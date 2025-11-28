Làm 1 điều đặc biệt tại Việt Nam, Thái Lan - ông lớn bán lẻ Nhật Bản muốn biến thị trường ASEAN ‘gà đẻ trứng vàng’ tiếp theo

Nhà bán lẻ Nhật Bản Muji vừa khai trương 2 cửa hàng flagship tại Thái Lan và Việt Nam hôm 28/11, đồng thời tăng cường danh mục sản phẩm được thiết kế riêng theo sở thích địa phương, từ quần áo đến đồ ăn vặt.

Một cửa hàng mới tại Bangkok - cửa hàng lớn nhất Đông Nam Á tính theo diện tích sàn - và một cửa hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh đang mở cửa trở lại sau khi mở rộng quy mô nhằm mục đích củng cố vị thế của Muji tại khu vực mà họ mô tả là "động lực lợi nhuận tiếp theo" và nơi họ đã có khoảng 100 cửa hàng tại 5 quốc gia.

“Bản địa hóa” tại Việt Nam và Thái Lan

Trọng tâm trong kế hoạch của họ là chiến lược "bản địa hóa", bao gồm việc cung cấp các mặt hàng như bánh cuộn dừa phổ biến ở Thái Lan hoặc mũ bảo hiểm xe máy ở Việt Nam, nơi xe tay ga xuất hiện khắp nơi trên những con đường đông đúc.

"Thực phẩm sẽ tác động tích cực đến lượng khách hàng, vốn là một thách thức, vì vậy chúng tôi muốn tập trung và củng cố nó như một danh mục chính", Akihiro Kamogari, giám đốc điều hành công ty con tại Thái Lan chia sẻ với Nikkei Asia hôm 21/11.

Tại Thái Lan, số lượng mặt hàng thực phẩm - bao gồm các sản phẩm được sản xuất tại địa phương như chả giò dừa và bánh snack tôm - đã tăng gấp đôi lên khoảng 200 mặt hàng để trùng với thời điểm khai trương cửa hàng flagship trung tâm mua sắm CentralWorld (Bangkok).

Cửa hàng flagship của Muji tại Bangkok có diện tích gần 3.300 m2.

Theo Kamogari, mục tiêu cuối cùng là mở rộng lên 300 đến 350 sản phẩm. Một nhóm phát triển thực phẩm đã được thành lập khoảng một năm trước, với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm được đưa từ Nhật Bản sang để hợp tác với nhân viên và nhà cung cấp địa phương.

Thực phẩm hiện chiếm khoảng 4% doanh số bán hàng tại Thái Lan của công ty, nhưng Kamogari cho biết ông kỳ vọng "sẽ tăng cường phát triển với mục tiêu tăng con số này lên 7% vào năm 2028 và 10% vào năm 2030".

Tại Việt Nam, Muji cho biết mũ bảo hiểm và áo mưa dành cho người đi xe máy của họ rất được ưa chuộng, trong khi một chiếc gối dài làm từ polyester tái chế được ra mắt tại Việt Nam hiện cũng đã có mặt tại các thị trường ASEAN khác.

"Điều quan trọng là cung cấp các mặt hàng thiết yếu cho cuộc sống và phong tục địa phương", Tetsuya Nagaiwa, Tổng giám đốc công ty con tại Việt Nam cho biết.

Muji cũng đang phát triển các loại đồ ăn nhẹ và sô cô la được thiết kế để thu hút khách hàng Việt Nam. "Chúng tôi hy vọng những mặt hàng này sẽ khuyến khích mọi người ghé thăm cửa hàng và trải nghiệm Muji", Nagaiwa nói.

Cửa hàng tại Việt Nam bày bán các sản phẩm như mũ bảo hiểm, áo mưa.

Ngoài ra, thương hiệu này đang tăng cường sản xuất tại địa phương một số sản phẩm được phân phối toàn cầu, cho phép họ cung cấp chúng với mức giá thấp hơn. Ví dụ, tại Việt Nam, việc phát triển sản phẩm dâu tây sấy khô phủ sô cô la gần đây cho phép sản phẩm này được bán với giá khoảng 60% so với giá yêu cầu khi sản phẩm phải nhập khẩu.

Việc sản xuất tại địa phương này cũng giúp các mặt hàng tuân thủ các quy định cụ thể của từng quốc gia cũng như rút ngắn thời gian giao hàng.

Đông Nam Á sẽ là “gà đẻ trứng vàng” tiếp theo

Trong kế hoạch tăng trưởng trung hạn được công bố vào tháng trước, Ryohin Keikaku đã đặt mục tiêu doanh thu 1 nghìn tỷ yên (6,4 tỷ đô la) và lợi nhuận hoạt động 100 tỷ yên cho năm tài chính kết thúc vào tháng 8/2028.

Công ty cho biết hoạt động kinh doanh tại Đông Nam Á và Châu Đại Dương, với doanh thu tăng 28% lên 50,1 tỷ yên trong năm tài chính kết thúc vào tháng 8/2025, dự kiến sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đạt được mục tiêu ba năm này.

Dấu ấn của công ty tại Đông Nam Á vẫn còn nhỏ so với Nhật Bản và Trung Quốc đại lục, nơi công ty có lần lượt 683 và 422 cửa hàng Muji tính đến cuối tháng 8, chưa kể các quán cà phê. Tuy nhiên, trong buổi họp báo về kế hoạch ba năm, Chủ tịch Satoshi Shimizu đã phát biểu rằng ông đặt mục tiêu phát triển khu vực này thành "động lực lợi nhuận tiếp theo vào năm 2028".

Mạng lưới cửa hàng của Muji tại 5 quốc gia Đông Nam Á.

Tuy nhiên, Muji đang phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt ở Đông Nam Á khi ngày càng nhiều nhà bán lẻ từ Nhật Bản, Trung Quốc và các nơi khác tìm cách mở rộng tại đây. Các báo cáo đầu tháng này của tập đoàn dịch vụ bất động sản CBRE ghi nhận sự gia tăng tổng nguồn cung bán lẻ tại Bangkok, đồng thời cho biết "làn sóng gia nhập và mở rộng của các thương hiệu Trung Quốc vẫn là điểm nhấn" của thị trường TP.HCM.

Muji dự định sử dụng các cửa hàng flagship mới tại hai thành phố này, nơi thu hút nhiều du khách trong nước và quốc tế, làm trung tâm thông tin cho toàn bộ khu vực Đông Nam Á.

"Chúng tôi đặt mục tiêu tăng cường sự hiện diện của Muji không chỉ trong nước mà còn trên toàn khu vực ASEAN", Nagaiwa nói. "Chúng tôi muốn các cửa hàng flagship đóng vai trò là trung tâm truyền tải thông tin."

Cơ sở mới tại Bangkok sẽ là nơi đặt Atelier Muji, một không gian hội thảo chuyên tổ chức các sự kiện phong cách sống nhằm quảng bá hình ảnh thương hiệu Muji, lần đầu tiên được triển khai bên ngoài Nhật Bản. Ngoài ra, một góc chuyên dụng sẽ được thiết lập để giới thiệu đến khách hàng các sản phẩm thực phẩm thường được bán tại các cửa hàng Muji ở các quốc gia khác như Việt Nam, Malaysia và Đài Loan.

"Nếu không có thành công của [cửa hàng flagship] này, tôi không tin rằng toàn bộ hoạt động kinh doanh tại ASEAN sẽ thành công", Kamogari nói. "Chúng tôi đã chuẩn bị để có một khởi đầu tốt đẹp, và sau khi khai trương, chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung vào các sáng kiến như phân loại sản phẩm và tiếp thị."