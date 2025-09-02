Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Làm việc dịp Quốc khánh 2-9, người lao động được trả lương tới 400%

02-09-2025 - 15:05 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Đi làm dịp Quốc khánh 2-9, người lao động được hưởng lương cao hơn ngày thường, có thể lên tới 400%

Người lao động đi làm trong dịp lễ Quốc khánh 2-9 sẽ được hưởng tiền lương cao hơn ngày thường, tối đa lên tới 400% tùy thời điểm và tính chất công việc. Đây là chính sách được quy định tại Bộ luật Lao động 2019 và các văn bản liên quan nhằm bảo đảm quyền lợi và khuyến khích người lao động.

Cách tính lương trong ngày lễ

Theo quy định, người lao động đi làm vào ngày lễ Quốc khánh được trả ít nhất 300% (trong đó 100% là thu nhập chịu thuế, 200% thu nhập không chịu thuế) tiền lương của ngày làm việc bình thường, chưa kể tiền lương của ngày lễ theo hợp đồng lao động. Như vậy, tổng mức hưởng có thể tương đương 400% so với ngày thường.

Một người có lương 50.000 đồng/giờ, làm việc 8 giờ vào ngày 2-9 sẽ được trả 1,2 triệu đồng (50.000 đồng x 300% x 8 giờ). Nếu làm thêm vào ban đêm, mức hưởng còn cao hơn. Theo đó, ngoài 300% tiền lương, còn được cộng thêm 30% tiền lương ngày thường và 20% tiền lương giờ vào ban ngày của ngày nghỉ. Tính gộp lại, tổng tiền lương làm thêm giờ ban đêm có thể đạt mức 390% so với bình thường. Với 8 giờ làm, người lao động sẽ nhận khoảng 1,56 triệu đồng.

Giờ làm việc ban đêm được tính từ 22 giờ hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau. Quy định này áp dụng cho mọi loại hình công việc có phát sinh ca làm vào ban đêm, nhằm bảo đảm sức khỏe, an toàn và bù đắp công sức cho người lao động.

Làm việc dịp Quốc khánh 2-9, người lao động được trả lương tới 400%- Ảnh 1.

Bên cạnh những người đi dự lễ Quốc khánh, nhiều người khác vẫn phải đi làm

Doanh nghiệp vi phạm có thể bị phạt đến 100 triệu đồng

Pháp luật cũng quy định rõ mức xử phạt đối với doanh nghiệp không trả hoặc trả thiếu lương làm thêm giờ. Cụ thể, mức phạt từ 5-10 triệu đồng nếu vi phạm với 1-10 lao động; từ 10-20 triệu đồng nếu vi phạm 11-50 lao động; và tối đa 50 triệu đồng khi vi phạm với từ 301 lao động trở lên.

Đối với tổ chức, mức phạt tiền gấp đôi so với cá nhân, có thể lên tới 100 triệu đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp buộc phải trả đủ lương cộng với tiền lãi tính theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt.

Người lao động cần lưu ý lương tối thiểu vùng

Để tránh thiệt thòi, người lao động cần lưu ý mức lương tối thiểu vùng hiện hành theo Nghị định 74/2024. Cụ thể, vùng I là 4,96 triệu đồng/tháng (23.800 đồng/giờ); vùng II là 4,41 triệu đồng/tháng (21.200 đồng/giờ); vùng III là 3,86 triệu đồng/tháng (18.600 đồng/giờ) và vùng IV là 3,45 triệu đồng/tháng (16.600 đồng/giờ). 

Đây là mức lương thấp nhất, làm căn cứ để thỏa thuận và trả công, đặc biệt quan trọng đối với lao động phổ thông và lao động trẻ.

Riêng tại TP HCM sau khi sáp nhập địa giới, các địa bàn được chia thành ba vùng áp dụng mức lương tối thiểu khác nhau. 

Có thể thấy, việc nắm rõ quy định về tiền lương ngày lễ, đặc biệt trong dịp Quốc khánh 2-9, không chỉ giúp người lao động bảo vệ quyền lợi chính đáng mà còn tạo động lực để doanh nghiệp tuân thủ pháp luật, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

Chỉ ít ngày nữa, người lao động có thể nhận 490% lương nếu đi làm

Theo G.Nam

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nghỉ hưu năm 2025, đóng BHXH đủ 25 năm, lương hưu mỗi tháng được nhận bao nhiêu?

Nghỉ hưu năm 2025, đóng BHXH đủ 25 năm, lương hưu mỗi tháng được nhận bao nhiêu? Nổi bật

WB: Việt Nam có đủ nền tảng để hướng tới mục tiêu thu nhập cao vào năm 2045

WB: Việt Nam có đủ nền tảng để hướng tới mục tiêu thu nhập cao vào năm 2045 Nổi bật

Hiện trạng "dự án" 1.500 tỉ ở Đà Nẵng có cá nhân từng bị phạt gần nửa tỉ

Hiện trạng "dự án" 1.500 tỉ ở Đà Nẵng có cá nhân từng bị phạt gần nửa tỉ

14:45 , 02/09/2025
Phường đông dân nhất Đà Nẵng giải thích việc chậm chi quà Quốc khánh 2-9 cho dân

Phường đông dân nhất Đà Nẵng giải thích việc chậm chi quà Quốc khánh 2-9 cho dân

14:10 , 02/09/2025
Việt Nam có thêm 1 chỉ số đáng tự hào: Vượt loạt nước, trên Thái Lan gần 50 bậc, hơn 1 nước ASEAN 112 bậc

Việt Nam có thêm 1 chỉ số đáng tự hào: Vượt loạt nước, trên Thái Lan gần 50 bậc, hơn 1 nước ASEAN 112 bậc

13:30 , 02/09/2025
Nhờ đổi mới tư duy, Hà Nội thoát cảnh 1 tuần chỉ lập được 2 doanh nghiệp, vậy với loạt ‘mục tiêu khó’ trước mắt, Việt Nam cần sự thay đổi lớn nào?

Nhờ đổi mới tư duy, Hà Nội thoát cảnh 1 tuần chỉ lập được 2 doanh nghiệp, vậy với loạt ‘mục tiêu khó’ trước mắt, Việt Nam cần sự thay đổi lớn nào?

12:12 , 02/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên