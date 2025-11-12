Lần đầu tiên Việt Nam ghi nhận một kỷ lục chưa từng có

Thông tin từ Cục Du lịch quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) cho biết, tháng 10/2025, Việt Nam đón 1,73 triệu lượt khách quốc tế. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay. Con số này tăng 13,8% so với tháng trước và tăng 22,1% so với cùng kỳ năm 2024.

Theo Tổng cục Thống kê, Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam với hơn 433.000 lượt, chiếm 25% tổng lượng khách. Đứng thứ hai là khách du lịch Hàn Quốc hơn 360.000 và Đài Loan (Trung Quốc) hơn 106.000 lượt.

Các thị trường có lượng khách tăng so với tháng 09/2025 là: Thụy Sỹ (tăng 67%), Đan Mạch (tăng 66%), Thái Lan (tăng 58%), Cộng Hòa Séc (tăng 56%), Pháp (tăng 56%), Thụy Điển (tăng 56%), Trung Quốc (tăng 20%), Hàn Quốc (tăng 10%)…

Ông Phạm Hải Quỳnh, Viện trưởng Viện Phát triển Du lịch châu Á, nhận định mức 1,73 triệu lượt trong tháng 10 là "con số rất cao", vượt cả nhiều tháng cao điểm hè. Theo ông, việc đạt đỉnh ngay khi bước vào mùa du lịch quốc tế cho thấy Việt Nam đang ở giai đoạn tăng trưởng mạnh nhất, tiếp tục là điểm đến ưu tiên của du khách toàn cầu.

Tính chung, tổng lượng khách quốc tế 10 tháng đầu năm đạt gần 17,2 triệu lượt, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Với đà tăng trưởng này, ngành du lịch kỳ vọng sẽ chạm mốc 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025.

Nhờ lượng khách du lịch tăng cao nên doanh thu của ngành du lịch cũng rất khả quan. Trong 10 tháng, du lịch lữ hành ước thu 77.400 tỷ đồng, tăng 19,8% so với cùng kỳ. Doanh thu từ lưu trú và ăn uống đạt 695.100 tỷ đồng, tăng 14,6%. trong khi tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước đạt 5,77 triệu tỷ đồng, tăng 9,3%.

Du lịch nội địa duy trì ổn định với khoảng 6 triệu lượt khách trong tháng 10, đưa tổng lượng khách nội địa 10 tháng lên 125 triệu lượt.

Du lịch tàu biển là một trong những thế mạnh của Quảng Ninh.

Các địa phương trọng điểm du lịch đều ghi nhận lượng khách quốc tế tăng đều so với cùng kỳ. Theo thống kê của Sở Du lịch Hà Nội, tháng 10, tổng khách du lịch đến thủ đô đạt 2,27 triệu lượt. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 695.000 lượt, khách nội địa gần 1,6 triệu lượt, tăng lần lượt 18% và 5% so với cùng kỳ 2024. Tổng thu du lịch ước đạt 9.930 tỷ đồng, tăng 12% so với năm ngoái.

Trong 10 tháng đầu năm, tổng lượt khách đến Hà Nội ước đạt hơn 28,2 triệu lượt, đạt 91% mục tiêu năm và cao hơn tổng lượng khách của cả năm 2024 (27,8 triệu lượt). Trong đó, khách quốc tế ước đạt gần 6,2 triệu lượt, tổng thu du lịch ước đạt gần 110 nghìn tỷ đồng, tăng lần lượt 22% và 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại TP.HCM, Sở Du lịch thành phố cho biết, trong 10 tháng đầu năm 2025, thành phố đón hơn 6,5 triệu lượt khách quốc tế (tăng 17,7% so với cùng kỳ) và hơn 33 triệu lượt khách nội địa. Tổng doanh thu du lịch 10 tháng của TP.HCM đạt 208.066 tỉ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ và đạt gần 72% mục tiêu năm 2025 (290.000 tỉ đồng).

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết, lượng khách du lịch đến với tỉnh 10 tháng năm 2025 ước đạt 18,43 triệu lượt khách, với doanh thu ước đạt 48.362 tỷ đồng, tăng 10% về lượng khách và 21% về doanh thu so cùng kỳ năm 2024.

Tại Đà Nẵng, tổng khách lưu trú tháng 10 đạt 1,3 triệu lượt, dù giảm nhẹ so với tháng 9 nhưng tăng 26% so với cùng kỳ 2024 (khách quốc tế tăng 28%). Tại Thừa Thiên Huế, lũy kế 10 tháng, tỉnh đón gần 5,4 triệu lượt khách, doanh thu ước đạt 10.700 tỷ đồng (tăng 60%)...

Các chuyên gia nhận định Việt Nam muốn giữ được nhịp tăng trưởng du lịch hiện nay cần tập trung vào chất lượng và tính bền vững. Du lịch xanh phải trở thành trụ cột, từ quản lý môi trường đến vận hành dịch vụ thân thiện khí hậu. Công nghệ cần được ứng dụng sâu vào quản lý điểm đến, giúp kiểm soát dòng khách, nâng cao trải nghiệm và giảm áp lực lên hạ tầng.

Bên cạnh đó, chính sách visa thông thoáng phải được duy trì và mở rộng, đặc biệt với các thị trường xa có mức chi tiêu cao, nhằm kéo dài thời gian lưu trú và tăng khả năng quay lại của du khách.