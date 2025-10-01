Lâm Đồng mời gọi các doanh nghiệp "đại bàng" về đầu tư
Tỉnh Lâm Đồng dự kiến mời lãnh đạo trung ương cùng nhiều doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước tham gia hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2025.
Ngày 30-9, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức họp báo cung cấp thông tin về hội nghị Xúc tiến đầu tư 2025 với chủ đề "Lâm Đồng: Bứt phá tiềm năng, nâng tầm vị thế", dự kiến diễn ra trong 2 ngày 11 và 12-10 sắp tới.
Ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết sau sáp nhập, Lâm Đồng là tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước với nhiều tiềm năng trải dài, hội tụ nhiều thế mạnh như: công nghiệp chế biến nhôm, năng lượng tái tạo, nông sản, du lịch… Đây là dịp để tỉnh Lâm Đồng quảng bá tiềm năng, lợi thế, cơ hội đầu tư, đồng thời thu hút mạnh mẽ các nguồn lực trong và ngoài nước.
Dự kiến sẽ có 750 đại biểu tham dự hội nghị gồm lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ban ngành Trung ương; Đại sứ quán, lãnh sự quán, tổ chức quốc tế; lãnh đạo các tỉnh, thành phố; các hiệp hội, trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch trong cả nước.
Tỉnh Lâm Đồng sẽ mời 270 doanh nghiệp đến tìm kiếm cơ hội đầu tư, trong đó có những tập đoàn lớn như Vingroup, Sungroup, TH Group, Viettel, VNPT, các doanh nghiệp năng lượng, bất động sản, logistics…
Lãnh đạo tỉnh kìỳ vọng qua hội nghị xúc tiến đầu tư, sẽ thu hút 132 dự án lớn của tỉnh. Trong đó tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn là công nghiệp chế biến khoáng sản, kinh tế biển và logistics, du lịch - dịch vụ chất lượng cao, năng lượng tái tạo và nông nghiệp công nghệ cao… Các dự án này đều đã được sàng lọc kỹ lưỡng những điều kiện, đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý còn lại và hy vọng sẽ được nhà đầu tư lựa chọn.
Lâm Đồng tôn vinh doanh nhân tiêu biểu
Tại hội nghị sắp tới, tỉnh Lâm Đồng sẽ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 9 dự án đầu tư vào tỉnh Lâm Đồng với quỹ đất 2.300 ha, tổng vốn đăng ký trên 33.000 tỉ đồng; trao biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với 5-9 đơn vị, chủ yếu trong lĩnh vực chuyển đổi số.
Hội nghị cũng sẽ tôn vinh 80 doanh nhân tiêu biểu nhân Ngày doanh nhân Việt Nam (13-10).
Người Lao động