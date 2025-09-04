Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lần đầu tiên sau 4 năm, thị trường lao động Mỹ lặp lại tình trạng đáng báo động: Dự đoán Fed cắt giảm lãi suất tăng lên 95%

04-09-2025 - 09:18 AM | Tài chính quốc tế

Theo dữ liệu của chính phủ công bố ngày 4/9, lần đầu tiên kể từ năm 2021, số người Mỹ thất nghiệp nhiều hơn số việc làm trống.

Báo cáo JOLTS mới nhất của Cục Thống kê Lao động cho thấy tỷ lệ việc làm trống trên số người thất nghiệp giảm xuống dưới 1, ở mức 0,99 trong tháng 7. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 4/2021, khi tỷ lệ này ở mức 0,96.

Nhà kinh tế Allison Shrivastava của Indeed cho biết: “Số vụ sa thải vẫn thấp. Điều này cho thấy nguyên nhân không phải do nhiều người bị mất việc, mà chủ yếu do số lượng vị trí tuyển dụng giảm".

Nói cách khác, thách thức hiện nay không nằm ở việc đảm bảo việc làm cho những người đang có việc, mà là khó khăn khi người thất nghiệp quay lại thị trường lao động sau khi mất việc.

Lần đầu tiên sau 4 năm, thị trường lao động Mỹ lặp lại tình trạng đáng báo động: Dự đoán Fed cắt giảm lãi suất tăng lên 95%- Ảnh 1.

Tỷ lệ việc làm trống trên số người thất nghiệp giảm xuống dưới mức 1. Điều đó cho thấy số người Mỹ thất nghiệp nhiều hơn số việc làm trống.

Số lượng việc làm trống trong tháng đạt 7,18 triệu. Con số này thấp hơn dự báo 7,38 triệu của các nhà kinh tế và thấp hơn mức 7,36 triệu của tháng 6.

Số việc làm trống sụt giảm đã khiến kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất vào tháng 9 tăng lên. Theo CME FedWatch, vào ngày 4/9, các nhà giao dịch dự đoán khả năng Fed cắt giảm lãi suất ở mức 95,6%, tăng so với mức 91,7% trong buổi sáng cùng ngày.

Tuy vậy, các nhà kinh tế Phố Wall cho rằng dữ liệu mới về thị trường lao động chưa hẳn là dấu hiệu suy thoái.

Nhà kinh tế Tuan Nguyen của RSM viết trong báo cáo JOLTS: “Dù thị trường lao động đang giảm tốc rõ rệt so với giai đoạn đỉnh, nhưng chưa có nhiều dấu hiệu cho thấy suy thoái cận kề. Khi xét cùng lúc số việc làm trống, tỷ lệ thất nghiệp và số việc làm mới, các điều kiện hiện khá gần mức cân bằng dài hạn mà Fed hướng tới, tức không tạo áp lực lạm phát”.

Trong khi đó, nhà kinh tế cấp cao Aditya Bhave của Bank of America lưu ý rằng nguồn cung lao động, đo bằng tỷ lệ tham gia lực lượng lao động, cũng suy yếu cùng với nhu cầu tuyển dụng.

Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động trong tháng 7 giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11/2022. Theo Bhave, nguyên nhân một phần đến từ dân số Mỹ già đi và chính sách nhập cư gây tranh cãi của chính quyền ông Trump.

“Tôi cho rằng đây không phải là một thị trường lao động hoàn toàn yếu, vì khi nguồn cung lao động cũng hạ nhiệt, điều đó thực ra có lợi cho những người vẫn đang tìm việc”, ông nói với Yahoo Finance.

Nhà kinh tế học Bhave cũng cho rằng tỷ lệ việc làm trống trên số người thất nghiệp đang giảm dần đều thay vì lao dốc và đây là tín hiệu tích cực cho nền kinh tế.

“Thị trường lao động đã hạ nhiệt trong năm nay. Nhưng nó không cho thấy dấu hiệu suy thoái, vốn thường diễn ra rất đột ngột”, ông nói.

Ông bổ sung rằng dữ liệu then chốt với quyết định lãi suất sắp tới của Fed vẫn còn. Đó là báo cáo việc làm tháng 8, dự kiến công bố vào thứ Sáu tuần này.

Theo ông Bhave, với số việc làm trống tháng 7 thấp hơn dự báo, Fed sẽ cần thêm một báo cáo việc làm tháng 8 đặc biệt tích cực mới có đủ lý do để giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tới.

Theo Yahoo Finance﻿

Kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất ngay trong tháng này, 2 loại tài sản 'nóng bỏng tay' liên tiếp lập kỷ lục, đà tăng chưa có dấu hiệu dừng

Anh Dũng

Nhịp Sống Thị Trường

