Làm ơn DỪNG MUA 8 thứ giá rẻ này: Đầu độc sức khỏe, rút ngắn tuổi thọ

19-11-2025 - 23:30 PM | Sống

Tiết kiệm thông minh không phải mua rẻ nhất mà là mua ít, mua chất lượng, dùng lâu và an toàn.

Tiết kiệm không sai, nhưng không phải mọi món đồ rẻ tiền đều tốt. Nhiều thứ tưởng tiện lợi, tưởng nhanh gọn, nhưng thực chất lại âm thầm “rút máu” sức khỏe từng chút một. Bạn nghĩ mình đang sống thông minh, nhưng thực ra cơ thể đang bị âm thầm tổn hại. Hãy cùng điểm qua 8 món đồ giá rẻ phổ biến mà càng dùng lâu, sức khỏe càng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, để kịp thời kiểm tra và loại bỏ ra khỏi nhà.

1. Bình giữ nhiệt rẻ tiền

Mùa đông uống trà thảo mộc, mùa hè pha nước trái cây, hầu như ai cũng có một bình giữ nhiệt. Nhưng bạn có thật sự biết bên trong bình làm từ chất liệu gì không? Nhiều loại ghi là inox nhưng thực tế chỉ là lớp rất mỏng, kém chất lượng, và đôi khi còn được pha trộn thêm các chất gây hại.

Làm ơn DỪNG MUA 8 thứ giá rẻ này: Đầu độc sức khỏe, rút ngắn tuổi thọ- Ảnh 1.

Chỉ cần một chút nước nóng, mùi khó chịu bốc lên, lâu ngày kim loại nặng theo nước vào cơ thể, gây hại sức khỏe mà bạn không hay biết. Ngoài ra, ron cao su rẻ tiền sẽ nhanh hỏng, khi gặp nhiệt có thể bốc mùi hóa chất, tạo ra nguy cơ lâu dài.

Lời khuyên: mua bình giữ nhiệt nên chọn loại có thương hiệu rõ ràng, inox 304 hoặc 316, ron có thể tháo rửa, các loại khác đừng động đến.

2. Thớt nhựa rẻ tiền

Thớt nhựa giá vài chục nghìn đồng tưởng tiện lợi, dễ vệ sinh, nhưng sự thật là các vết dao nhỏ chính là nơi ẩn náu lý tưởng cho vi khuẩn. Nhất là khi cắt thịt sống hay cá, máu và dịch cơ thể dễ ngấm vào thớt, dù rửa kỹ vẫn khó loại bỏ hết. Sử dụng lâu ngày, thớt đổi màu, vết bẩn tích tụ, thậm chí phát ra mùi nhựa khi gặp nhiệt. Để đảm bảo sức khỏe, nên dùng thớt tre hoặc thớt nhựa kháng khuẩn, chịu nhiệt tốt.

Làm ơn DỪNG MUA 8 thứ giá rẻ này: Đầu độc sức khỏe, rút ngắn tuổi thọ- Ảnh 2.

3. Gối rẻ tiền

Không ngủ ngon không hẳn là do thói quen, đôi khi là do gối bạn đang dùng. Nhiều loại gối giá rẻ sử dụng bông vụn, bông tái chế, chỉ sau vài tháng đã xẹp, ẩm mốc và bốc mùi. Ngủ trên những loại gối này, bạn dễ bị dị ứng, nổi mụn, nghẹt mũi, thậm chí tiếp xúc lâu với mạt bụi trong gối sẽ ảnh hưởng đường hô hấp. Nên chọn gối có độ cao vừa phải, đàn hồi tốt, thoáng khí và vệ sinh định kỳ.

4. Chảo chống dính kém chất lượng

Chảo rẻ, chống dính nhanh hỏng, lớp phủ bong tróc trộn vào thức ăn, lâu ngày tích tụ các chất hóa học. Khi nấu ở nhiệt độ cao, lớp phủ có thể phân hủy, tạo ra khí độc, ảnh hưởng hệ hô hấp.

Giải pháp: mua chảo chống dính có nhãn mác rõ ràng, lớp phủ an toàn, dùng lửa nhỏ và dụng cụ mềm, khi chảo xước nặng cần thay ngay.

5. Nến thơm rẻ tiền

Nến rẻ thường làm từ paraffin pha hóa chất tạo mùi, khi đốt tạo khói và bụi, ô nhiễm không khí trong nhà tương đương với hút thuốc thụ động. Hít lâu sẽ gây khô họng, khó thở, thậm chí ảnh hưởng hô hấp. Chân thành khuyên bạn, khi chọn mua nến nên ưu tiên 100% sáp thực vật, bấc không chì, hương liệu đạt chuẩn. Bầu không khí đẹp thôi chưa đủ, sức khỏe vẫn phải đặt lên hàng đầu.

Làm ơn DỪNG MUA 8 thứ giá rẻ này: Đầu độc sức khỏe, rút ngắn tuổi thọ- Ảnh 3.

6. Rèm phòng tắm PVC rẻ tiền

Rèm tắm giá rẻ thường bốc mùi nhựa khi gặp hơi nước nóng, lâu ngày gây khó chịu cho mũi và cổ họng. Để an toàn, nên dùng rèm PEVA hoặc vải tổng hợp chất lượng, dễ giặt, ít mùi và an toàn cho sức khỏe.

7. Dép lê rẻ tiền

Dép giá rẻ thường làm từ EVA kém chất lượng, nhanh nứt, trơn trượt và bốc mùi. Sử dụng lâu dễ gây kích ứng da, nổi mẩn, trầy xước bàn chân. Nên chọn dép cao su tự nhiên hoặc nhựa an toàn, chống trơn tốt và không mùi.

Làm ơn DỪNG MUA 8 thứ giá rẻ này: Đầu độc sức khỏe, rút ngắn tuổi thọ- Ảnh 4.

8. Thuốc diệt muỗi kém chất lượng

Thuốc diệt muỗi rẻ tiền chứa nhiều hóa chất không rõ nguồn gốc, khi đốt sẽ bốc vào không khí, gây khô cổ họng, chóng mặt, khó chịu. Muốn an toàn, nên dùng loại có ghi đầy đủ thành phần, tiêu chuẩn kiểm định hoặc dùng màn chống muỗi.

Theo Thư Hân

Phụ nữ số

