Lâm Đồng được phân bổ gần 2.000 tỷ đồng làm cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương

22-09-2025 - 14:05 PM | Bất động sản

Tỉnh Lâm Đồng được bổ sung 1.927 tỷ đồng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương.

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 49, sáng 22/9, với 100% thành viên có mặt tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua nguyên tắc về việc phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách Trung ương năm 2024 giữa các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương theo đề xuất của Chính phủ.

Lâm Đồng được phân bổ gần 2.000 tỷ đồng làm cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương- Ảnh 1.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết.

Trình bày tờ trình trước khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết, Chính phủ đề xuất phân bổ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2022 là 1.927 tỷ cho tỉnh Lâm Đồng để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương.

Chính phủ cũng đề nghị giảm 723 tỷ đồng nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2022 không còn nhu cầu sử dụng của Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng để điều chỉnh tăng tương ứng cho tỉnh Quảng Ngãi (150 tỷ đồng) và tỉnh Lâm Đồng (573 tỷ đồng).

Về điều chỉnh nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2025 giữa các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương, Chính phủ đề xuất điều chỉnh giảm 3.270 tỷ đồng nguồn ngân sách Trung ương trong nước năm 2025 của 9 bộ, cơ quan Trung ương và 3 địa phương để điều chỉnh tăng tương ứng cho 3 bộ, cơ quan Trung ương và 13 địa phương.

Điều chỉnh giảm 703,036 tỷ đồng nguồn ngân sách Trung ương ngoài nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trước đây) để điều chỉnh tăng tương ứng cho 3 địa phương (Tuyên Quang, TP.HCM, Tây Ninh).

Tại tờ trình, Chính phủ cũng đề xuất điều chỉnh vốn ngân sách Trung ương năm 2025 để phù hợp với sắp xếp lại tổ chức bộ máy của các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương.

Theo đó, Chính phủ trình điều chỉnh giảm toàn bộ ngân sách Trung ương năm 2025 của 8 bộ, cơ quan Trung ương (Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Ban Quản lý Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam; Ủy ban Dân tộc; Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc) để điều chỉnh tăng tương ứng cho 7 bộ, địa phương (Bộ Quốc phòng; Bộ Tài chính; Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Xây dựng; Bộ Dân tộc và Tôn giáo; TP Hà Nội).

Chính phủ trình điều chỉnh giảm 381 tỷ đồng của Bộ Nội vụ để tăng tương ứng cho Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; điều chỉnh giảm hơn 187 tỷ đồng của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội để tăng tương ứng cho Bộ Nội vụ (hơn 100 tỷ đồng), Bộ Giáo dục và Đào tạo (hơn 61 tỷ đồng), Bộ Y tế (25,3 tỷ đồng).

Điều chỉnh giảm 66 tỷ đồng của Bộ Thông tin và Truyền thông để tăng tương ứng cho Bộ Khoa học và Công nghệ (52,5 tỷ đồng), Bộ Công an (13,5 tỷ đồng).


Theo Anh Văn/ VTC News

VTC News

