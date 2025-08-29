Lao động khu công nghiệp: Ở ngoài thì thừa, bên trong kêu thiếu

Tình trạng thiếu lao động tại Phú Thọ được phản ánh tại Hội nghị kết nối cung - cầu lao động giữa các Trung tâm Dịch vụ việc làm, doanh nghiệp cung ứng lao động và Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc do sở Nội vụ Phú Thọ tổ chức, chiều 28/8.

Tại hội nghị, ông Trần Việt Cường - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ - cho biết, hiện toàn tỉnh có khoảng 575.000 lao động làm việc tại hơn 23.000 doanh nghiệp. Trong đó các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đa số, với trên 559.000 lao động.

"Tuy vậy, thị trường lao động Phú Thọ vẫn còn những hạn chế. Tình trạng lao động “nhảy việc” khá phổ biến, nhiều doanh nghiệp chủ yếu tuyển dụng lao động phổ thông, thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao. Hoạt động cung ứng, kết nối lao động chưa đồng bộ. Trong khi, lao động có xu hướng dịch chuyển sang các tỉnh, thành phố lớn lân cận", ông Cường cho hay.

Quang cảnh hội nghị.

Tình trạng các KCN thiếu lao động, lao động nhảy việc là điều đáng lo ngại. Tỉnh Phú Thọ mới bao gồm Vĩnh Phúc - nơi phát triển mạnh về công nghiệp, Phú Thọ (cũ) và Hoà Bình là những địa phương nhiều tiềm năng phát triển khu/cụm công nghiệp. Đặc biệt, tỉnh Phú Thọ (mới) vừa công bố, từ nay đến năm 2050 sẽ hình thành 58 KCN, phấn đấu đưa Phú Thọ thành một trong những trung tâm công nghiệp của cả nước. Tất nhiên, đi kèm với tham vọng đó phải là sự tăng trưởng mạnh mẽ về số lượng và chất lượng nhân lực trong các KCN.

Tại hội nghị, nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc mong muốn lãnh đạo tỉnh Phú Thọ giải quyết cơ bản khó khăn trong tuyển dụng lao động, bảo đảm cung ứng lao động cho họ. Bởi vì, hiện nay, doanh nghiệp đang đối diện với tình trạng thiếu lao động và tình trạng lao động không muốn ký hợp đồng dài hạn với doanh nghiệp. Thậm chí, có doanh nghiệp còn đưa ra kịch bản xấu, nếu không đáp ứng nguồn lao động, họ có thể sẽ phá sản.

Các doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động trên địa bàn tỉnh Phú Thọ nêu ý kiến tại cuộc họp.

Trong khi đó, các đơn vị tuyển dụng, cung ứng lao động của tỉnh Phú Thọ lại khẳng định, trên địa bàn tỉnh không thiếu nguồn lao động. Nguyên nhân chính là vướng mắc trong việc kết nối giữa đơn vị tuyển dụng với các doanh nghiệp. Ngoài ra, một trong những lý do là doanh nghiệp chưa có chế độ lương thưởng, chế độ an sinh xã hội tốt để giữ chân người lao động.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Khắc Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ - khẳng định, tỉnh không thiếu lao động. Số người trong độ tuổi lao động ở Phú Thọ là hơn 1.860 người, vượt xa nhu cầu của các KCN hiện nay.

Ông Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu tại hội nghị.

Ông Hiếu yêu cầu Sở Nội vụ tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trong tuyển dụng, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, tham mưu UBND tỉnh các đề án phát triển nguồn nhân lực. Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Trung tâm xúc tiến đầu tư hỗ trợ doanh nghiệp được giao phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyển dụng, đảm bảo chất lượng lao động. Các trung tâm dịch vụ việc làm và doanh nghiệp cung ứng lao động cũng được đề nghị chủ động khai thác nguồn nhân lực trong tỉnh, thực hiện nghiêm các quy định pháp luật. Ông Hiếu lưu ý, Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc cũng cần xây dựng kế hoạch tuyển dụng lao động dài hạn, điều chỉnh chính sách đãi ngộ để thu hút và giữ chân lao động.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp cung ứng lao động tỉnh Phú Thọ và Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc ký Biên bản ghi nhớ hợp tác, tăng cường kết nối cung - cầu lao động, bảo đảm tuyển dụng đúng số lượng, chất lượng theo nhu cầu sản xuất kinh doanh. Hai bên cam kết tuân thủ pháp luật lao động, nâng cao phúc lợi, môi trường làm việc cho người lao động. Biên bản có hiệu lực đến năm 2030, tạo tiền đề cho sự hợp tác bền vững, góp phần phát triển thị trường lao động và kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ.