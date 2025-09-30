Làm thế nào để CĐT kiểm soát quy trình bán hàng, bảo toàn hình ảnh thương hiệu

Bán hàng bất động sản: Khi "thành công" đi kèm rủi ro thương hiệu

Thị trường bất động sản Việt Nam, đặc biệt ở các thành phố lớn, đã chứng kiến nhiều dự án ghi nhận cảnh tượng khách hàng chen lấn, thậm chí xô đẩy để giành suất mua. Ở một khía cạnh nào đó, đây là tín hiệu tích cực cho thấy sản phẩm có sức hút. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của thương hiệu và quản trị, đây lại là "con dao hai lưỡi".

Không ít chủ đầu tư thừa nhận rằng, trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, họ tập trung quá nhiều vào chiến dịch marketing và chính sách bán hàng, nhưng lại bỏ sót khâu kiểm soát quy trình giao dịch. Kết quả dẫn đến tình trạng "vỡ trận" khi mở bán, môi giới bức xúc, khách hàng thất vọng, thương hiệu tổn hại, còn hiệu quả bán hàng thì thay vì bền vững lại biến thành cuộc đua chữa cháy khủng hoảng.

Trước thực tế đó, không ít chủ đầu tư đã tìm kiếm các giải pháp công nghệ nhằm số hóa quy trình bán hàng. Nhưng trên thực tế, hầu hết các công cụ hiện có chỉ giải quyết từng phần, không đảm bảo tính toàn diện để kiểm soát từ nguồn hàng, giao dịch đến trải nghiệm khách hàng. Không ít doanh nghiệp vì vậy buộc phải quay lại cách làm truyền thống, vừa kém hiệu quả, vừa tiềm ẩn rủi ro hình ảnh.

iHouzz Agent – Giải pháp tối ưu hóa phân phối bất động sản cho doanh nghiệp

Trong bức tranh thị trường nhiều biến động, iHouzz Agent xuất hiện như một giải pháp khác biệt. Đây là nền tảng ứng dụng công nghệ số, giúp chủ đầu tư vừa tối đa hóa doanh số vừa quản trị trọn vẹn quy trình bán hàng – yếu tố then chốt để xây dựng thương hiệu bền vững.

Hình ảnh bán hàng qua nền tảng iHouzz Agent

iHouzz Agent là nền tảng phân phối hàng đầu cho các doanh nghiệp bất động sản, cung cấp quy trình quản lý kinh doanh toàn diện, từ giai đoạn trước bán hàng (e-saleskit, chính sách phân phối, hợp đồng đại lý), trong bán hàng (đặt chỗ, giao rổ hàng, livestream bán hàng online, bán hàng sự kiện, chuyển cọc) đến sau bán hàng (quản lý sản phẩm, báo cáo doanh số, hợp đồng, thanh toán phí). Đặc biệt, iHouzz Agent cho phép theo dõi tiến độ bán hàng theo thời gian thực, phân tích hành vi, nhu cầu khách hàng theo từng loại sản phẩm, nhờ đó nhà lãnh đạo có thể ra quyết định kinh doanh chính xác, linh hoạt mọi lúc, mọi nơi, kể cả ngay trong sự kiện bán hàng đang diễn ra.

Sau hơn 6 năm phát triển, iHouzz Agent đã được nhiều tập đoàn và công ty kinh doanh bất động sản hàng đầu lựa chọn để triển khai kinh doanh các dự án như Gem Sky World, Opal Skyline, Tecco Felice, Charm City, The Rivana, Symlife, A&T Sky, … Thực tế triển khai cho thấy, các dự án ứng dụng iHouzz Agent đều đạt kết quả bán hàng vượt kỳ vọng (hàng nghìn sản phẩm được giao dịch chỉ trong một sự kiện mở bán), đồng thời hạn chế tối đa tình trạng quá tải, tranh chấp hay khiếu nại từ phía khách hàng.

Hình ảnh app iHouzz Agent

Sự khác biệt và ưu việt của công nghệ iHouzz đã được khẳng định qua hàng loạt giải thưởng uy tín trong và ngoài nước, tiêu biểu như:

Top 10 doanh nghiệp công nghệ tiêu biểu ASEAN 2025; Top 10 thương hiệu mạnh quốc gia 2025; Top 5 thương hiệu công nghệ BĐS dẫn đầu Việt Nam 2025; Top Công nghiệp 4.0 Việt Nam – Industrie 4.0 Awards 2022; Top Doanh nghiệp có sản phẩm số thông minh và giải pháp Công nghiệp 4.0 năm 2022; Nhà phát triển công nghệ bất động sản tiêu biểu năm 2023; Top 10 thương hiệu – dịch vụ tốt nhất 2024; Top 10 thương hiệu xuất sắc Châu Á – Thái Bình Dương 2024,…

Đây không chỉ là sự ghi nhận từ giới chuyên môn mà còn là minh chứng cho tính thực tiễn của iHouzz Agent. Thực tế, nhiều dự án nhờ nền tảng này đã không còn cảnh "giành giật" gây phản cảm, thay vào đó là quy trình bán hàng mạch lạc, minh bạch và giàu trải nghiệm cho cả môi giới lẫn khách hàng.

Công nghệ dẫn dắt – Giải pháp bền vững cho thương hiệu bất động sản

Chuyển đổi số đang trở thành động lực để doanh nghiệp bất động sản vươn mình trong kỷ nguyên mới. Giá trị thương hiệu không còn đo bằng quy mô dự án hay vốn hóa, mà ở khả năng quản trị trải nghiệm khách hàng – nơi công nghệ chính là "chìa khóa" để vừa bứt phá doanh số, vừa nâng tầm hình ảnh thương hiệu.

iHouzz Agent, với vị thế tiên phong, đã và đang chứng minh rằng số hóa quy trình bán hàng bất động sản không chỉ là xu thế mà còn là yêu cầu tất yếu. Việc các tập đoàn lớn lựa chọn nền tảng này là minh chứng cho niềm tin thị trường, cũng như sự chuyển dịch từ cách làm thủ công sang quản trị bằng công nghệ.

Trong cuộc đua khốc liệt của thị trường, một quy trình bán hàng minh bạch và hiệu quả chính là "tấm lá chắn" vững chắc cho thương hiệu. Và iHouzz Agent đang khẳng định vị thế nền tảng hàng đầu, đồng hành cùng doanh nghiệp chinh phục hành trình phát triển bền vững.

