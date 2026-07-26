Lần đầu tiên Việt Nam đăng cai Miss World: Một khu du lịch quốc tế ở Hải Phòng được "chọn mặt gửi vàng" làm địa điểm tổ chức

Lần đầu tiên, Miss World được tổ chức tại Việt Nam

Trong suốt hơn 7 thập kỷ phát triển, Miss World đã xây dựng được vị thế là một trong những sự kiện nhan sắc có lịch sử lâu đời và quy mô lớn trên thế giới, nổi bật với thông điệp "Beauty with a Purpose". Mùa giải thứ 73 đánh dấu cột mốc 75 năm hình thành và phát triển của cuộc thi, đồng thời cũng là lần đầu tiên Việt Nam trở thành quốc gia đăng cai sự kiện này.

Từ ngày 12/08 đến 20/08/2026, Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng sẽ đón hơn 130 thí sinh quốc tế tham dự Miss World 2026.

Việc một quần thể du lịch tại Đồ Sơn, Hải Phòng được lựa chọn làm địa điểm tổ chức không chỉ ghi dấu một bước tiến mới cho hoạt động quảng bá du lịch Việt Nam, mà còn thúc đẩy sự phát triển của hạ tầng nghỉ dưỡng trong nước trước các yêu cầu vận hành quy mô lớn, chuyên nghiệp.

Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng đã xuất sắc vượt qua các tiêu chuẩn khắt khe để trở thành địa điểm tổ chức Miss World 2026.

Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng – Điểm đến của hành trình Miss World

Để trở thành địa điểm đăng cai sự kiện văn hóa - giải trí quốc tế quy tụ đại diện từ hơn 130 quốc gia, đơn vị tài trợ cần bảo đảm tính đồng bộ về hạ tầng lưu trú, không gian sự kiện lẫn công tác an ninh. Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng đã đáp ứng các tiêu chuẩn từ Ban tổ chức Miss World nhờ mô hình siêu quần thể du lịch "all-in-one" trên biển tại miền Bắc.

Trong chuyến khảo sát thực tế vào tháng 6 vừa qua, bà Julia Morley - Chủ tịch Miss World đã đánh giá cao và bất ngờ về quy mô, cơ sở vật chất tại đây: "Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng sở hữu hệ sinh thái du lịch, nghỉ dưỡng, thể thao, rừng ngập mặn và không gian tổ chức sự kiện đồng bộ, hiện đại. Với cảnh quan ấn tượng cùng cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc tế, nơi đây hoàn toàn đáp ứng các yêu cầu khắt khe của một sự kiện tầm cỡ như Miss World lần thứ 73."

Việc vận hành một sự kiện tầm cỡ quốc tế luôn đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt. Trong đó, Dream Dragon Resort, khách sạn 5 sao với hệ thống 303 phòng nghỉ hướng biển, trung tâm hội nghị hiện đại và nhà hàng phục vụ ẩm thực đa dạng, được lựa chọn làm địa điểm lưu trú chính cho các thí sinh và Ban tổ chức Miss World 2026. Trong suốt quá trình phục vụ, các tiêu chí về tính riêng tư, an toàn cùng sự tiện nghi dành cho các thí sinh, đoàn truyền thông quốc tế luôn được đặt lên hàng đầu.

Bà Julia Morley - Chủ tịch Miss World trong chuyến khảo sát tới Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng

Bên cạnh đó, các phần thi quan trọng như Vietnam Beauty Fashion Fest XVI, Sport Challenge cũng được diễn ra ngay tại chuỗi tiện ích của Khu du lịch gồm sân golf Dragon Golf Links 27 hố tiêu chuẩn quốc tế, công viên nước Thủy Tinh, bãi biển Dragon Beach, Rừng ngập mặn, Hồ Lagoon… giúp tối ưu hóa không gian trải nghiệm, tiết kiệm thời gian di chuyển cho thí sinh và Ban tổ chức.

Để bảo đảm sự kiện diễn ra thành công, đội ngũ nhân sự tại Khu Du lịch đã trải qua quy trình đào tạo chuyên sâu về kỹ năng giao tiếp, phục vụ khách quốc tế chuyên nghiệp.

Bùng nổ các hoạt động quảng bá du lịch

Chuỗi hoạt động trong chặng đầu của Miss World 2026 tại Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng kéo dài từ ngày 12/08 đến 20/08/2026, kết hợp giữa các phần thi chính thức và hoạt động giao lưu văn hóa.

Ngay sau khi hơn 130 thí sinh hội tụ vào ngày 12/08, không khí cuộc thi sẽ khởi động với Lễ Công bố thí sinh vào ngày 13/08. Đây là sự kiện quy tụ các nội dung quan trọng gồm nghi thức trao bảng tên, tiệc Welcome Party.

Tiếp đó, trong hai ngày 14/08 và 15/08, các thí sinh bước vào hành trình trải nghiệm hệ sinh thái Khu du lịch và ghi hình quảng bá điểm đến. Các thí sinh sẽ được chia thành các nhóm, dành thời gian tham quan khu vực rừng ngập mặn, giao lưu tại sân golf Dragon Golf Links, cũng như trải nghiệm các hoạt động tại Công viên nước Thủy Tinh và bãi biển Dragon Beach.

Chương trình Vietnam Beauty Fashion Fest XVI – Top Model được tổ chức tại không gian bãi biển Dragon Beach.

Vào ngày 16/08 sẽ diễn ra vòng thi Talent Audition, tạo không gian để các thí sinh thể hiện tài năng nghệ thuật trước ban giám khảo.

Ngày 17/08, các thí sinh sẽ tham gia hoạt động giao lưu văn hóa ẩm thực Chef Beauty, nơi các đầu bếp tiêu chuẩn 5 sao của Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng trực tiếp giới thiệu văn hóa ẩm thực, đồng thời hướng dẫn các người đẹp trải nghiệm, chế biến những món ăn Việt Nam.

Ngay sau đó, ngày 18/08 là thời điểm diễn ra chương trình thời trang Vietnam Beauty Fashion Fest XVI – Top Model tại bãi biển Dragon Beach.

Chuỗi hoạt động tại Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng sẽ khép lại vào ngày 19/08 bằng phần thi thể thao Sport Challenge, trước khi các thí sinh di chuyển sang chặng thi tiếp theo.

Thông qua các hoạt động, Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng mong muốn giới thiệu tới bạn bè quốc tế văn hóa, lịch sử, cảnh quan thiên nhiên và con người địa phương, góp phần quảng bá thương hiệu du lịch của thành phố Hải Phòng nói riêng và Việt Nam nói chung.