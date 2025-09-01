Thị trường hồi hộp chờ báo cáo việc làm tháng 8 ngay trước thềm họp Fed: Biến số tác động đến quyết định cắt giảm lãi suất?

Báo cáo việc làm đóng vai trò quan trọng trong việc định hình chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Vì Fed vốn mang nhiệm vụ kép đó là kiểm soát lạm phát và duy trì ổn định thị trường lao động.

Thị trường lao động Mỹ: Dấu hiệu bất ổn﻿

Thị trường lao động Mỹ đang cho thấy những dấu hiệu suy yếu. Tháng 7/2025, nền kinh tế chỉ tạo thêm 73.000 việc làm, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng. Các số liệu điều chỉnh cho tháng 5 và tháng 6 còn giảm thêm hơn 250.000 việc làm từng được báo cáo trước đó.

Sau khi báo cáo được công bố, Tổng thống Donald Trump đã sa thải bà Erika McEntarfer, Ủy viên BLS, khiến thị trường bất ngờ.

Dự báo cho tháng 8, kinh tế Mỹ được kỳ vọng tạo thêm 73.000 việc làm mới, với tỷ lệ thất nghiệp tăng nhẹ lên 4,3%. Ngoài báo cáo việc làm phi nông nghiệp, các dữ liệu khác như số lượng vị trí tuyển dụng (công bố thứ Tư) và báo cáo tăng trưởng việc làm khu vực tư nhân của ADP (thứ Năm) cũng sẽ được công bố, cung cấp thêm góc nhìn về sức khỏe thị trường lao động.

Tín hiệu từ Fed: Hướng tới cắt giảm lãi suất﻿

Trong bài phát biểu tại Hội nghị Jackson Hole ngày 22/8/2025, Chủ tịch Fed Jerome Powell đã phát tín hiệu về khả năng cắt giảm lãi suất tại cuộc họp ngày 16-17/9. Ông mô tả thị trường lao động đang ở trạng thái “cân bằng bất thường”, do cả cung và cầu lao động đều giảm mạnh.

“Điều này cho thấy nguy cơ suy giảm việc làm đang gia tăng. Nếu rủi ro này trở thành hiện thực, chúng có thể dẫn đến làn sóng sa thải lớn và tỷ lệ thất nghiệp tăng nhanh”, ông Powell cảnh báo.

Lo ngại về thị trường lao động đã khiến ông Powell nghiêng về phương án nới lỏng chính sách tiền tệ. Trước đó, hai thành viên Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) là Thống đốc Michelle Bowman và Thống đốc Christopher Waller, đã bỏ phiếu ủng hộ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 7. Điều này thể hiện sự bất đồng trong Hội đồng Thống đốc Fed. Dự kiến, số thành viên ủng hộ cắt giảm sẽ tăng trong cuộc họp tháng 9.

Thị trường tương lai hiện dự đoán 75% khả năng Fed giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong tháng 9. Song, các nhà phân tích cho rằng chỉ cần một thay đổi nhỏ trong dữ liệu việc làm hoặc lạm phát cũng có thể ảnh hưởng lớn đến quyết định này.

Áp lực pháp lý và tính độc lập của Fed﻿

Những diễn biến pháp lý gần đây đang làm dấy lên lo ngại về tính độc lập của Fed. Tổng thống Trump đã sa thải Thống đốc Fed Lisa Cook, cáo buộc bà gian lận thế chấp. Bà Cook đã kiện ông Trump. Tại phiên tòa ngày 29/8, thẩm phán chưa đưa ra phán quyết. Việc bà Cook có tham gia cuộc họp FOMC tháng 9 hay không vẫn còn bỏ ngỏ.

Đồng thời, Ủy ban Ngân hàng Thượng viện sẽ tổ chức điều trần vào thứ Năm để xem xét ông Stephen Miran, ứng viên do ông Trump đề cử thay thế Thống đốc Adriana Kugler, người từ nhiệm ngày 8/8. Nếu được phê chuẩn, ông Miran có thể trở thành tiếng nói mạnh mẽ ủng hộ cắt giảm lãi suất.

Dù các tranh cãi pháp lý được dự đoán chưa tác động ngay đến chính sách lãi suất năm 2025, nhà kinh tế Mohamed El-Erian cảnh báo rằng những “vết nứt” trong nền tảng độc lập của Fed đang dần lộ rõ, có thể ảnh hưởng lâu dài đến uy tín của cơ quan này.

Báo cáo của các doanh nghiệp﻿

Chứng khoán Mỹ tuần trước gần như đi ngang. Chỉ số S&P 500 đạt mốc kỷ lục 6.500 vào thứ Năm, nhờ tâm lý lạc quan về kinh tế Mỹ. Tuy nhiên, số liệu lạm phát cao hơn dự báo đã khiến thị trường giảm điểm trong phiên cuối tuần. Dù vậy, các chỉ số chính vẫn ghi nhận tháng thứ tư liên tiếp tăng điểm, phản ánh niềm tin vào triển vọng kinh tế.

Ngoài dữ liệu lao động, tuần này, các chỉ số về sản xuất và dịch vụ cũng thu hút sự chú ý. Về lợi nhuận doanh nghiệp, nhà đầu tư sẽ theo dõi kết quả từ Salesforce, Broadcom, Lululemon, DocuSign, và Macy’s. Đây là giai đoạn chuyển tiếp giữa mùa báo cáo quý 2 và quý 3. Đặc biệt, Figma sẽ công bố báo cáo đầu tiên kể từ khi niêm yết, hứa hẹn mang đến thông tin mới cho thị trường.

Theo Yahoo Finance﻿