lập ngân hàng con 100% vốn tại VIFC

Thống đốc Phạm Đức Ấn được giao thêm nhiệm vụ mới

Lãnh đạo Ngân hàng Việt Á nói về việc giá cổ phiếu giao dịch quanh 10.000 đồng, giải thích lý do dòng tiền âm

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên