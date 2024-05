Làm 6 việc này khi tập thể dục, sau 50 tuổi bạn sẽ vẫn giữ được vóc dáng trẻ trung

Cho dù bạn đang ở độ tuổi 30, 40, 50 hay 60 tuổi trở lên, nếu biết cách giữ gìn sức khỏe, bạn sẽ dễ dàng kéo dài tuổi thọ. Duy trì lối sống lành mạnh, năng động trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Chia sẻ trên trang Eat This, Not That, Kate Meier, một huấn luyện viên cá nhân được chứng nhận với Garage Gym Reviews, đã tiết lộ 6 lời khuyên để có được vóc dáng trẻ khỏe sau 50 tuổi.



Hoạt động thể chất thường xuyên là điều rất quan trọng để duy trì khối lượng cơ bắp, mật độ xương, sự cân bằng... khi bạn già đi. Đó là lý do tại sao kết hợp tập thể dục tim mạch, rèn luyện sức mạnh và các bài tập vào thói quen vận động của bạn để có thể giúp giữ dáng, khỏe mạnh, đặc biệt là khi bước qua tuổi 50.

Ngoài ra, ăn một chế độ ăn uống lành mạnh, cân bằng và nhận được các chất dinh dưỡng phù hợp cũng sẽ hỗ trợ mục bạn duy trì cân nặng khỏe mạnh để đẩy lùi lão hóa.

"Khi bạn bước vào độ tuổi 50, danh sách các yếu tố cần xem xét cho chế độ tập thể dục của mình sẽ tăng lên. Bạn có thể tập trung nhiều hơn vào các vấn đề sức khỏe nhỏ hơn - chẳng hạn như duy trì sức khỏe tim mạch tốt, sức khỏe xương khớp hoặc khả năng vận động...", Meier nói.

Và 6 lời khuyên được Meier đưa ra để có được vóc dáng cân đối sau 50 tuổi là:

1. Tập các bài tập sức mạnh

Các bài tập luyện sức mạnh giúp bạn duy trì khối lượng cơ bắp và mật độ xương - hai thành phần quan trọng để giữ sức khỏe, ngăn ngừa chấn thương khi già đi.

"Duy trì sự nhất quán với tập luyện sức đề kháng là một phần quan trọng trong việc giữ thể lực khi bạn già đi. Ngoài việc cải thiện khối lượng cơ bắp và mật độ xương, tập luyện sức mạnh cũng giúp giữ cho sự trao đổi chất của bạn mạnh mẽ", Meier nói.

2. Tập các bài tập tim mạch (cardio)

Tập thể dục tim mạch thường xuyên, chẳng hạn như đi bộ nhanh, chạy bộ, đạp xe và bơi lội, rất cần thiết cho sức khỏe nói chung. Nghiên cứu cho thấy tập cardio cũng giúp hỗ trợ quản lý cân nặng lành mạnh và thể lực tổng thể.

"Tập thể dục tim mạch đặc biệt quan trọng để giảm nguy cơ mắc một loạt các bệnh liên quan đến tuổi tác, bao gồm cả bệnh tim. Nó cũng đặc biệt hiệu quả khi kết hợp với các bài tập luyện sức mạnh. Thêm vào đó, cardio đốt cháy calo và thúc đẩy quá trình trao đổi chất lành mạnh", Meier nói.

3. Tập trung vào sự cân bằng và tính di động

Sự cân bằng và khả năng vận động càng tốt, bạn càng ít có nguy cơ bị ngã, chấn thương khi già đi.

Theo HLV Kate Meier, cân bằng tốt là một khía cạnh quan trọng của lão hóa khỏe mạnh. Kết hợp các bài tập thúc đẩy sự cân bằng tốt, như đứng bằng một chân và thực hiện động tác chuyển trọng lượng cơ thể từ bên này sang bên kia sẽ giúp duy trì sự cân bằng tốt khi bạn già đi.

4. Di chuyển nhiều hơn trong suốt cả ngày

Duy trì hoạt động suốt cả ngày, bao gồm cả khi đi bộ ngắn hoặc kéo dài, có thể chống lại những tác động tiêu cực của việc ngồi lâu.

Meier nói, tập luyện rất quan trọng, việc di chuyển trong suốt cả ngày cũng vậy. Nếu bạn làm một công việc ít vận động thì điều này càng cần thiết. Cố gắng đi bộ thường xuyên nhất có thể, cho dù đó chỉ là một vài phút tại một thời điểm nào đó trong suốt cả ngày.

5. Giữ thói quen nhất quán trong tập luyện

Tính nhất quán trong thói quen tập thể dục giúp đảm bảo lợi ích sức khỏe lâu dài và cho phép bạn liên tục tiến bộ theo thời gian, bất kể tuổi tác.

Ở độ tuổi 50, có các hoạt động một cách nhất quán là cách tốt nhất để đảm bảo bạn duy trì được các kỹ năng, sức mạnh và sự cân bằng mà bản thân đã xây dựng qua nhiều năm. Ngoài ra, nếu bạn nghỉ ngơi kéo dài, việc trở lại tập thể dục có thể khó khăn hơn.

6. Thực hiện các bài tập mà bạn thực sự thích

Tham gia vào các bài tập mình thích giúp bạn dễ dàng duy trì động lực và đi đúng hướng hướng tới các mục tiêu sức khỏe đã đề ra. Đáng tiếc nhiều người lại không quá chú ý đến điều này, thay vào đó lại đi học theo những người khác.

"Nếu bạn tập thể dục theo cách mà bạn yêu thích, cả sức khỏe thể chất và tinh thần đều có lợi vì bạn sẽ dành thời gian cho một hoạt động giúp bộ não được nghỉ ngơi", Meier nói.