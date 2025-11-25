Lần đầu tiên, ông Phạm Nhật Vượng vào top 100 người giàu nhất hành tinh

Theo Forbes, ông Phạm Nhật Vượng đứng thứ 100 trong danh sách các tỷ phú thế giới. Sáng 25/11, tài sản của lãnh đạo Vingroup tăng 1,4 tỷ USD.

Cũng sáng 25/11, cổ phiếu Vingroup (VIC) nối dài chuỗi tăng 7 phiên liên tiếp, lên 246.400 đồng. Các mã liên quan như Vinpearl và Vincom Retail cũng diễn biến tích cực, lần lượt tăng 4,6% và 0,3% so với tham chiếu.

Như vậy, theo danh sách trên, ông Vượng xếp trên tỷ phú Giancarlo Devasini, nhà đồng sáng lập Tether (công ty phát hành đồng stablecoin USDT).

Ông Phạm Nhật Vượng được tạp chí danh tiếng của Mỹ vinh danh là tỷ phú Việt Nam đầu tiên vào năm 2013. Khi đó, ông sở hữu khoảng 1,5 tỷ USD và xếp thứ 974 trong danh sách. Sau hơn một thập kỷ, tài sản của người đứng đầu Vingroup tăng 15 lần.

Theo báo cáo tài chính gần nhất, Vingroup có tổng tài sản hơn 1,08 triệu tỷ đồng vào cuối quý 3/2025, tăng 30% so với đầu năm. Đây là doanh nghiệp tư nhân đầu tiên tại Việt Nam đạt mức tài sản này.

Ông Phạm Nhật Vượng là doanh nhân Việt Nam. Sinh năm 1968 tại Hà Nội, ông là nhà sáng lập và Chủ tịch Tập đoàn Vingroup – một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân lớn nhất Việt Nam, hoạt động từ bất động sản, bán lẻ, giáo dục, y tế đến sản xuất ôtô, công nghệ và công nghiệp.

Ông Vượng bắt đầu sự nghiệp kinh doanh tại Ukraina đầu thập niên 1990 với thương hiệu mì ăn liền Mivina trước khi bán lại cho Nestlé và quay về Việt Nam đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực bất động sản cao cấp.

Dưới sự dẫn dắt của ông, Vingroup trở thành tập đoàn có ảnh hưởng lớn trong quá trình đô thị hóa và phát triển tiêu dùng tại Việt Nam.

Những năm gần đây, ông Vượng tập trung nguồn lực cho VinFast, hãng xe điện đầu tiên của Việt Nam, với mục tiêu vươn ra thị trường toàn cầu.

Ông thường được truyền thông quốc tế nhắc đến như biểu tượng cho thế hệ doanh nhân mới của Việt Nam, và nhiều năm liên tiếp có mặt trong danh sách tỷ phú USD thế giới, góp phần nâng vị thế thương hiệu Việt trên bản đồ kinh tế quốc tế.