Kiểm tra hàng loạt tiệm vàng ở TPHCM, nhiều cơ sở bị xử phạt

Theo Thái Phương | 26-04-2026 - 06:59 AM | Tài chính - ngân hàng

Giá vàng biến động, lực lượng quản lý thị trường TPHCM đã triển khai đồng bộ biện pháp kiểm tra đối với hoạt động kinh doanh vàng, trang sức.

Ngày 25-4, thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường TPHCM cho biết thực hiện Kế hoạch kiểm tra chuyên đề vàng năm 2025, Chi cục đã chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường tăng cường chủ động tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong kinh doanh đối với các cơ sở trên địa bàn quản lý.

Trước tình hình chính trị bất ổn xảy trên toàn thế giới, giá vàng quốc tế cũng như giá vàng trong nước biến động không ngừng, gây ra những khó khăn cho người dân.

Lực lượng Quản lý thị trường chủ động thực hiện triển khai đồng bộ các biện pháp kiểm tra theo chuyên đề đối với hoạt động kinh doanh vàng, trang sức trên địa bàn, giữ vững bình ổn thị trường.

Cụ thể, Đội Quản lý thị trường số 5 với địa bàn quản lý gồm các phường Xóm Chiếu, Khánh Hội, Vĩnh Hội, Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn. Đây là khu vực tập trung nhiều cửa hàng kinh doanh vàng các loại.

Đội đã tiến hành kiểm tra và xử lý 3 doanh nghiệp kinh doanh vàng nằm trên địa bàn với hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, trị giá hàng hóa vi phạm là 135 triệu đồng.

- Ảnh 1.

Chi cục Quản lý thị trường TPHCM thực hiện kế hoạch kiểm tra chuyên đề vàng năm 2025

Tổng số tiền xử phạt là 210 triệu đồng. Đội Quản lý thị trường số 9, địa bàn quản lý khu vực TP Thủ Đức cũ, đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 9 tổ chức đã có hành vi vi phạm: Kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ là vàng trang sức thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Tổng số tiền phạt vi phạm hành chính là 506 triệu đồng. Tịch thu tang vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ là vàng trang sức thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, không hiệu, chưa qua sử dụng, gồm 39 đơn vị sản phẩm là trang sức các loại, trị giá hàng hoá vi phạm là 331 triệu đồng.

Bên cạnh đó, sau khi thực hiện sáp nhập TPHCM mở rộng bao gồm 2 địa bàn khu vực tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ, lực lượng Quản lý thị trường tại 2 địa bàn trên cũng chủ động tăng cường ra quân kiểm tra kiểm soát thị trường vàng.

Điển hình, Đội Quản lý thị trường số 19 và Đội Quản lý thị trường số 22 đã chủ trì tiến hành kiểm tra 12 cơ sở kinh doanh vàng thuộc 2 địa bàn trên.

Qua kiểm tra, kết quả bước đầu cơ quan chức năng đã tịch thu hàng hóa không có nhãn, không rõ nguồn gốc, xuất xứ với trị giá hơn 300 triệu đồng, tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước là 700 triệu đồng.

Trong thời gian tới, Chi cục Quản lý thị trường sẽ tiếp tục chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường tăng cường công tác quản lý địa bàn, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh vàng; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng, trang sức, góp phần ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.


ĐHCĐ Techcombank: Hai kịch bản lợi nhuận, chia cổ tức tiền mặt 7%, cổ phiếu thưởng tỷ lệ tới 60%

Lãnh đạo VietinBank: Dự kiến chuyển nhượng toà tháp trụ sở chính VietinBank Tower trong nửa đầu năm 2026

LPBank công bố tài liệu ĐHĐCĐ 2026: Thành lập ngân hàng con 100% vốn tại VIFC

