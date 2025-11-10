Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

4 điều "đại kỵ" trong bữa sáng, phá sức khoẻ chẳng kém gì nhịn ăn sáng nhưng nhiều người biết sai cũng không chịu bỏ

10-11-2025 - 10:04 AM | Sống

Nhiều người không hề biết có những kiểu ăn sáng sai lầm gây hại cho cơ thể chẳng kém gì nhịn bữa sáng.

Bữa sáng là bữa đầu tiên trong ngày và vô cùng quan trọng. Công dụng của nó không chỉ dừng lại ở việc khởi động quá trình trao đổi chất hay cung cấp năng lượng mà còn là nền tảng điều hòa đường huyết, hormone và hệ tiêu hóa cho cả một ngày dài. Vì lẽ đó, việc nhịn ăn sáng được coi là một hành động tự hủy hoại sức khỏe.

Tuy nhiên, nguy hiểm chẳng kém - thậm chí hơn cả nhịn ăn sáng, có 4 thói quen mà nhiều người đang mắc phải khi ăn, khiến bữa sáng trở thành "thuốc độc" chậm. Những "đại kỵ" này được cảnh báo là phá hủy sức khỏe, gây tổn thương dạ dày và rối loạn chuyển hóa, nhưng lại bị lầm tưởng là tiện lợi và khó có thể từ bỏ:

1. Ăn sáng sai thời điểm

Bữa sáng cần được ăn vào một khung giờ cố định để cơ thể thiết lập nhịp sinh học. Ăn sáng quá sớm, quá muộn hay thất thường không vào khung giờ cố định đều không tốt. 

1a
Ảnh minh họa

Ăn quá sớm không chỉ làm rối loạn các phần còn lại của hệ tiêu hóa mà còn dễ dẫn đến tình trạng đói dữ dội trước bữa trưa, khiến bạn ăn quá nhiều. Ngược lại, nếu ăn sáng quá muộn, hiệu quả hấp thu chất dinh dưỡng sẽ kém, đồng thời làm gián đoạn chế độ ăn uống và ảnh hưởng xấu đến bữa trưa.

Thói quen ăn sáng thất thường kéo dài sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng hơn như đầy bụng, đau dạ dày, và tăng nguy cơ rối loạn chuyển hóa như tiểu đường. Theo các chuyên gia, thời điểm lý tưởng nhất là từ 6 giờ đến 8 giờ sáng, sau khi thức dậy khoảng 20 - 30 phút, vì lúc này axit dạ dày tiết ra mạnh nhất, giúp tiêu thụ thực phẩm hiệu quả.

2. Ăn sáng quá vội hoặc có thói quen vừa đi vừa ăn

Trong cuộc sống bận rộn, nhiều người thường ăn sáng trong vòng 5-10 phút hoặc thậm chí vừa đi vừa làm việc khác. Ăn sáng nhanh khiến thức ăn không được nghiền kỹ, gây bất lợi cho hệ tiêu hóa và làm tăng gánh nặng cho dạ dày. 

Tình trạng này dễ gây trào ngược axit dạ dày, tăng nguy cơ mắc các bệnh tiêu hóa mạn tính. Thậm chí, việc ăn vội khi thức ăn còn nóng có thể gây bỏng và tăng khả năng mắc ung thư vòm họng do tổn thương niêm mạc lặp đi lặp lại.

Nguy hiểm hơn, thói quen vừa đi vừa ăn không chỉ làm ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa và hấp thu của dạ dày, dễ gây khó tiêu, viêm dạ dày ruột, mà còn khiến cơ thể vô tình nuốt phải bụi bẩn, vi khuẩn, khí thải ô tô trong không khí, trực tiếp làm suy giảm vệ sinh và an toàn thực phẩm.

1b
Ảnh minh họa

3. Dùng đồ chiên rán, thức ăn vặt hoặc đồ ngọt tinh chế cho bữa sáng

Đây là một trong những kiểu ăn sáng tự hại bản thân phổ biến nhất, khi người trẻ tuổi ưa chuộng trứng chiên, gà rán, cơm chiên nhiều dầu mỡ hoặc các loại bánh quy, socola, bim bim. Ăn đồ chiên rán và thức ăn nhiều dầu mỡ vào buổi sáng làm tăng nguy cơ mắc các bệnh dạ dày, bao gồm cả ung thư, do hàm lượng calo, chất béo và chất oxy hóa cao.

Thực phẩm chiên rán đã được WHO xếp vào nhóm "chất gây ung thư nhóm 2A", vì quá trình chế biến ở nhiệt độ cao sản sinh ra các hợp chất độc hại như benzopyrene, gây ung thư dạ dày, ung thư gan. 

Tương tự, các món ăn vặt thiếu dinh dưỡng, nhiều chất bảo quản và muối cũng làm suy yếu hệ miễn dịch và chức năng ruột, gan, thận về lâu dài.

4. Hâm lại thức ăn thừa từ bữa tối hôm trước

Để tiết kiệm thời gian và chi phí, nhiều gia đình có thói quen dùng thức ăn thừa từ bữa tối để làm bữa sáng. Tuy nhiên, cái giá phải trả cho sự tiện lợi này có thể là sức khỏe của bản thân và cả gia đình.

1c1
Ảnh minh họa

Đồ ăn sau khi để qua đêm thường tạo ra chất gây ung thư mang tên nitrit do bị biến chất, đặc biệt là các thực phẩm giàu protein hoặc rau lá xanh. Sự lây nhiễm chéo vi khuẩn trong tủ lạnh cũng dễ dàng xảy ra, làm tăng nguy cơ ngộ độc hoặc rối loạn tiêu hóa khi cơ thể và hệ miễn dịch còn yếu vào buổi sáng. 

Các chuyên gia khuyến cáo nên nấu mới bữa sáng mỗi ngày, hoặc ít nhất là chọn các loại rau củ ít nitrat như bí xanh, bí ngô, dưa chuột nếu bắt buộc phải chuẩn bị trước từ đêm hôm trước.

Người đàn ông tử vong vì tiểu đường: 6 thực phẩm đừng ăn vào bữa sáng

Theo Ngọc Ái

Đời sống & pháp luật

