Làm thế nào để trông trẻ đẹp ở tuổi 50?

Mãn kinh làm thay đổi cấu trúc làn da

Khi bước vào thời kỳ mãn kinh, nồng độ estrogen suy giảm, kéo theo những thay đổi đáng kể ở làn da. Lượng collagen và chất béo dưới da giảm, độ đàn hồi suy yếu khiến da dễ khô ráp, chảy xệ và hình thành nếp nhăn.

Các dấu hiệu này thường xuất hiện ở vùng cổ, má, đường viền hàm, cánh tay và quanh mắt. Nếp nhăn ở khóe mắt, môi trên và rãnh má cũng có thể trở nên rõ hơn theo tuổi tác.

Theo các chuyên gia, chăm sóc da nên được duy trì từ sớm để hạn chế những tác động từ môi trường và quá trình lão hóa tự nhiên.

Điều chỉnh cách chăm sóc da phù hợp

Ở tuổi trung niên, làn da thường dễ khô hơn, do đó cần lựa chọn sản phẩm làm sạch dịu nhẹ, phù hợp với tình trạng da. Sữa rửa mặt dạng kem có khả năng dưỡng ẩm là lựa chọn có thể cân nhắc thay cho các sản phẩm tạo nhiều bọt hoặc dạng gel dễ khiến da khô hơn.

Cấp ẩm cho làn da (Ảnh: Sưu tầm)

Sau khi làm sạch, nên sử dụng kem dưỡng ẩm để hạn chế mất nước, đặc biệt ở vùng mặt, cổ và tay. Tránh tắm nước quá nóng hoặc kéo dài vì có thể làm tình trạng khô da trầm trọng hơn.

Chống nắng vẫn cần được duy trì hằng ngày. Nên lựa chọn kem chống nắng phổ rộng có chỉ số SPF từ 30 trở lên, kết hợp các biện pháp che chắn khi hoạt động ngoài trời. Đây là cách giúp hạn chế tác động của tia cực tím, vốn góp phần gây ra nếp nhăn và các đốm sắc tố trên da.

Đối với đốm đồi mồi ở mặt, tay và ngực, có thể tham khảo các sản phẩm tẩy tế bào chết hoặc làm sáng da phù hợp. Tuy nhiên, cần tránh lạm dụng các sản phẩm có khả năng gây kích ứng. Da tay cũng cần được dưỡng ẩm thường xuyên và bảo vệ khi tiếp xúc với ánh nắng hoặc hóa chất tẩy rửa.

Duy trì dinh dưỡng và sinh hoạt lành mạnh

Chế độ ăn uống đa dạng, bổ sung rau xanh, trái cây và thực phẩm giàu chất chống oxy hóa góp phần cung cấp dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Đậu nành và các sản phẩm từ đậu nành chứa isoflavone, hợp chất thực vật có cấu trúc tương tự estrogen. Một số nghiên cứu quan tâm đến vai trò của hợp chất này đối với những thay đổi của da trong giai đoạn mãn kinh, tuy nhiên không nên xem đây là biện pháp thay thế điều trị nội tiết.

Duy trì thói quen vận động thường xuyên giúp cơ thể dẻo dai và hạn chế stress (Ảnh: Sưu tầm)

Bên cạnh dinh dưỡng, vận động thường xuyên giúp cải thiện tuần hoàn máu và giảm căng thẳng. Các hoạt động như đi bộ, tập thể dục nhẹ, yoga hoặc thiền có thể được lựa chọn tùy theo thể trạng.

Giấc ngủ cũng ảnh hưởng đến quá trình phục hồi của cơ thể. Phụ nữ tuổi trung niên nên duy trì thời gian ngủ khoảng 7-9 giờ mỗi đêm, hạn chế thức khuya và giữ lịch sinh hoạt ổn định.