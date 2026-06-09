Làm lộ bí mật công tác, cựu nhân viên ngân hàng ACB bị truy tố

Theo đó, các bị can bị truy tố gồm: Nguyễn Đình Chế (sinh năm 2002, trú tại thôn Giáp Hạ, phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự và tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" theo quy định tại Điều 341 - Bộ luật Hình sự; Lê Công Tuấn (sinh năm 1988, trú tại phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội) về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức"; Trần Khánh Huyền (sinh năm 2001, cựu nhân viên Ngân hàng ACB Quán Toan, thành phố Hải Phòng) về tội "Cố ý làm lộ bí mật công tác" theo quy định tại Điều 361, khoản 2, điểm b, d, e - Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng vụ án, các bị can đã thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) bằng thủ đoạn làm Séc giả để rút và chiếm đoạt tiền trong tài khoản của các công ty mở tài khoản tại Ngân hàng ACB.

Cụ thể, khoảng cuối năm 2023, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Nguyễn Đình Chế nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của Ngân hàng ACB thông qua tài khoản của các công ty mở tại ngân hàng này.

Thông qua mạng xã hội Zalo, tháng 12/2023, Chế quen biết Trần Khánh Huyền, khi đó là nhân viên Ngân hàng ACB - Phòng giao dịch Quán Toan, thành phố Hải Phòng. Theo quy định bảo mật của ngân hàng, nhân viên ngân hàng không được cung cấp thông tin khách hàng cho người khác.

Do tin tưởng Chế sẽ giới thiệu khách hàng cho mình, Huyền đã cung cấp thông tin số tài khoản, mẫu dấu, mẫu chữ ký của các công ty mở tài khoản tại Ngân hàng ACB theo đề nghị của Chế.

Từ thông tin do Huyền cung cấp, Chế có được số dư tài khoản, 13 hình mẫu dấu, hình dấu chức danh của các công ty. Chế sử dụng các thông tin này để làm giả 4 con dấu tròn và 4 hình dấu chức danh, tên giám đốc 4 công ty, sau đó đóng dấu giả lên 4 "Giấy đề nghị cung ứng séc" và 4 tờ séc giả, nhằm rút tiền từ tài khoản của 4 công ty tại Ngân hàng ACB - Phòng giao dịch Hoàng Đạo Thúy và Ngân hàng ACB - Phòng giao dịch Thanh Xuân.

Ngoài ra, Nguyễn Đình Chế còn làm giả 2 con dấu tròn và 2 hình dấu chức danh, tên giám đốc của 2 công ty khác mở tài khoản tại Ngân hàng ACB để đóng dấu giả lên 2 giấy giới thiệu và 2 ủy nhiệm chi.

Đồng thời, Chế thuê Lê Công Tuấn mạo danh nhân viên của 2 công ty này để điền thông tin vào 4 tài liệu giả, thực hiện chuyển 265 triệu đồng từ tài khoản công ty đến tài khoản khác theo yêu cầu của Chế để Chế chiếm đoạt.

Theo cáo trạng, Nguyễn Đình Chế đã làm giả 12 tài liệu để sử dụng nhằm mục đích chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng của Ngân hàng ACB bằng thủ đoạn rút, chuyển tiền từ tài khoản của 6 công ty mở tại ngân hàng này. Trong đó, Chế làm giả 4 giấy đề nghị cung ứng séc và 4 tờ séc; cùng Tuấn làm giả 2 giấy giới thiệu và 2 ủy nhiệm chi.

Sau khi chiếm đoạt tiền, Chế đã sử dụng hết vào mục đích chi tiêu cá nhân.

Đối với Lê Công Tuấn, Viện Kiểm sát xác định Tuấn không phải nhân viên của 2 công ty mở tài khoản tại Ngân hàng ACB nhưng đã mạo danh nhân viên, viết thông tin trên 2 giấy giới thiệu và 2 ủy nhiệm chi giả để thực hiện chuyển tiền theo yêu cầu của Chế. Tuấn bị xác định đồng phạm với Chế trong việc làm giả 4 tài liệu.

Còn Trần Khánh Huyền là nhân viên kinh doanh của Ngân hàng ACB - Phòng giao dịch Quán Toan, có nhiệm vụ tìm kiếm, tư vấn, chăm sóc khách hàng và bảo mật thông tin khách hàng.

Đầu tháng 2/2024 và tháng 5/2024, theo đề nghị của Chế, Huyền truy cập vào phần mềm nội bộ Ngân hàng ACB, thu thập thông tin số dư tài khoản, hình mẫu dấu, hình dấu chức danh của 6 công ty rồi gửi cho Chế.

Viện Kiểm sát xác định Huyền đã cố ý làm lộ bí mật công tác của Ngân hàng ACB, tạo điều kiện cho Chế sử dụng các thông tin này để thực hiện hành vi phạm tội.