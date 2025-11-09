Việt Nam sẽ có bến cảng khách quốc tế, đủ khả năng tiếp nhận tàu du lịch trọng tải lớn nhất thế giới

Mới đây, Bộ Xây dựng vừa phê duyệt quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ, nay thuộc TP HCM) giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo quy hoạch này, cảng biển Bà Rịa – Vũng Tàu bao gồm các khu bến: Thị Vải, Cái Mép, Long Sơn, Sông Dinh, Sao Mai - Bến Đình, bến cảng khách quốc tế Vũng Tàu, bến cảng Côn Đảo, các bến cảng dầu khí ngoài khơi, cùng với các bến phao, khu chuyển tải và khu neo chờ, tránh, trú bão.

Trong số đó, một trong những nội dung đáng chú ý là bến cảng khách quốc tế Vũng Tàu được định hướng xây dựng với quy mô hiện đại và đủ khả năng tiếp nhận tàu du lịch có trọng tải lên tới 225.000 GT, thuộc nhóm lớn nhất thế giới hiện nay.

Cụ thể, theo Quyết định số 1922/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng, bến cảng khách quốc tế Vũng Tàu sẽ bao gồm 1 bến chính và 2 cầu cảng hành khách, với tổng chiều dài 840 m (không bao gồm các cầu cảng khác). Khi hoàn thành, bến cảng này sẽ có khả năng tiếp nhận tàu du lịch cỡ lớn nhất thế giới, đồng thời có thể phục vụ 1,39 - 1,5 triệu lượt khách/năm. Việc này giúp tạo động lực phát triển du lịch biển đảo và nâng cao vị thế của Vũng Tàu trên bản đồ du lịch quốc tế.

Theo quy hoạch trên, đến năm 2030, khu vực này sẽ phát triển 60 bến cảng, hơn 117 cầu cảng, với tổng chiều dài khoảng 29.000m. Đáng chú ý, hệ thống cảng dự kiến đón từ 2,67 - 2,89 triệu lượt khách, thông qua 215 - 236,9 triệu tấn hàng hóa (chưa tính hàng container trung chuyển quốc tế).

Về kết cấu hạ tầng, quy hoạch tổng số 60 bến cảng, bao gồm từ 117 đến 123 cầu cảng, tổng chiều dài từ 28,9 - 30,8 km, trong đó chưa bao gồm các bến, cầu cảng khác và các bến dầu khí ngoài khơi.

Quy hoạch này cũng xác định phạm vi vùng đất, vùng nước phù hợp quy mô bến cảng, đáp ứng nhu cầu thông qua hàng hóa.

Tầm nhìn đến năm 2050, hệ thống cảng biển sẽ tiếp tục phát triển các bến cảng mới, đáp ứng nhu cầu hàng hóa với tốc độ tăng trưởng bình quân 3,5 - 3,8%/năm.

Vị trí xây dựng cảng khách quốc tế nằm liền kề tổ hợp nhà ga cáp treo Bãi Trước (phường Vũng Tàu),được tích hợp hệ thống không gian dịch vụ, thương mại, giải trí và khu đón khách hiện đại, phục vụ du khách trong nước và quốc tế.

Đáng chú ý, liên danh tư vấn đã trình 11 phương án thiết kế, với cầu dẫn dạng vuông và cầu dẫn cong, nhằm tạo điểm nhấn kiến trúc cho khu vực ven biển. Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án dao động từ 1.333 tỷ đồng đến hơn 8.000 tỷ đồng, tùy quy mô và vật liệu thi công.

Bến cảng khách quốc tế mới sẽ đóng vai trò quan trọng

Một trong những phối cảnh bến cảng khách quốc tế Vũng Tàu từng được đơn vị tư vấn trình bày tại các cuộc họp với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) trước đây. Ảnh: ĐVTK

Trên thực tế, trước khi quy hoạch được phê duyệt, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) đã nhiều lần xem xét, cũng như thảo luận phương án đầu tư bến cảng khách quốc tế, một dự án được kỳ vọng trở thành biểu tượng du lịch và dịch vụ của khu vực phía Nam.

Hơn nữa, việc đầu tư bến cảng khách quốc tế trên không chỉ là một dự án hạ tầng hàng hải mà còn là mảnh ghép quan trọng trong chiến lược liên kết du lịch của vùng TP HCM – Cần Giờ – Vũng Tàu. Theo đó, TP HCM đang thí điểm mô hình "phường du lịch" Vũng Tàu sau sắp xếp, sáp nhập địa giới. Việc này nhằm tạo điểm tổ chức hoạt động du lịch dễ tiếp cận, quản lý đồng bộ sản phẩm, đồng thời giúp nâng cao trải nghiệm du khách. Trong đó, Sở Du lịch TP HCM nhấn mạnh rằng, phường Vũng Tàu có vị trí chiến lược đặc biệt, được ví như "trái tim du lịch" của TP HCM mới và là địa bàn trọng điểm trong chiến lược phát triển về du lịch.