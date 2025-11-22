Lâm Đồng khẩn trương khắc phục sạt lở những tuyến đèo huyết mạch
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu tỉnh Lâm Đồng bố trí ngay khu tái định cư cho người dân xã D'ran, sớm khắc phục sạt lở 2 tuyến đèo Prenn và Mimosa.
Ngày 21-11, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dẫn đầu đoàn công tác Trung ương đến tỉnh Lâm Đồng kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ tại địa phương.
Đến xã D'Ran, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thăm hỏi, động viên các hộ dân bị ảnh hưởng trong đợt lũ vừa qua; trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai.
Theo báo cáo của UBND xã D'Ran, từ ngày 19-11 đến 20-11, mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở đất, ngập úng toàn bộ 31 thôn của xã, 756 nhà dân bị ngập; 15 căn nhà bị sập hoặc bị cuốn trôi. Nhiều trường học hư hại. Xã có khoảng 1.320 ha cây trồng bị ngập úng. Tổng thiệt hại của xã ước khoảng 161 tỉ đồng.
Chỉ đạo tại chỗ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu địa phương khẩn trương bố trí ngay khu tái định cư an toàn cho các hộ dân có nhà bị sập, bị cuốn trôi hoặc không còn khả năng sinh sống tại vị trí cũ; đồng thời rà soát nhu cầu, thống kê thiệt hại để hỗ trợ kịp thời, không để người dân thiếu nơi ở, thiếu lương thực, thực phẩm.
Kiểm tra tình hình sạt lở tại đèo Prenn, Phó Thủ tướng yêu cầu Lâm Đồng cần sớm triển khai các phương án khắc phục thiệt hại do mưa lũ, đặc biệt là hạ tầng giao thông ở các tuyến đèo trọng yếu như Prenn, Mimosa, D'ran…
Ông lưu ý tỉnh Lâm Đồng nghiên cứu nâng mức hỗ trợ thiệt hại cho người dân nhằm sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai, mưa lũ. Trong một tuần, Lâm Đồng phải có phương án, nhanh chóng phân bổ tiền hỗ trợ, gạo cho người dân thiệt hại về nhà cửa, sản xuất nông nghiệp, cây trồng vật nuôi, nếu địa phương không giải ngân kịp thời sẽ phải chịu trách nhiệm.
"Trung ương đã hỗ trợ 200 tỉ đồng cho Lâm Đồng, địa phương cần giải ngân hỗ trợ cho người dân trong thời gian càng sớm càng tốt, đây là ưu tiên số một" - Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng chỉ đạo.
Tại buổi làm việc với đoàn công tác, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười báo cáo, từ ngày 17-11 đến 21-11 tỉnh có mưa lớn và kéo dài đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản cho người dân trên địa bàn, đặc biệt là khu vực Đà Lạt, Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà.
Mưa lũ đã làm 4 người chết, 1 người mất tích và 1 người bị thương; hơn 1.100 hộ dân bị ảnh hưởng về nhà cửa và tài sản, tập trung tại địa bàn các xã D'ran, Ka Đô, Hiệp Thạnh, Đơn Dương, Tà Năng, Ninh Gia, Cát Tiên; 1.640 ha sản xuất nông nghiệp, thủy sản và chăn nuôi.
Các tuyến đường giao thông quan trọng như đèo Prenn, đèo Mimosa, đèo D'ran bị sạt lở nghiêm trọng, hiện tại phải dừng lưu thông cùng rất nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã hư hỏng. Thống kê sơ bộ, trong đợt mưa lũ mấy ngày qua đã khiến Lâm Đồng bị thiệt hại trên 1.000 tỉ đồng và đang tiếp tục thống kê.
