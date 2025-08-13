Lần đầu tiên trong lịch sử: UAV "made in Vietnam" nội địa hóa 85% "bay" thẳng sang Hàn Quốc

Ngày 12/8, lần đầu tiên Việt Nam nhận đơn hàng xuất khẩu 5.000 máy bay không người lái (UAV) sang Hàn Quốc. Thỏa thuận này được ký giữa Tập đoàn CT Group Việt Nam và một công ty công nghệ UAV mới nổi của Hàn Quốc, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc tại Seoul.

Sự kiện được xem là dấu mốc quan trọng trong lịch sử công nghệ Việt Nam, khẳng định khả năng làm chủ công nghệ UAV – lĩnh vực có ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành kinh tế.

Trên thế giới, UAV đã và đang được nhanh chóng ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như: giao thông – hành khách; giao thông vận tải hàng hóa, phân phối; nông lâm nghiệp; y tế, giám sát và cứu hộ; phòng cháy chữa cháy; du lịch công nghệ; giám sát và an ninh; tín chỉ carbon…

Các đơn vị, doanh nghiệp trao thỏa thuận hợp tác tại Diễn đàn kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc. Ảnh: VOV

Các UAV vận tải hạng nặng từ 60- 300 kg do Công ty CT UAV (thành viên CT Group) sản xuất đạt tỷ lệ nội địa hóa tới 85%, sử dụng công nghệ độc quyền và tự chủ thiết kế chip bán dẫn , giúp nâng cao lợi thế cạnh tranh. Hàn Quốc cùng nhiều quốc gia khác đánh giá cao sản phẩm này.

"Việc có đơn hàng xuất khẩu máy bay vận tải không người lái cho một thị trường cao cấp và khó tính như Hàn Quốc cho thấy Việt Nam đã sẵn sàng tham gia vào cuộc chơi công nghệ ở cấp độ cao hơn, đồng thời mở ra cánh cửa xuất khẩu sản phẩm công nghệ đến nhiều quốc gia khác trên thế giới", đại diện công ty nói.

Bên cạnh đó, CT Group còn phát triển UAV tích hợp trí tuệ nhân tạo có khả năng tự học và ra quyết định, đồng thời kết hợp công nghệ bán dẫn và hệ thống định danh địa điểm để phục vụ chuyển đổi số toàn diện trên nhiều địa hình, từ đô thị đến rừng núi, sông biển.

Tại sự kiện, CT Group cũng ký đơn hàng xuất khẩu 100 triệu chip bán dẫn cho đối tác Hàn Quốc , đánh dấu bước tiến của Việt Nam vào lĩnh vực bán dẫn – một ngành công nghệ đòi hỏi trình độ cao và tư duy tiên phong.

Một sản phẩm của CT Group.

CT Group, thành lập năm 1992, ban đầu là một công ty bất động sản. Qua thời gian, doanh nghiệp này mở rộng sang các ngành công nghệ cao. 9 ngành công nghệ cao mà CT Group phát triển bao gồm: Bán dẫn; Trí tuệ nhân tạo; Máy bay không người lái; Tiền số xanh; Sàn tín chỉ Carbon; Nhà xếp không phát thải; Ô tô điện – Tàu điện, Máy tính lượng tử; Năng lượng mới; Gen vàTế bào…

Đặc biệt, doanh nghiệp này là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực máy bay không người lái tại Việt Nam. Theo thông tin giới thiệu trên website, CT Group dẫn đầu mọi ngành về máy bay không người lái tại Việt Nam, từ học thuyết đến R&D, từ chip cho UAV đến sản xuất các máy bay hạng nặng, phân phối, bảo trì, vận hành các ứng dụng, xương sống của tương lai của nền Kinh tế không gian cận biên (CT LAE). CT UAV đóng vai trò là giải pháp cốt lõi cho nền kinh tế hoàn toàn mới, tạo nên động lực mới cho phát triển.

Hệ thống của CT UAV của CT Group bao gồm các trung tâm nghiên cứu, nhà máy sản xuất và trường đào tạo chuyên sâu nhằm phát triển công nghệ UAV tiên tiến tại Việt Nam.

Cuối tháng 6, công ty giới thiệu thiết kế chip IoT sử dụng CMOS và III/V Semi, tuyên bố bước tiến mới trong hành trình làm chủ công nghệ bán dẫn.