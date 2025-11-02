Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tháng 11/2025: Nhích tăng nhẹ nhưng vẫn duy trì ở mức thấp

Tham khảo nhanh biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại quầy (lãi suất huy động) niêm yết trên website của các ngân hàng như: Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, VPBank, Techcombank, MB, ACB, Sacombank, HDBank, SHB, VIB, SeABank, BacABank, TPBank, NCB, KienlongBank, Saigonbank, Vietbank,… trong ngày đầu tháng 11/2025 cho thấy, lãi suất huy động (tại các kỳ hạn được khảo sát là: 6,9,12,24 tháng) có điều chỉnh ở một số nhà băng, tuy nhiên, xu hướng chung là ổn định.



Ở nhóm NHTM có vốn nhà nước, biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại quầy đầu tháng 11/2025 không thay đổi so với cùng kỳ tháng 10/2025.

Cụ thể, biểu lãi suất tại Vietcombank hiện vẫn giữ nguyên ở các kỳ hạn, với lãi suất huy động kỳ hạn 6 và 9 tháng cùng niêm yết ở mức 2,9%/năm; kỳ hạn 12 tháng niêm yết ở mức 4,6%/năm; kỳ hạn 24 tháng trở lên niêm yết lãi suất ở mức 4,7%/năm. Mức lãi suất huy động 4,7%/năm cũng là mức lãi suất huy động cao nhất đang được Vietcombank áp dụng cho các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên.

Tại BIDV, mặt bằng lãi suất cũng duy trì sự ổn định so với tháng trước, với lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 và 9 tháng tiếp tục niêm yết ở mức 3,0%/năm; kỳ hạn 12 tháng duy trì ở mức 4,7%/năm và kỳ hạn 24 tháng vẫn niêm yết ở mức 4,8%/năm.

Tại VietinBank, lãi suất tiền gửi tiết kiệm cho các kỳ hạn 6, 9 tháng tiếp tục niêm yết ở mức 3,0%/năm; kỳ hạn 12 tháng là 4,7%/năm; kỳ hạn 24 tháng là 4,8%/năm.

Ở nhóm NHTM cổ phần, thị trường ghi nhận một số ngân hàng điều chỉnh lãi suất tiền gửi trực tuyến, còn lại, xu hướng chung là giữ nguyên lãi suất huy động.

Ví như, SHB điều chỉnh tăng lãi suất, mức tăng cao nhất lên đến 0,6%/năm. Theo đó, lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 1-2 tháng tăng mạnh 0,6%/năm lên 4,1%/năm; kỳ hạn 3 tháng tăng 0,35%/năm lên 4,15%/năm; kỳ hạn 4-5 tháng tăng 0,45%/năm lên 4,25%/năm; kỳ hạn 6 tháng tăng 0,3%/năm, lên 5,2%/năm.

Ở các kỳ hạn từ 7-11 tháng, SHB cũng tăng 0,3%/năm lên 5,3%/năm; kỳ hạn 12 tháng tăng 0,1%/năm lên 5,4%/năm; kỳ hạn từ 13-24 tháng tăng 0,1%/năm lên 5,6%/năm.

Hay như VIB điều chỉnh tăng lãi suất huy động với toàn bộ kỳ hạn tiền gửi trực tuyến. Cụ thể, VIB tăng 0,1%/năm các kỳ hạn 1-2 tháng, lần lượt lên 3,8%/năm và 3,9%/năm; kỳ hạn 3 - 5 tháng tăng 0,2% lên mức 4%/năm. Cùng với đó, các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên cũng tăng thêm 0,1%. Sau điều chỉnh, kỳ hạn 6-11 tháng mới nhất là 4,8%/năm; kỳ hạn 12 tháng là 5%/năm; kỳ hạn 15-18 tháng là 5,3%/năm; kỳ hạn 24-36 tháng là 5,4%/năm.

Tính từ đầu tháng 10 đến nay, thị trường đã ghi nhận 9 ngân hàng đã điều chỉnh lãi suất huy động theo hướng tăng nhẹ 0,1-0,2%/năm ở các kỳ hạn ngắn, bao gồm: GPBank, NCB, Vikki Bank, Bac A Bank, VCBNeo, HDBank, Sacombank, VIB và SHB.

Nhằm thu hút nguồn vốn lớn từ khách hàng cá nhân và tổ chức có tiềm lực tài chính mạnh, một số nhà băng cũng áp dụng mức lãi suất đặc biệt, tuy nhiên, để có thể hưởng được những mức lãi suất hấp dẫn này, khách hàng phải đáp ứng các điều kiện khắt khe về số tiền gửi tối thiểu và kỳ hạn gửi.

Chẳng hạn, ABBank dành lãi suất 9,65%/năm cho khách hàng mở mới hoặc tái tục các khoản tiền gửi tiết kiệm từ 1.500 tỷ đồng trở lên, với kỳ hạn 13 tháng.

PVcomBank cũng niêm yết mức lãi suất đặc biệt 9%/năm áp dụng cho kỳ hạn 12-13 tháng khi khách hàng gửi tiền tại quầy, điều kiện là khách hàng phải duy trì số dư tối thiểu 2.000 tỷ đồng; HDBank, áp dụng mức lãi suất 8,1%/năm cho kỳ hạn 13 tháng và 7,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng với điều kiện khách hàng duy trì số dư tối thiểu 500 tỷ đồng.

Vikki Bank áp dụng lãi suất 7,5%/năm cho tiền gửi kỳ hạn từ 13 tháng trở lên, với số tiền tối thiểu 999 tỷ đồng; Bac A Bank đang niêm yết mức lãi suất cao nhất 6,2%/năm với kỳ hạn 18-36 tháng đối với khoản tiền gửi trên 1 tỷ đồng; IVB áp dụng mức lãi suất 6,15%/năm đối với kỳ hạn 36 tháng, điều kiện áp dụng cho khoản tiền gửi từ 1.500 tỷ đồng trở lên.

Nhận định về lãi suất đầu vào giai đoạn cuối năm, giới phân tích dự báo, mặt bằng lãi suất huy động sẽ nhích tăng nhẹ trở lại, sau giai đoạn duy trì ổn định trong quý III. Dù vậy, xu hướng chung vẫn là duy trì ở mức thấp, phù hợp với định hướng chính sách tiền tệ nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế trên 8% mà Chính phủ đặt ra.

Theo các chuyên gia của KBSV Research, nhóm ngân hàng thương mại cổ phần có thể tăng 20-30 điểm cơ bản đối với kỳ hạn 6-12 tháng, trong khi nhóm ngân hàng quốc doanh sẽ duy trì ổn định, mang tính định hướng chính sách. Lãi suất huy động cuối năm vẫn được duy trì ở mức thấp, tương đương hoặc thấp hơn giai đoạn COVID.

Cùng quan điểm, MSB Research cũng cho rằng, lãi suất huy động được dự báo sẽ nhích tăng nhẹ trở lại tại một số ngân hàng thương mại cổ phần vào cuối năm nhằm đáp ứng nhu cầu vốn và kiểm soát rủi ro hệ thống, song vẫn duy trì ở mặt bằng thấp theo định hướng hỗ trợ tăng trưởng. Trong khi đó, lãi suất cho vay được kì vọng ổn định, tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất – kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên.

THỐNG KÊ LÃI SUẤT TIẾT KIỆM THÁNG 11/2025 TẠI MỘT SỐ NGÂN HÀNG: