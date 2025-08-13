"Cú đúp" của DN Việt Nam xuất khẩu 5.000 UAV, lãnh tin vui 100 triệu chip bán dẫn

Việt Nam có đơn hàng xuất khẩu 5.000 UAV sang Hàn Quốc

Ngày 12/8, lần đầu tiên, Việt Nam có đơn hàng xuất khẩu 5.000 máy bay không người lái (UAV) cho Hàn Quốc. Việc làm chủ công nghệ UAV đang mở ra kỷ nguyên mới cho Việt Nam - kỷ nguyên tự động hóa không gian, nơi các robot biết bay tạo bậc năng suất xã hội mới cao hơn hàng nghìn phần trăm so với năng suất cũ.

Bản ghi nhớ về đơn hàng này được ký kết giữa Tập đoàn CT Group Việt Nam và một Công ty công nghệ máy bay không người lái (UAV) mới nổi ở Hàn Quốc. Sự kiện này diễn ra khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc ngày 12/8 tại Seoul, Hàn Quốc, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung.

Sự kiện Diễn đàn Kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc tại Seoul, Hàn Quốc.

Ngày nay, UAV đã trở thành một trong những công nghệ quan trọng nhất với khả năng ứng dụng rộng khắp từ mọi ngành công nghiệp khác đến đô thị, tiêu dùng, từ các lĩnh quân sự, an ninh cụ thể, đến khả năng phòng thủ của cả một quốc gia hay một khu vực rộng lớn.

Trên thế giới, UAV đã và đang được nhanh chóng ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như: giao thông – hành khách; giao thông vận tải hàng hóa, phân phối; nông lâm nghiệp; y tế, giám sát và cứu hộ; phòng cháy chữa cháy; du lịch công nghệ; giám sát và an ninh; tín chỉ carbon…

Với sự phát triển vũ bão của công nghệ tại Hàn Quốc - một trung tâm công nghệ của Thế giới, việc làm chủ tất cả công nghệ lõi và có đơn hàng xuất khẩu máy bay vận tải không người lái cho một thị trường cao cấp và rất khó tính như Hàn Quốc là một minh chứng sống động về một Việt Nam vươn mình trong thời đại mới, đồng thời mở ra cánh cửa rộng lớn để CT Group xuất khẩu đến nhiều quốc gia khác trên Thế giới.

Các loại UAV vận tải hạng nặng từ 60kg đến 300kg do công ty CT UAV (Thành viên CT Group) với tỷ lệ nội địa hóa đến 85% và công nghệ độc quyền của Việt Nam được nhiều nước bao gồm Hàn Quốc đánh giá cao.

Việc tự chủ công nghệ thiết kế chip bán dẫn cho UAV tạo ra cho CT UAV một lợi thế cạnh tranh đặc biệt. Sự kiện trọng đại này cho thấy Việt Nam đã sẵn sàng tham gia vào cuộc chơi công nghệ ở cấp độ cao hơn. Điều này không chỉ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế quốc gia mà còn nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường Quốc tế.

Cũng tại sự kiện này, CT Group có thêm đơn hàng ATP xuất khẩu 100 triệu chip bán dẫn cho đối tác Hàn Quốc. Đây là lĩnh vực vốn cực kỳ phức tạp, bị chi phối bởi một số ít quốc gia phát triển và là “đỉnh cao” của công nghệ toàn cầu. Việc một quốc gia châu Á mới nổi như Việt Nam bước thẳng vào sân chơi bán dẫn khẳng định một Việt Nam dám nghĩ dám làm, đang tiến quân đi chinh phục những ngành công nghệ khó như bán dẫn.

Hình mẫu doanh nghiệp tư nhân đổi mới sáng tạo

Hồi tháng 5, doanh nghiệp đã giới thiệu mẫu máy bay không người lái chở người do công ty thành viên CT UAV phát triển. Với vận tốc 190 km/h, khả năng bay liên tục 2 giờ và cự ly hoạt động 350 km, phương tiện này hứa hẹn mở ra kỷ nguyên mới cho giao thông đô thị thông minh và thân thiện môi trường. Dự kiến, phiên bản kích thước thật sẽ ra mắt vào tháng 10/2025, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ cao vào đời sống.

Tổng bí thư Tô Lâm đến thăm gian hàng của CT Group tại sự kiện hồi tháng 5 tại Hà Nội.

CT Semiconductor, một thành viên khác của CT Group, đã giới thiệu nhà máy sản xuất chip bán dẫn ATP đầu tiên do người Việt làm chủ công nghệ. Khởi công giai đoạn 2 vào ngày 30/4 tại Bình Dương, với mục tiêu sản xuất 100 triệu chip mỗi năm vào 2027. Đặc biệt, việc dành hơn 10% ngân sách cho nghiên cứu và phát triển cho thấy chiến lược dài hạn nhằm làm chủ các công nghệ lõi như AI, 6G và UAV.

Nhà máy được xây dựng trên khuôn viên 30.000 m² tại Trung tâm phát triển công nghệ cao CT Group – Thuận An, Bình Dương, với tổng vốn đầu tư cho giai đoạn 2 gần 100 triệu USD. Dự án có sự tham gia của các chuyên gia trên 30 năm kinh nghiệm trong ngành bán dẫn và sự tư vấn xây dựng của một tập đoàn đã xây phần lớn các nhà máy của TSMC.