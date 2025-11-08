Thủ tướng: Khánh thành tuyến cao tốc từ Cao Bằng tới Cà Mau vào 19/12/2025

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải chủ trì phiên họp thứ 21 của Ban Chỉ đạo - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Chiều 8/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải chủ trì phiên họp thứ 21 của Ban Chỉ đạo.

Phiên họp được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới 26 tỉnh, thành phố đang có các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải.

Theo các báo cáo, ý kiến tại phiên họp, đến nay, đã có 19 dự án, dự án thành phần đường bộ và một dự án cảng hàng không thuộc Ban Chỉ đạo hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng. Qua đó, cả nước hiện có 2.476 km đường cao tốc.

Bộ Xây dựng và các địa phương đang nỗ lực triển khai thi công 733 km đường cao tốc với 22 dự án, dự án thành phần. Trong đó, 16 dự án thành phần với tổng chiều dài là 575 km bám sát kế hoạch hoàn thành năm 2025. Riêng 6 dự án với chiều dài 158 km còn chậm.

Về dự án sân bay Long Thành, dự án thành phần 1 (trụ sở các cơ quan quản lý) và dự án thành phần 2 (các công trình phục vụ quản lý bay) đang triển khai thi công bám sát kế hoạch hoàn thành trong tháng 12/2025.

Dự án thành phần 3 (các công trình thiết yếu), tổng giá trị khối lượng khoảng 48.792/86.435 tỷ đồng, đạt 56,5% giá trị hợp đồng. Gói thầu nhà ga hành khách 5.10 đã hoàn thành lắp đặt kết cấu thép tại các cánh nhà ga và khu trung tâm; giá trị khối lượng đạt khoảng 61,5%. Tuy nhiên, gói thầu 4.8 (giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật) còn chậm so với kế hoạch do mưa nhiều.

Dự án thành phần 4 (các công trình khác), 6/6 hạng mục ưu tiên đầu tư đang được tích cực triển khai, do các công trình này khởi công muộn nên khối lượng đạt được chưa cao, các nhà đầu tư cam kết hoàn thành cơ bản trong tháng 12/2025 và hoàn thành đồng bộ cùng Dự án tổng thể.

Tại phiên họp lần thứ 20 ngày 10/9/2025, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo đã giao 30 nhiệm vụ cho các bộ, ngành và địa phương trong đó tập trung vào tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh thủ tục chuẩn bị đầu tư để khởi công, khánh thành các dự án lớn vào dịp 19/12/2025.

Đến nay, các đơn vị đã hoàn thành 8 nhiệm vụ đúng thời hạn yêu cầu, trong đó có một số nhiệm vụ quan trọng. Các cơ quan đang tích cực triển khai 21 nhiệm vụ (10 nhiệm vụ là công việc chỉ đạo, điều hành thường xuyên; 11 nhiệm vụ chưa đến thời hạn). Hiện còn 1 nhiệm vụ liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng chưa đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Thủ tướng yêu cầu hoàn thành mục tiêu đưa vào khai thác ít nhất 3.000 km đường bộ cao tốc và có khoảng 1.700 km đường bộ ven biển - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Bảo đảm đồng bộ giao thông kết nối tới sân bay Long Thành

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương các chủ thể liên quan đã tích cực, nỗ lực triển khai các công việc với tinh thần "biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể".

Với những kết quả đạt được, Thủ tướng đánh giá trong năm 2025, chúng ta có thể vượt mục tiêu Đại hội XIII đã đề ra (3.000 km cao tốc và 1.700 km đường ven biển) và dự kiến 19/12 sẽ khánh thành tuyến đường cao tốc từ Cao Bằng qua Lạng Sơn, về Hà Nội qua miền Trung, TPHCM tới Cà Mau.

Thủ tướng yêu cầu các chủ thể liên quan tiếp tục phát huy tinh thần tất cả vì đất nước, vì nhân dân, chủ động triển khai công việc theo thẩm quyền, khi có vướng mắc thì đề xuất ngay, vướng ở đâu tháo gỡ ở đó, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp có thẩm quyền, "Đảng đã lãnh đạo, Chính phủ thống nhất, Quốc hội đồng hành, Nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi thì chỉ bàn làm, không bàn làm"; phân công bảo đảm 6 rõ: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền theo tinh thần "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm", đi đôi với nâng cao năng lực thực thi, tăng cường kiểm tra, giám sát.

