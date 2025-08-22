Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Mua đất bằng giấy viết tay có xác nhận của trưởng thôn, người dân có được cấp sổ đỏ không?

22-08-2025 - 11:20 AM | Bất động sản

Trường hợp sử dụng đất do nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định của pháp luật nhưng có chữ ký của các bên liên quan mà chưa được cấp Giấy chứng nhận trước ngày 1/8/2024 thì phải có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 137 Luật Đất đai.

Mua đất bằng giấy viết tay có xác nhận của trưởng thôn, người dân có được cấp sổ đỏ không?- Ảnh 1.

Gia đình ông Chí Hùng (Lâm Đồng) mua thửa đất nông nghiệp vào tháng 7/2022. Do đất chưa được cấp Giấy chứng nhận nên hai bên làm hợp đồng viết tay có xác nhận của trưởng thôn. Hiện gia đình ông Hùng vẫn đang trồng trọt trên thửa đất này.

Thửa đất đã được Văn phòng Đăng ký đất đai huyện và UBND xã cấp bản vẽ trích lục năm 2022, loại đất trồng cây lâu năm; giấy xác nhận nguồn gốc đất khai hoang 2001 cho chủ cũ, được cấp năm 2022; giấy xác nhận đất không tranh chấp và không vướng quy hoạch, được cấp cho chủ cũ năm 2022.

Ông Hùng hỏi, gia đình ông có thể đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được không?

Trả lời vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết:

Pháp luật về đất đai có quy định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định tại mục XI, nội dung C, phần V của Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 151 ngày 12/6/2025 của Chính phủ - quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phần quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai.

Theo đó, trường hợp sử dụng đất do nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định của pháp luật nhưng có chữ ký của các bên liên quan mà chưa được cấp Giấy chứng nhận trước ngày 1/8/2024 thì phải có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 137 Luật Đất đai.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cung cấp thông tin để gia đình ông Chí Hùng nghiên cứu và thực hiện theo quy định của pháp luật.

Lễ Lễ

An Ninh Tiền Tệ

