Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lâm Đồng khẩn trương khắc phục sạt lở những tuyến đèo huyết mạch

22-11-2025 - 17:30 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu tỉnh Lâm Đồng bố trí ngay khu tái định cư cho người dân xã D'ran, sớm khắc phục sạt lở 2 tuyến đèo Prenn và Mimosa.

Ngày 21-11, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dẫn đầu đoàn công tác Trung ương đến tỉnh Lâm Đồng kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ tại địa phương.

Lâm Đồng khẩn trương khắc phục sạt lở những tuyến đèo huyết mạch- Ảnh 1.

Rất nhiều nhà người dân xã D'ran thiệt hại nặng sau đợt lũ đêm 19 rạng sáng 20-11.

Đến xã D'Ran, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thăm hỏi, động viên các hộ dân bị ảnh hưởng trong đợt lũ vừa qua; trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo báo cáo của UBND xã D'Ran, từ ngày 19-11 đến 20-11, mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở đất, ngập úng toàn bộ 31 thôn của xã, 756 nhà dân bị ngập; 15 căn nhà bị sập hoặc bị cuốn trôi. Nhiều trường học hư hại. Xã có khoảng 1.320 ha cây trồng bị ngập úng. Tổng thiệt hại của xã ước khoảng 161 tỉ đồng.

Lâm Đồng khẩn trương khắc phục sạt lở những tuyến đèo huyết mạch- Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra tình hình sạt lở trên đèo Mimosa.

Chỉ đạo tại chỗ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu địa phương khẩn trương bố trí ngay khu tái định cư an toàn cho các hộ dân có nhà bị sập, bị cuốn trôi hoặc không còn khả năng sinh sống tại vị trí cũ; đồng thời rà soát nhu cầu, thống kê thiệt hại để hỗ trợ kịp thời, không để người dân thiếu nơi ở, thiếu lương thực, thực phẩm.

Kiểm tra tình hình sạt lở tại đèo Prenn, Phó Thủ tướng yêu cầu Lâm Đồng cần sớm triển khai các phương án khắc phục thiệt hại do mưa lũ, đặc biệt là hạ tầng giao thông ở các tuyến đèo trọng yếu như Prenn, Mimosa, D'ran…

Lâm Đồng khẩn trương khắc phục sạt lở những tuyến đèo huyết mạch- Ảnh 3.

Đèo Mimosa bị đứt gãy hoàn toàn sau sạt lở do mưa lớn kéo dài.

Ông lưu ý tỉnh Lâm Đồng nghiên cứu nâng mức hỗ trợ thiệt hại cho người dân nhằm sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai, mưa lũ. Trong một tuần, Lâm Đồng phải có phương án, nhanh chóng phân bổ tiền hỗ trợ, gạo cho người dân thiệt hại về nhà cửa, sản xuất nông nghiệp, cây trồng vật nuôi, nếu địa phương không giải ngân kịp thời sẽ phải chịu trách nhiệm.

"Trung ương đã hỗ trợ 200 tỉ đồng cho Lâm Đồng, địa phương cần giải ngân hỗ trợ cho người dân trong thời gian càng sớm càng tốt, đây là ưu tiên số một" - Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng chỉ đạo.

Lâm Đồng khẩn trương khắc phục sạt lở những tuyến đèo huyết mạch- Ảnh 4.

Đoạn sạt lở trên đèo Prenn. Hai tuyến đèo vào trung tâm Đà Lạt là Prenn và Mimosa đang phải dừng lưu thông.

Tại buổi làm việc với đoàn công tác, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười báo cáo, từ ngày 17-11 đến 21-11 tỉnh có mưa lớn và kéo dài đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản cho người dân trên địa bàn, đặc biệt là khu vực Đà Lạt, Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà.

Mưa lũ đã làm 4 người chết, 1 người mất tích và 1 người bị thương; hơn 1.100 hộ dân bị ảnh hưởng về nhà cửa và tài sản, tập trung tại địa bàn các xã D'ran, Ka Đô, Hiệp Thạnh, Đơn Dương, Tà Năng, Ninh Gia, Cát Tiên; 1.640 ha sản xuất nông nghiệp, thủy sản và chăn nuôi.

Các tuyến đường giao thông quan trọng như đèo Prenn, đèo Mimosa, đèo D'ran bị sạt lở nghiêm trọng, hiện tại phải dừng lưu thông cùng rất nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã hư hỏng. Thống kê sơ bộ, trong đợt mưa lũ mấy ngày qua đã khiến Lâm Đồng bị thiệt hại trên 1.000 tỉ đồng và đang tiếp tục thống kê.

"Gã khổng lồ số 1 thế giới" mong muốn hợp tác Việt Nam: Nắm "át chủ bài" hiếm nước có

Theo Nhất Đăng

Người Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Kiểm soát lạm phát cuối năm

Kiểm soát lạm phát cuối năm Nổi bật

Ai được nhận hỗ trợ 1 triệu đồng dịp Tết 2026?

Ai được nhận hỗ trợ 1 triệu đồng dịp Tết 2026? Nổi bật

Cục Thuế đưa ra thông báo mới, người dân cần nắm rõ

Cục Thuế đưa ra thông báo mới, người dân cần nắm rõ

17:10 , 22/11/2025
Ngổn ngang ở công trường nút giao hơn 3.400 tỷ chậm tiến độ tại TPHCM

Ngổn ngang ở công trường nút giao hơn 3.400 tỷ chậm tiến độ tại TPHCM

17:00 , 22/11/2025
Loạt dự án trọng điểm tại TPHCM 'chạy nước rút' giải ngân vốn đầu tư công

Loạt dự án trọng điểm tại TPHCM 'chạy nước rút' giải ngân vốn đầu tư công

16:42 , 22/11/2025
Tấp nập thi công đường ven biển 7.000 tỷ nối TP.HCM - Lâm Đồng

Tấp nập thi công đường ven biển 7.000 tỷ nối TP.HCM - Lâm Đồng

16:31 , 22/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên