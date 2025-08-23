Chuẩn bị thu hồi đất của hơn 1.400 hộ dân ở Thái Nguyên để thực hiện khu công nghiệp rộng 300 ha, trị giá lên đến 3.600 tỷ đồng

Vừa qua, lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, đơn vị và địa phương để kiểm điểm tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư 2 dự án khu công nghiệp. Trong đó có dự án khu công nghiệp Yên Bình 2.

Theo báo cáo, để thực hiện dự án, sẽ phải thu hồi hơn 149,5 ha đất tại phường Phổ Yên, trên 84 ha tại phường Vạn Xuân và hơn 65 ha tại xã Điềm Thụy. Việc giải phóng mặt bằng dự án ảnh hưởng đến hơn 1.400 hộ dân.

Hiện, các đơn vị đang phối hợp thống kê, kiểm đếm, song diện tích chưa kiểm đếm vẫn còn gần 174 ha. Người dân có đất bị thu hồi kiến nghị bố trí khu tái định cư và công bố phương án trước khi tiến hành kê khai, kiểm đếm.

Ảnh minh họa.

Được biết, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Yên Bình 2 được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương từ tháng 4/2025, có diện tích gần 300 ha, dự án đã được khởi công vào ngày 19/8 vừa qua.

Khu công nghiệp Yên Bình 2 có tổng mức đầu tư 3.650 tỷ đồng (trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 565 tỷ đồng, vốn huy động là 3.085 tỷ đồng).

Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Yên Bình làm chủ đầu tư, quy mô gần 300 ha được triển khai trên địa bàn các phường Vạn Xuân, Phổ Yên và xã Điềm Thụy (trước đây thuộc TP Phổ Yên và huyện Phú Bình).

Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp và cung cấp các dịch vụ liên quan. Dự án có thời gian hoạt động là 50 năm kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư. Tiến độ thực hiện không quá 24 tháng kể từ ngày được bàn giao đất.

Khu công nghiệp Yên Bình 2 nằm ở vị trí đắc địa, được thừa hưởng hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại và kết nối vùng thuận tiện. Từ đây, có thể dễ dàng di chuyển qua tuyến cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên, đồng thời kết nối nhanh chóng với các trục giao thông quan trọng như Quốc lộ 18, Quốc lộ 1 và Quốc lộ 5.

Khu công nghiệp Yên Bình 2 khi hoàn thành được kỳ vọng sẽ góp phần thu hút các nhà đầu tư đến với Thái Nguyên, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành và địa phương đã thảo luận, nêu khó khăn trong quá trình giải phóng mặt bằng dự án, như: Việc xác định nguồn gốc đất, đơn giá bồi thường, vướng mắc khi triển khai các khu tái định cư, đồng thời, đề xuất giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Kết luận cuộc họp, lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu, chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với địa phương và các sở, ngành để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư. Song song đó là quảng bá tiềm năng các khu công nghiệp nhằm thu hút nhà đầu tư.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh được giao tiếp tục phối hợp với các địa phương xác định đơn giá, nguồn gốc đất và nhu cầu tái định cư của người dân trong vùng dự án, làm cơ sở xây dựng các khu tái định cư tập trung.

Trên cơ sở nhu cầu tái định cư, các địa phương cần chủ trì, phối hợp với các sở, ngành xác định quỹ đất phù hợp, tránh tình trạng xây dựng khu tái định cư nhưng người dân không đến ở.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao phối hợp, hướng dẫn các thủ tục về đất đai, thường xuyên bám sát địa bàn để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Sở Xây dựng hỗ trợ các địa phương lập quy hoạch chi tiết các khu tái định cư, xác định tính cần thiết và đầu tư hạ tầng cho các dự án.

Tỉnh Thái Nguyên hiện có khoảng 19 khu công nghiệp với tổng diện tích trên 6.400 ha. Trong 6 tháng đầu năm 2025, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Thái Nguyên đạt tổng doanh thu khoảng 16 tỷ USD và gần 390 tỷ đồng từ thị trường nội địa. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt hơn 14 tỷ USD, đóng góp vào ngân sách Nhà nước trên 3.400 tỷ đồng. Cùng với đó, hơn 9.200 việc làm mới đã được tạo ra, góp phần cải thiện an sinh xã hội và nâng cao chất lượng đời sống người dân.



