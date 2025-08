Lần đầu tiên mặt hàng xuất khẩu tỷ USD của Việt Nam có quy trình kiểm soát riêng

Mặt hàng này là sầu riêng tươi. Đây là một trong những mặt hàng xuất khẩu tỷ USD của Việt Nam.

Hôm nay (4/8), Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Quyết định số 3015/QĐ-BNNMT về quy trình kiểm soát an toàn thực phẩm sầu riêng tươi xuất khẩu. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 4/8/2025. Đây là lần đầu tiên một loại quả của Việt Nam có quy trình kiểm soát chất lượng riêng.

Với quy trình này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã hệ thống hóa những yêu cầu về kiểm soát an toàn thực phẩm đối với quả sầu riêng tươi trong toàn bộ quá trình sản xuất, từ trồng trọt, thu hoạch, vận chuyển, bảo quản, đóng gói cho đến xuất khẩu.

Bên cạnh đó, hoạt động đăng ký, thẩm định, cũng như chứng nhận an toàn thực phẩm cho các lô hàng quả sầu riêng tươi dùng làm thực phẩm xuất khẩu còn có quy trình kiểm soát chặt chẽ.

Đối tượng áp dụng quy trình trên là các tổ chức, cá nhân tham gia vào chuỗi sản xuất, xuất khẩu quả sầu riêng tươi dùng làm thực phẩm xuất khẩu. Trong đó bao gồm cả thương nhân (không có hoạt động đóng gói và chế biến) đứng tên là chủ hàng xuất khẩu.

Theo Quyết định trên của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cơ quan được Chủ tịch UBND cấp tỉnh giao thẩm quyền chịu trách nhiệm thẩm định, kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm phải tiến hành kiểm tra việc thực hiện ký cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn với những cơ sở trồng trọt, vùng trồng, cũng như cơ sở đóng gói, bảo quản và vận chuyển sầu riêng tươi xuất khẩu.

Việt Nam có yêu cầu cụ thể với sầu riêng tươi xuất khẩu

Sầu riêng xuất khẩu của Việt Nam lần đầu có quy trình kiểm soát an toàn thực phẩm. Ảnh: MK

Đáng chú ý, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng quy định cụ thể yêu cầu đối với sầu riêng tươi xuất khẩu. Theo đó, sầu riêng phải được sản xuất, thu hoạch từ cơ sở trồng trọt, vùng trồng được kiểm tra, giám sát, cấp mã số và có tên trong danh sách được cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu công nhận trong trường hợp có yêu cầu lập danh sách.

Đặc biệt, sầu riêng tươi phải được bảo quản và vận chuyển theo đúng quy định, đồng thời được phân loại, đóng gói và ghi nhãn ở cơ sở đóng gói đáp ứng tiêu chuẩn, có tên trong danh sách được công nhận của thị trường nhập khẩu khi cần.

Bên cạnh đó, theo Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sầu riêng tươi xuất khẩu còn phải đáp ứng chỉ tiêu tồn dư kim loại nặng quy định tại Quy chuẩn QCVN 8-2:2011/BYT về giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm; chỉ tiêu tồn dư thuốc bảo vệ thực vật quy định tại Thông tư số 50/2016/TT-BYT của Bộ Y tế. Đồng thời, sầu riêng xuất khẩu cũng phải đáp ứng các quy định có liên quan về danh mục chỉ tiêu, mức giới hạn an toàn thực phẩm đối với sản phẩm sầu riêng của thị trường nhập khẩu tương ứng.

Quy trình kiểm soát an toàn thực phẩm đối với quả sầu riêng tươi xuất khẩu còn nêu rõ trách nhiệm và quyền hạn trong chuỗi sản xuất của cơ sở trồng trọt, vùng trồng; cơ sở đóng gói; thương nhân thương mại và các đơn vị của Bộ Nông nghiệp và Môi trường như: Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở An toàn thực phẩm TP HCM; Cơ quan có thẩm quyền quản lý về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm.

Quyết định của Bộ cũng bao gồm phụ lục với danh mục các quy định, yêu cầu, tiêu chuẩn về đảm bảo an toàn thực phẩm của một số thị trường nhập khẩu. Những quy định này bao gồm các yêu cầu cụ thể từ các thị trường lớn như Trung Quốc và EU, từ đó giúp các cơ sở sản xuất dễ dàng nắm bắt và thực hiện. Quy trình cũng cung cấp hướng dẫn chi tiết về việc lấy mẫu cho lô hàng sầu riêng tươi đăng ký xuất khẩu, nhằm đảm bảo rằng mọi lô hàng đều được kiểm tra chất lượng trước khi xuất khẩu.

Kim ngạch xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam đang dần phục hồi. Ảnh minh họa

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), trong tháng 6/2025, ngành hàng sầu riêng đang có sự phục hồi, khi không chỉ xuất khẩu sang Trung Quốc mà còn cả Thái Lan. Các doanh nghiệp cũng đã chủ động kiểm tra chất lượng sản phẩm từ vườn, đồng thời siết chặt quy trình thu mua, đóng gói.

Trên thực tế, sau 4 tháng đầu năm 2025 kim ngạch xuất khẩu sụt giảm, từ tháng 5, xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam có dấu hiệu phục hồi khi đạt 204 triệu USD. Đến tháng 6, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng đạt hơn 300 triệu USD.

Theo Cục Xuất nhập khẩu ước tính, trong tháng 7, ước tính kim ngạch xuất khẩu của mặt hàng này sẽ đạt từ 350 – 400 triệu USD.