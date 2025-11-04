Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Người ăn xôi thường xuyên vào bữa sáng, cơ thể có thể xuất hiện những thay đổi này

04-11-2025 - 14:06 PM | Sống

Xôi là món ăn sáng quen thuộc của nhiều người Việt. Nhưng thường xuyên ăn xôi vào bữa sáng có tốt?

Theo bác sĩ Hữu Lai, Phó khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện trực thuộc đầu tiên của Đại học Y khoa Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc), ăn gạo nếp vào bữa sáng vừa có thể có lợi, vừa có thể có hại, quan trọng là cách bạn ăn nó. Cụ thể:

Người ăn xôi thường xuyên vào bữa sáng, cơ thể có thể xuất hiện những thay đổi này- Ảnh 1.

Lợi ích của việc ăn xôi vào buổi sáng

- Bổ sung dinh dưỡng: Gạo nếp là thực phẩm giàu dinh dưỡng, chứa tinh bột, carbohydrate, nguyên tố vi lượng và vitamin. Ăn gạo nếp vào buổi sáng có thể cung cấp cho cơ thể các chất dinh dưỡng cần thiết và có lợi cho sức khỏe.

- Cung cấp năng lượng: Gạo nếp chứa một lượng carbohydrate nhất định, có thể được thủy phân và oxy hóa trong cơ thể để giải phóng năng lượng. Ăn gạo nếp vào buổi sáng có thể cung cấp cho cơ thể năng lượng cần thiết để duy trì hoạt động của các chức năng khác nhau.

Nhược điểm của việc ăn xôi vào buổi sáng

- Khó tiêu: Nếp khá dính, và so với các loại lương thực chính khác như cơm và mì, nó mất nhiều thời gian tiêu hóa hơn. Ăn quá nhiều nếp vào buổi sáng có thể làm tăng gánh nặng cho đường tiêu hóa, dẫn đến các triệu chứng khó tiêu như đầy hơi và đau bụng. Đặc biệt, những người có đường tiêu hóa nhạy cảm hoặc khó tiêu nên tránh ăn nếp vào buổi sáng hoặc giảm lượng nếp trong chế độ ăn uống.

- Biến động đường huyết: Do gạo nếp có độ dẻo cao, ăn quá nhiều có thể dẫn đến biến động đường huyết. Về lâu dài, điều này dễ dẫn đến các bệnh mãn tính như tiểu đường. Do đó, những người cần kiểm soát đường huyết, chẳng hạn như bệnh nhân tiểu đường, nên thận trọng khi sử dụng gạo nếp.

- Béo phì: Gạo nếp cũng chứa calo. Ăn quá nhiều gạo nếp vào buổi sáng có thể dẫn đến lượng calo nạp vào cơ thể quá mức. Theo thời gian, lượng calo dư thừa sẽ chuyển hóa thành mỡ, dẫn đến béo phì và các hậu quả khác.

- Ảnh hưởng đến việc hấp thụ các loại thực phẩm khác: Gạo nếp có cảm giác no rất mạnh. Nếu ăn quá nhiều, nó có thể ảnh hưởng đến việc hấp thụ các loại thực phẩm khác, dẫn đến mất cân bằng dinh dưỡng.

- Không tốt cho vệ sinh răng miệng: Gạo nếp rất dính. Nếu bạn có vấn đề về răng miệng, đặc biệt là răng, gạo nếp có thể không được vệ sinh đúng cách, dẫn đến hôi miệng.

Để tránh những nhược điểm đã đề cập ở trên, nên ăn xôi với lượng vừa phải vào buổi sáng, tránh ăn quá nhiều. Ngoài gạo nếp, bữa sáng có thể bổ sung thêm protein, rau củ quả và các thực phẩm khác để đảm bảo chế độ ăn uống cân bằng. Do thể trạng và khả năng tiêu hóa của mỗi người là khác nhau, nên khả năng dung nạp gạo nếp cũng khác nhau. Do đó, khi ăn xôi, cần điều chỉnh lượng tiêu thụ phù hợp với thể trạng và khả năng tiêu hóa của mỗi người.

Nguồn và ảnh: Baidu

Muốn tiết kiệm 5 triệu nên "cố đấm ăn xôi" thành ra tốn 15 triệu, tôi thực đã quá ngớ ngẩn!

Theo Mỹ Diệu

Phụ nữ số