Về các nhiệm vụ trọng tâm, Thủ tướng trước hết yêu cầu hoàn thành mục tiêu đưa vào khai thác ít nhất 3.000 km đường bộ cao tốc và có khoảng 1.700 km đường bộ ven biển (theo Nghị quyết 50/NQ-CP ngày 20/5/2021).

Để đạt mục tiêu này, cần tổ chức thi công theo tinh thần "vượt nắng thắng mưa, không thua bão gió", "làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm"; "làm ngày làm đêm làm thêm ngày nghỉ", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương". Các tỉnh, thành phố tiếp tục quan tâm, Bí thư, Chủ tịch các địa phương không để chủ đầu tư, nhà thầu, kỹ sư, công nhân cô đơn trên công trường.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh báo cáo tại cuộc họp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Các Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng đoàn tiếp tục kiểm tra, rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án giao thông trọng điểm đối với một số dự án cao tốc còn khối lượng nhiều như Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Hữu Nghị - Chi Lăng, Tuyên Quang - Hà Giang; các nhà thầu điều chỉnh ngay biện pháp thi công với các dự án này; tùy tình hình cụ thể để huy động lực lượng Quân đội, Công an hỗ trợ thêm.

Bộ Xây dựng tiếp tục chủ trì theo dõi, tổng hợp, đôn đốc các địa phương tập trung triển khai hệ thống đường bộ ven biển; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà những nội dung vượt thẩm quyền bảo đảm mục tiêu đến đến hết năm 2025 cả nước có khoảng 1.700 km đường ven biển.

Đối với dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, Thủ tướng nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng của dự án. Với thời gian còn lại của năm 2025 chỉ khoảng 2 tháng, khối lượng còn lại rất lớn, các bộ, cơ quan, cơ quan chủ quản, nhất là Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cần khẩn trương có giải pháp phù hợp để tăng cao hơn khối lượng thi công tại hiện trường (phấn đấu mỗi tháng đạt trên 20%), kiểm soát chặt chẽ chất lượng, an toàn lao động, tổ chức thi công hợp lý, khoa học, nhất là dự án thành phần 3 (nhà ga hành khách) và dự án thành phần 4 (các hạng mục công trình dịch vụ); báo cáo hằng tuần với Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ngay trong tuần sau trực tiếp kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, kịp thời giải quyết những vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ dự án. Các tuyến đường cao tốc kết nối tới sân bay Long Thành phải hoàn thành trước 19/12/2025. Hệ thống giao thông kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành - giai đoạn 1 cần nhanh chóng hoàn thành để khai thác đồng bộ, hiệu quả Dự án.

Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án để làm cơ sở triển khai giai đoạn 2026-2030 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Về chất lượng, an toàn và công tác phòng chống lụt bão, bảo vệ môi trường, Thủ tướng nêu rõ, việc đẩy nhanh tiến độ các dự án là quan trọng, nhưng lưu ý phải bảo đảm chất lượng, vệ sinh môi trường, an toàn lao động theo đúng quy định, không vì tiến độ mà bỏ qua, rút ngắn các quy trình, thủ tục công nghệ, lựa chọn loại vật liệu không đảm bảo tiêu chuẩn, mất vệ sinh môi trường, mất an toàn lao động trên công trường.

Thời gian qua, các tỉnh khu vực phía bắc và miền Trung liên tiếp chịu ảnh hưởng lớn của các cơn bão, gây ra ngập lụt, sạt lở, tổn thất rất lớn về con người và tài sản. Thủ tướng yêu cầu các địa phương chủ động triển khai các giải pháp khắc phục thiên tai, thăm hỏi động viên những gia đình có người bị nạn; hỗ trợ bà con nhân dân khôi phục lại nhà cửa, khôi phục sản xuất. Đối với các chủ đầu tư cần nhanh chóng dọn dẹp mặt bằng, khôi phục lại thi công, đặc biệt lưu ý lựa chọn các vị trí lán trại, nơi ở của cán bộ công nhân tại các khu vực cao ráo, xa sông suối, xa các vị trí có nguy cơ sạt lở.

