Lâm Đồng 'chốt' dự án điện mặt trời nổi gần 7.750 tỷ đồng

Theo Quyết định số 1184/QĐ-UBND ngày 17/8/2026 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư, Công ty CP Điện mặt trời Buôn Tua Srah được chấp thuận thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời KN Buôn Tua Srah tại xã Quảng Phú, tỉnh Lâm Đồng.

Dự án có công suất thiết kế 312 MW, tương đương 390 MWp, kèm hệ thống pin lưu trữ điện (BESS) có công suất tối thiểu bằng 10% công suất nhà máy, thời gian tích trữ 2 giờ.

Phối cảnh dự án.

Điểm đáng chú ý, đây là dự án điện mặt trời nổi, với hệ thống pin được lắp đặt trên hệ giá đỡ phao nổi trên mặt hồ. Diện tích bố trí hệ thống pin khoảng 487 ha mặt nước; tổng diện tích đất và mặt nước sử dụng cho dự án khoảng 495,3 ha.

Tổng vốn đầu tư dự án gần 7.750 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư 1.165 tỷ đồng, phần còn lại hơn 6.578 tỷ đồng dự kiến huy động từ các tổ chức tín dụng.

Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm. Theo quyết định, nhà đầu tư phải hoàn thiện các thủ tục về đất đai, môi trường, xây dựng, mặt nước và các thủ tục liên quan chậm nhất trong quý IV/2027; hoàn thành đầu tư xây dựng và đưa các hạng mục vào hoạt động chậm nhất trong quý II/2029.

Với quy mô gần 500 ha đất và mặt nước, trong đó khoảng 487 ha mặt nước được sử dụng để bố trí hệ thống pin, dự án được đặt ra nhiều yêu cầu liên quan đến bảo vệ môi trường và an toàn hồ chứa.

Theo Quyết định 1184/QĐ-UBND, nhà đầu tư phải xác định cụ thể tọa độ, mốc giới, ranh giới diện tích mặt nước; bảo đảm dự án không ảnh hưởng đến hoạt động của Nhà máy thủy điện Buôn Tua Srah, an toàn đập và hồ chứa.

Nhà đầu tư cũng phải thực hiện các thủ tục về môi trường theo quy định, trong đó có đánh giá tác động môi trường, tham vấn cộng đồng dân cư và thực hiện các biện pháp bảo vệ sinh kế của người dân bị ảnh hưởng.

Đồng thời, trước khi dự án đi vào hoạt động, nhà đầu tư phải phối hợp với đơn vị quản lý hồ chứa xây dựng, ký kết quy chế phối hợp vận hành nhằm bảo đảm an toàn công trình và hoạt động khai thác hồ.

Với thời gian hoạt động dự kiến 50 năm, việc triển khai dự án không chỉ đặt ra yêu cầu về hiệu quả đầu tư, công suất phát điện mà còn đòi hỏi kiểm soát chặt chẽ các tác động đến môi trường nước, hệ sinh thái và hoạt động trên hồ trong suốt vòng đời dự án.

Dự án Nhà máy điện mặt trời KN Buôn Tua Srah là một trong những dự án năng lượng có quy mô vốn lớn được Lâm Đồng chấp thuận chủ trương đầu tư trong thời gian gần đây.

Việc phát triển các dự án năng lượng tái tạo được kỳ vọng góp phần bổ sung nguồn điện, khai thác hiệu quả tiềm năng năng lượng của địa phương. Tuy nhiên, cùng với mục tiêu phát triển năng lượng sạch, yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm hài hòa giữa hiệu quả kinh tế, an toàn công trình và bảo vệ môi trường.