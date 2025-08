Bất ngờ sầu riêng giá 35.000 đồng/kg: 'Bao ăn, bao đổi'

Trưa 3/8, dọc đường Ba Tháng Hai (TPHCM) có nhiều điểm bán sầu riêng dựng lều tạm ngay trên vỉa hè, trái được đổ thành từng đống lớn, kèm bảng giá bắt mắt: “Sầu riêng rụng, chín cây giá 35.000 đồng/kg”. Nhiều người thấy giá rẻ nên nhiều người dừng xe mua hàng.

Nhiều quầy hàng kinh doanh sầu riêng treo bảng 35.ooo đồng/kg ở vỉa hè TPHCM

Chị Minh Trang (phường Xuân Hòa) nhờ người bán chọn giúp 4 quả ngon ngon, cho biết: “ Sầu riêng trước giờ giá cao quá nên ít ăn. Nay thấy bảng rao rẻ quá, lại còn ghi bao ăn, nên mua thử về coi sao”.

Theo quan sát của PV Tiền Phong, loại có giá 35.000 đồng/kg chủ yếu là những quả nhỏ chỉ tầm 800 gram đến 1kg, không rõ giống. Trong khi đó, các loại có nhãn Ri6, Thái lép… vẫn có giá từ 45.000 – 60.000 đồng/kg.

Người bán lý giải: “Hàng nhỏ nhưng vẫn là hàng rụng chín cây, ăn được. Nếu khui ra mà sượng, lép hay hư thì mang ra em đổi trái khác. Bao ăn, bao đổi!”.

Liên tục có khách ghé vào hỏi mua sầu riêng

Không chỉ tại các điểm bán vỉa hè, trên mạng xã hội cũng xuất hiện hàng loạt bài đăng bán sầu riêng với giá chỉ từ 25.000 – 30.000 đồng/kg , kèm theo quảng cáo “chín cây, không sượng, bao đổi”.

Tuy nhiên, chất lượng thực tế lại không như kỳ vọng. Chị Thiên An (ngụ phường Bình Tiên) sau khi đặt mua hai quả giá tổng cộng 70.000 đồng trên mạng, về khui ra thì phát hiện chỉ có một múi có cơm, số còn lại đều lép. “Múi ăn được thì hạt lại to, cơm nhạt và không thơm gì cả. Mua vì rẻ, nhưng chắc lần sau tôi không dám thử nữa” – chị An nói.

Sầu riêng giá 35.000 đồng là những quả nhỏ, được xếp nằm riêng một khu vực

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Mười – Phó Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam nói rằng, việc sầu riêng được bán với giá từ 30.000 – 35.000 đồng/kg không phải là hiện tượng lạ. Thực chất đây là loại sầu riêng không đạt tiêu chuẩn , thường bị sượng cơm, rụng non hoặc không đủ chất lượng để xuất khẩu.

“Sầu riêng đạt chuẩn hiện nay giá thu mua tại vựa vẫn ở mức 75.000 – 76.000 đồng/kg. Còn loại rao 30.000 – 35.000 đồng/kg hoặc rẻ hơn chỉ là loại không đảm bảo chất lượng. Bán trong nước, chủ yếu phục vụ phân khúc thấp hoặc người mua để làm kem, chế biến lại” – ông Mười nói.

Ông cũng cho biết, loại hàng này có thể rẻ do nhà vườn bị sượng cơm nhiều, thương lái gom lại với giá thấp. “Trái có thể vẫn chín cây nhưng bị rụng sớm, hoặc cơm không đều. Có quả ăn được, có quả không. Mua loại này phần lớn là hên xui” – ông Mười nói.

Mua sầu riêng giá rẻ, chất lượng rất... hên xui

Một vấn đề đáng lo ngại là thị trường hiện chưa có một hệ thống quy chuẩn rõ ràng về phân loại sầu riêng. Theo ông Mười, từ trước đến nay người trồng và thương lái thường mua bán dựa trên cảm tính hoặc chia đại khái thành loại A, B, C. Tuy nhiên, mức giá giữa các loại này chênh lệch rất lớn. Ví dụ loại A có thể lên đến 80.000 đồng/kg, loại B còn khoảng 45.000 đồng, loại C thậm chí chỉ còn 20.000 đồng/kg. Hiệp hội cũng nhiều lần đề xuất việc ban hành quy chuẩn phân loại sầu riêng nhằm minh bạch giá trị thương phẩm, bảo vệ người trồng và tránh tình trạng mua bán cảm tính như hiện nay.

“Không có quy chuẩn cụ thể, người mua thì bị thiệt, người bán cũng khó giải thích. Nông dân trồng ra loại tốt mà bị thương lái ép giá cũng không biết kêu ai. Việc Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành bộ quy chuẩn chất lượng cho sầu riêng là rất cần thiết và cần được xúc tiến sớm” – ông Mười nhấn mạnh.

Chợ lẻ vẫn bán sầu riêng giá 50.000 đồng/kg, tuy nhiên rất ít tiểu thương có hàng

Các chuyên gia nông nghiệp cho biết, đa số sầu riêng dang bán trên thị trường hiện nay đều từ Tây Nguyên. Theo chu kỳ mùa vụ, sầu riêng miền Tây thu hoạch rộ vào tháng 5, miền Đông vào tháng 6, còn Tây Nguyên thường vào tháng 9. Riêng ở khu vực Tây Nguyên, khí hậu mỗi vùng khác nhau nên thời điểm thu hoạch có thể chênh lệch đến 40 ngày.

Ghi nhận tại các chợ lẻ ở TPHCM, nếu như trước đây các quầy hàng trái cây , tiểu thương đều bày bán thêm sầu riêng nhưng hiện tại chỉ còn vài người bày bán, giá từ 50.000 – 60.000 đồng/kg. “Sầu riêng miền Tây đã hết mùa, còn sầu riêng ở khu vực Tây Nguyên đang bắt đầu thu hoạch nên hàng không có nhiều. Do đó tôi chưa có hàng để bán” – bà Hiền, tiểu thương chợ Bàn Cờ cho biết.