Lâm Đồng khẩn trương khắc phục sạt lở những tuyến đèo huyết mạch

Ngày 21-11, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dẫn đầu đoàn công tác Trung ương đến tỉnh Lâm Đồng kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ tại địa phương.



Rất nhiều nhà người dân xã D'ran thiệt hại nặng sau đợt lũ đêm 19 rạng sáng 20-11.

Đến xã D'Ran, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thăm hỏi, động viên các hộ dân bị ảnh hưởng trong đợt lũ vừa qua; trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo báo cáo của UBND xã D'Ran, từ ngày 19-11 đến 20-11, mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở đất, ngập úng toàn bộ 31 thôn của xã, 756 nhà dân bị ngập; 15 căn nhà bị sập hoặc bị cuốn trôi. Nhiều trường học hư hại. Xã có khoảng 1.320 ha cây trồng bị ngập úng. Tổng thiệt hại của xã ước khoảng 161 tỉ đồng.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra tình hình sạt lở trên đèo Mimosa.

Chỉ đạo tại chỗ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu địa phương khẩn trương bố trí ngay khu tái định cư an toàn cho các hộ dân có nhà bị sập, bị cuốn trôi hoặc không còn khả năng sinh sống tại vị trí cũ; đồng thời rà soát nhu cầu, thống kê thiệt hại để hỗ trợ kịp thời, không để người dân thiếu nơi ở, thiếu lương thực, thực phẩm.

Kiểm tra tình hình sạt lở tại đèo Prenn, Phó Thủ tướng yêu cầu Lâm Đồng cần sớm triển khai các phương án khắc phục thiệt hại do mưa lũ, đặc biệt là hạ tầng giao thông ở các tuyến đèo trọng yếu như Prenn, Mimosa, D'ran…

Đèo Mimosa bị đứt gãy hoàn toàn sau sạt lở do mưa lớn kéo dài.

Ông lưu ý tỉnh Lâm Đồng nghiên cứu nâng mức hỗ trợ thiệt hại cho người dân nhằm sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai, mưa lũ. Trong một tuần, Lâm Đồng phải có phương án, nhanh chóng phân bổ tiền hỗ trợ, gạo cho người dân thiệt hại về nhà cửa, sản xuất nông nghiệp, cây trồng vật nuôi, nếu địa phương không giải ngân kịp thời sẽ phải chịu trách nhiệm.

"Trung ương đã hỗ trợ 200 tỉ đồng cho Lâm Đồng, địa phương cần giải ngân hỗ trợ cho người dân trong thời gian càng sớm càng tốt, đây là ưu tiên số một" - Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng chỉ đạo.

Đoạn sạt lở trên đèo Prenn. Hai tuyến đèo vào trung tâm Đà Lạt là Prenn và Mimosa đang phải dừng lưu thông.