Theo Thủ tướng, biến đổi khí hậu, điều kiện thời tiết biến đổi bất thường, lượng mưa lớn lịch sử đã gây ảnh hưởng lớn đến các công trình hạ tầng, cầu cống và đời sống nhân dân. Các cơ quan cập nhật ngay các số liệu mới để kịp thời có giải pháp thiết kế phù hợp, sử dụng vật liệu mới thay thế vật liệu truyền thống, nhất là việc khai thác nguồn vật liệu đắp, đặc trưng vùng miền: Bắc, Trung, Nam, Tây Nam Bộ, Tây Nguyên…

Thủ tướng nêu rõ, việc đẩy nhanh tiến độ các dự án là quan trọng, nhưng lưu ý phải bảo đảm chất lượng, vệ sinh môi trường, an toàn lao động theo đúng quy định - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Về bảo đảm đồng bộ ngay sau khi các dự án đưa vào khai thác, Thủ tướng chỉ rõ, quy chuẩn đường cao tốc đã quy định về trạm dừng nghỉ, đây là nhu cầu cấp thiết của người dân khi tham gia lưu thông trên đường cao tốc. Do đó, các địa phương phải nhanh chóng bàn giao mặt bằng để các chủ đầu tư triển khai đầu tư trạm dừng nghỉ, các chủ đầu tư tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư bảo đảm xây dựng các công trình dừng nghỉ hiện đại, kiến trúc đẹp, thân thiện môi trường, chất lượng dịch vụ cao.

Bộ Xây dựng, các địa phương cần triển khai đồng bộ hệ thống giao thông thông minh và thu phí, nhằm đáp ứng yêu cầu khai thác hiện đại, an toàn; đồng thời tạo nguồn vốn để tiếp tục đầu tư mới, hoàn thiện các tuyến cao tốc. Quy hoạch, xây dựng các nút giao, đường gom, khai thác hiệu quả các tuyến cao tốc khi hoàn thành.

Phiên họp được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới 26 tỉnh, thành phố đang có các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng cũng yêu cầu đẩy nhanh thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án để làm cơ sở triển khai giai đoạn 2026-2030.

Theo đó, các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Cao Bằng chủ động phối hợp Văn phòng Chính phủ trong triển khai, hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư đối với dự án đường bộ cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo, Quảng Ngãi - Kon Tum, Bắc Kạn - Cao Bằng, hoàn thành tháng 12 năm 2025. Cao tốc Vinh - Thanh Thủy đã được Hội đồng thẩm định nhà nước có báo cáo thẩm định, Văn phòng Chính phủ đang lấy ý kiến Thành viên Chính phủ để trình Quốc hội kỳ họp thứ 10, yêu cầu các thành viên Chính phủ có ý kiến sớm để tổng hợp báo cáo Chính phủ theo quy định.

Thành phố Hà Nội và các tỉnh Bắc Ninh, Gia Lai đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường nối sân bay Gia Bình về Hà Nội, dự án Quy Nhơn - Pleiku, hoàn thành tháng 12/2025.

Bộ Xây dựng đẩy nhanh tiến độ phê duyệt dự án và khởi công dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận trong quý IV/2025.

TPHCM, tỉnh Lâm Đồng đẩy nhanh việc lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu và các thủ tục liên quan để khởi công dự án TPHCM - Mộc Bài, Tân Phú - Bảo Lộc trong Quý IV/2025.

Đối với các dự án đang triển khai thi công, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng, các địa phương, cơ quan chủ quản các dự án đang triển khai thi công tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tư, các nhà thầu bổ sung nhân lực, thiết bị, tăng mũi thi công, tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp bảo đảm tiến độ hoàn thành theo đúng kế hoạch được giao.

Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng, các tỉnh Ninh Bình, Hưng Yên, Đồng Nai, Lâm Đồng, Phú Thọ, Sơn La đôn đốc chủ đầu tư/nhà đầu tư quyết liệt triển khai ngay từ giai đoạn đầu các dự án Dầu Giây - Tân Phú, TPHCM - Long Thành, Cà Mau - Cái Nước, Cái Nước - Đất Mũi, tuyến giao thông ra đảo Hòn Khoai, Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai, Ninh Bình - Hải Phòng, Gia Nghĩa - Chơn Thành, Hòa Bình - Mộc Châu bám sát tiến độ đề ra.

Về thi đua – khen thưởng, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp Bộ Nội vụ đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân đã tích cực, nỗ lực triển khai nhiệm vụ được giao theo quy định, nhất là các công trình hoàn thành, đưa vào khai thác vượt tiến độ, chất lượng, an toàn, hiệu quả. Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng rà soát, đề xuất thưởng hợp đồng tại các gói thầu xây lắp quy định tại Nghị định số 15/2023/NĐ-CP.

Thủ tướng cơ bản đồng tình với các nội dung đề xuất, kiến nghị tại phiên họp; giao Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Xây dựng tổng hợp đầy đủ ý kiến của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị để dự thảo Thông báo kết luận bảo đảm "6 rõ" để tổ chức triển khai kịp thời, đồng bộ, hiệu quả, chất lượng.