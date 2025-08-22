Xã ngoại thành Hà Nội, nơi “Đại gia điếu cày” Lê Thanh Thản tái xuất sau nhiều năm có gì đặc biệt mà Vingroup, Ecopark cũng muốn đến rót vốn?

“Đại gia điếu cày” Lê Thanh Thản tái xuất

Chiều 20/8, lãnh đạo xã Tam Hưng (Hà Nội) đã có buổi làm việc với Tập đoàn Mường Thanh nhằm nghe báo cáo tình hình và tiến độ triển khai các dự án đô thị trên địa bàn.

Từ ngày 1/7/2025, xã Tam Hưng mới được hình thành trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Mỹ Hưng, Tam Hưng, Thanh Thùy, Thanh Văn (huyện Thanh Oai). Tập đoàn Mường Thanh do ông Lê Thanh Thản - thường được gọi là “đại gia điếu cày” - sở hữu. Đây là một trong những tập đoàn lớn hoạt động trong các lĩnh vực lưu trú và bất động sản, với hệ thống khách sạn trải dài từ Bắc vào Nam và nhiều dự án khu đô thị quy mô…

Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Tam Hưng đề nghị Tập đoàn Mường Thanh đẩy nhanh tiến độ các dự án, nhất là Khu đô thị Mỹ Hưng đã khởi động từ năm 2008 nhưng còn chậm trễ. Địa phương sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp triển khai, sớm đưa dự án vào hoạt động.

Đại diện Tập đoàn Mường Thanh, ông Lê Thanh Thản trân trọng ghi nhận sự quan tâm, hỗ trợ của xã Tam Hưng và cam kết tập đoàn sẽ tập trung nguồn lực, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Ông Lê Thanh Thản khẳng định, Mường Thanh mong muốn đồng hành lâu dài cùng chính quyền và nhân dân trong việc xây dựng các khu đô thị văn minh, hiện đại, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Buổi làm việc đã mở ra định hướng rõ ràng, thể hiện tinh thần đồng hành, quyết tâm giữa chính quyền và doanh nghiệp. Với sự chung sức, cam kết từ hai phía, các dự án đô thị trên địa bàn Tam Hưng kỳ vọng sẽ sớm được triển khai mạnh mẽ, tạo bước đột phá trong tiến trình xây dựng xã trở thành đô thị văn minh, hiện đại.

Vùng đất tiềm năng, loạt “ông lớn” Vingroup, Ecopark đổ bộ

Theo lãnh đạo xã Tam Hưng, trong định hướng phát triển, địa phương đang tập trung cho công tác quy hoạch phân khu, quy hoạch vùng, hướng tới hình thành các khu đô thị thông minh dọc các trục giao thông quan trọng, tạo động lực phát triển thương mại, dịch vụ.

Lãnh đạo xã Tam Hưng khẳng định, đây là "cơ hội vàng" để thúc đẩy tốc độ đô thị hóa. Chính quyền địa phương cam kết phối hợp chặt chẽ, đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án.

Ngoài Tập đoàn Mường Thanh của ông Lê Thanh Thản - thời gian gần đây, xã Tam Hưng đã chủ động làm việc, phối hợp với các tập đoàn lớn như Vingroup, Ecopark, HDMon để triển khai những dự án trọng điểm. Điều này góp phần thay đổi diện mạo khu vực, tạo tiền đề quan trọng cho quá trình phát triển đô thị trong giai đoạn tới.

Quy hoạch xã Tam Hưng giai đoạn tới.

Cụ thể, ngày 30/7/2025, lãnh đạo xã Tam Hưng và đại diện Tập đoàn Ecopark đã có buổi làm việc quan trọng nhằm định hướng chiến lược hợp tác đầu tư trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã nhấn mạnh tiềm năng của Tam Hưng sau sáp nhập, đồng thời bày tỏ mong muốn hợp tác với những nhà đầu tư tầm cỡ như Ecopark để hiện thực hóa định hướng xây dựng đô thị sinh thái xanh, phát triển bền vững.

Phía Ecopark, ông Nguyễn Đức Cảnh – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn đánh giá cao tầm nhìn và sự cầu thị của lãnh đạo xã Tam Hưng, đồng thời khẳng định địa phương hội tụ đầy đủ điều kiện để đề xuất triển khai các dự án đầu tư lớn. Ecopark cam kết đồng hành cùng địa phương trong việc nghiên cứu, phát triển các mô hình đô thị xanh – hạnh phúc, mang lại giá trị dài hạn cho cộng đồng.

Hai bên thống nhất sẽ tiếp tục làm việc sâu hơn, đảm bảo tuân thủ pháp luật và phù hợp với quy hoạch phát triển của thành phố Hà Nội và địa phương.

Trước đó, ngày 28/7, xã Tam Hưng cũng đã có buổi làm việc với Tập đoàn Vingroup và các đơn vị tư vấn để nghe báo cáo, trao đổi và thống nhất phương án nghiên cứu lập quy hoạch phân khu phát triển khu đô thị mới trên địa bàn.

Ông Phạm Thiếu Hoa - Chủ tịch Vinhomes đánh giá cao tiềm năng khu vực Tam Hưng, Bình Minh, Thanh Oai, cam kết phối hợp sâu sát với địa phương, xây dựng ý tưởng quy hoạch bám sát thực tiễn, góp phần hình thành một khu đô thị hiện đại, xanh – sạch – thông minh.

Được biết, vào đầu tháng 4/2025, Tập đoàn Vingroup đã có văn bản gửi UBND TP Hà Nội đề xuất thực hiện dự án khu đô thị mới tại thị trấn Kim Bài và các xã Thanh Văn, Cao Viên, Kim An, Tam Hưng, Thanh Cao (huyện Thanh Oai cũ). Dự kiến, quy mô diện tích khoảng 1.470 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 75.000 tỷ đồng.

Cũng trong tháng 4, tại huyện Thanh Oai cũ, Công ty Cổ phần Tập đoàn HDMon đã gửi đề xuất tới UBND TP Hà Nội về việc đầu tư Khu đô thị sinh thái và sân golf sông Đáy. Dự án có diện tích đề xuất trên 291 ha, tổng mức đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng.

Tiến độ thực hiện dự kiến từ 2025–2030. Định hướng sẽ xây dựng khu đô thị xanh, tiện ích đa dạng, kết hợp sân golf tiêu chuẩn quốc tế ven sông Đáy.

Theo định hướng quy hoạch chung Thủ đô, xã Tam Hưng sau sáp nhập có tổng diện tích 2.945 ha. Trong đó, đất đô thị chiếm 984 ha, chiếm 33,4% diện tích toàn xã.

Đáng chú ý, đất quy hoạch cho khu đô thị mới khoảng 155 ha, khu đô thị Mỹ Hưng 142 ha và khu đô thị phía Tây đường Vành đai 4 khoảng 687 ha, tạo tiềm năng lớn để phát triển các khu đô thị hiện đại, quy mô lớn.

