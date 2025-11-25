Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lần đầu tiên, ông Phạm Nhật Vượng vào top 100 người giàu nhất hành tinh

25-11-2025 - 15:41 PM | Thị trường chứng khoán

Lần đầu tiên, ông Phạm Nhật Vượng vào top 100 người giàu nhất hành tinh

Danh sách này được cập nhật mới đây.

Theo Forbes, ông Phạm Nhật Vượng đứng thứ 100 trong danh sách các tỷ phú thế giới. Sáng 25/11, tài sản của lãnh đạo Vingroup tăng 1,4 tỷ USD.

Cũng sáng 25/11, cổ phiếu Vingroup (VIC) nối dài chuỗi tăng 7 phiên liên tiếp, lên 246.400 đồng. Các mã liên quan như Vinpearl và Vincom Retail cũng diễn biến tích cực, lần lượt tăng 4,6% và 0,3% so với tham chiếu.

Như vậy, theo danh sách trên, ông Vượng xếp trên tỷ phú Giancarlo Devasini, nhà đồng sáng lập Tether (công ty phát hành đồng stablecoin USDT).

Ông Phạm Nhật Vượng được tạp chí danh tiếng của Mỹ vinh danh là tỷ phú Việt Nam đầu tiên vào năm 2013. Khi đó, ông sở hữu khoảng 1,5 tỷ USD và xếp thứ 974 trong danh sách. Sau hơn một thập kỷ, tài sản của người đứng đầu Vingroup tăng 15 lần.

Theo báo cáo tài chính gần nhất, Vingroup có tổng tài sản hơn 1,08 triệu tỷ đồng vào cuối quý 3/2025, tăng 30% so với đầu năm. Đây là doanh nghiệp tư nhân đầu tiên tại Việt Nam đạt mức tài sản này.

Ông Phạm Nhật Vượng là doanh nhân Việt Nam. Sinh năm 1968 tại Hà Nội, ông là nhà sáng lập và Chủ tịch Tập đoàn Vingroup – một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân lớn nhất Việt Nam, hoạt động từ bất động sản, bán lẻ, giáo dục, y tế đến sản xuất ôtô, công nghệ và công nghiệp.

Ông Vượng bắt đầu sự nghiệp kinh doanh tại Ukraina đầu thập niên 1990 với thương hiệu mì ăn liền Mivina trước khi bán lại cho Nestlé và quay về Việt Nam đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực bất động sản cao cấp.

Dưới sự dẫn dắt của ông, Vingroup trở thành tập đoàn có ảnh hưởng lớn trong quá trình đô thị hóa và phát triển tiêu dùng tại Việt Nam.

Những năm gần đây, ông Vượng tập trung nguồn lực cho VinFast, hãng xe điện đầu tiên của Việt Nam, với mục tiêu vươn ra thị trường toàn cầu.

Ông thường được truyền thông quốc tế nhắc đến như biểu tượng cho thế hệ doanh nhân mới của Việt Nam, và nhiều năm liên tiếp có mặt trong danh sách tỷ phú USD thế giới, góp phần nâng vị thế thương hiệu Việt trên bản đồ kinh tế quốc tế.

Theo Dy Khoa

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chuyện gì đang xảy ra với Vietjet Air của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo?

Chuyện gì đang xảy ra với Vietjet Air của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo? Nổi bật

CTCK cập nhật một số nội dung quan trọng trong tiến trình nâng hạng chứng khoán Việt Nam

CTCK cập nhật một số nội dung quan trọng trong tiến trình nâng hạng chứng khoán Việt Nam Nổi bật

MST chào bán thành công 30 triệu cổ phiếu cho 9 nhà đầu tư trong nước

MST chào bán thành công 30 triệu cổ phiếu cho 9 nhà đầu tư trong nước

14:59 , 25/11/2025
SSI sắp chào bán hơn 415 triệu cổ phiếu rẻ bằng một nửa thị giá

SSI sắp chào bán hơn 415 triệu cổ phiếu rẻ bằng một nửa thị giá

14:33 , 25/11/2025
Vietravel sẽ rút hết vốn tại Vietravel Airlines

Vietravel sẽ rút hết vốn tại Vietravel Airlines

14:27 , 25/11/2025
Binance Charity ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung 5 tỷ đồng

Binance Charity ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung 5 tỷ đồng

14:26 , 25/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên