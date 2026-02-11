Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

11-02-2026

Trần thạch cao ngày càng được nhiều gia chủ lựa chọn trong thiết kế và thi công nhà ở bởi giá trị thẩm mỹ và ưu điểm vượt trội về cách âm, cách nhiệt.

Trong quá trình hoàn thiện nhà ở, nhiều gia chủ băn khoăn: làm trần thạch cao có cần trát trần không? Đây là vấn đề phổ biến, đặc biệt với những người xây nhà lần đầu hoặc đang cải tạo nhà cũ. Việc hiểu đúng kỹ thuật không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn đảm bảo độ bền, tính thẩm mỹ và an toàn lâu dài cho công trình.

Trần thạch cao là gì?

Trần thạch cao là loại trần giả được cấu tạo từ hệ khung xương kim loại (thường là khung xương chìm hoặc nổi) kết hợp với các tấm thạch cao, phía ngoài được xử lý mối nối và sơn hoàn thiện. Trần thạch cao được ưa chuộng nhờ tính thẩm mỹ cao, thi công nhanh, dễ tạo hình, đồng thời có khả năng cách âm, cách nhiệt tốt.

Trần thạch cao ngày càng phổ biến. (Ảnh: Vĩnh Tường)

Hiện nay, trần thạch cao được ứng dụng rộng rãi trong nhà phố, chung cư, văn phòng, trung tâm thương mại, khách sạn...

Trần thạch cao hiện có hai dạng phổ biến: trần thạch cao nổi (trần thả) và trần thạch cao chìm.

Trát trần là gì?

Trát trần là công đoạn hoàn thiện kỹ thuật cao, sử dụng vữa xi măng hoặc vật liệu chuyên dụng phủ lên bề mặt trần bê tông thô (hoặc trần gạch) để tạo độ phẳng mịn, bảo vệ kết cấu, chống thấm và che khuyết điểm. Đây là bước quan trọng, đòi hỏi sự tỉ mỉ để tránh bong nứt và tạo nền móng vững chắc.

Làm trần thạch cao có cần trát trần không?

Trát trần trước khi làm trần thạch cao có ưu điểm bảo vệ kết cấu, giúp ngăn ngừa tình trạng thấm dột; tăng cường khả năng cách âm, cách nhiệt; và hạn chế bụi xi măng, gạch vỡ vụn rơi xuống sau này.

Tuy nhiên, phương án này sẽ tốn thêm thời gian và chi phí cho công đoạn trát trần. Hơn nữa, trát trần sẽ làm tăng tải trọng không cần thiết lên kết cấu. Ngoài ra, nếu không thi công đúng kỹ thuật, lớp trát có thể bị nứt, bong tróc, ảnh hưởng đến khung xương trần thạch cao.

Không trát trần, làm thẳng trần thạch cao giúp tiết kiệm chi phí. (Ảnh: Inter Stella)

Trong khi đó, phương án không trát trần , làm thẳng trần thạch cao giúp tiết kiệm chi phí và thời gian thi công. Phương án này còn giữ nguyên tải trọng nhẹ cho trần nhà, đảm bảo an toàn cho khung xương thạch cao. Quy trình này khá nhanh gọn, phù hợp với đa số nhà phố hiện nay.

Nhược điểm của việc không trát trần khi làm trần thạch cao là khả năng chống bụi, chống ồn thấp. Phương án này phụ thuộc nhiều vào chất lượng khung xương và tấm thạch cao.

Theo các kiến trúc sư, với đa số công trình không cần thiết phải trát trần bê tông khi làm trần thạch cao. Lý do là bởi trần thạch cao được lắp đặt bên dưới trần bê tông, che phủ hoàn toàn phần trần thô phía trên. Việc trát trần bê tông trước khi làm trần thạch cao không mang lại nhiều giá trị sử dụng, thậm chí còn gây lãng phí chi phí và thời gian thi công.

Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp cần trát trần trước khi làm trần thạch cao. Đó là khi trần bê tông quá xấu, lồi lõm lớn, nhiều bê tông thừa, gây khó khăn cho việc lắp khung xương.

Ngoài ra, công trình nằm ở khu vực có độ ẩm cao, cần xử lý chống ẩm cho trần bê tông cũng nên trát trần khi làm trần thạch cao. Nhà có hướng nắng gắt, cần tăng hiệu quả cách nhiệt cũng cần trát trần trước khi làm trần thạch cao.

Như vậy, việc quyết định có trát trần khi làm trần thạch cao hay không phụ thuộc vào mục đích sử dụng và điều kiện thực tế của từng công trình.

Theo Bằng Lăng (tổng hợp)/ VTC News

Báo VTCNews

