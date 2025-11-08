10 tháng, thu ngân sách Nhà nước vượt 2,18 triệu tỷ đồng

Nhiều tổ chức quốc tế nâng hạng dự báo tăng trưởng

Trong tháng 10, Ngân hàng Standard Chartered đã nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam năm 2025 lên 7,5% (dự báo cuối tháng 7 là 6,1%), năm 2026 là 7,2%; HSBC nâng lên 7,9% (trước đây là 6,6%), năm 2026 là 6,7%; Ngân hàng UOB nâng dự báo tăng trưởng năm 2025 lên 7,5% (trước đây là 6,9%)…

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, từ đầu năm đến nay, nước ta đã kiên định, quyết tâm hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, phức tạp, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh. Nhờ đó, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát được lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 10 tháng tăng 3,27% so với cùng kỳ. Tín dụng tăng trưởng cao, đạt 20,69% so với cùng kỳ. Thu ngân sách Nhà nước 10 tháng ước đạt trên 2,18 triệu tỷ đồng , bằng 111% dự toán và tăng 30,8% so với cùng kỳ…

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng tại phiên họp. Ảnh: VGP

Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng chỉ ra rằng, nhiệm vụ tăng trưởng năm 2025 còn nhiều thách thức. Ổn định kinh tế vĩ mô còn chịu nhiều sức ép từ bên ngoài. Hoàn thiện thể chế, pháp luật đã được quan tâm chỉ đạo, nhưng vẫn còn vướng mắc, chưa theo kịp yêu cầu phát triển. Thiên tai, bão lũ liên tiếp đã gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương và tiếp tục diễn biến phức tạp trong những tháng cuối năm.

Sớm hoàn thiện Đề án về phát triển kinh tế Nhà nước

Nhấn mạnh khối lượng công việc cần hoàn thành trong 2 tháng cuối năm là rất lớn, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đề xuất một số nhóm giải pháp, yêu cầu trọng tâm cần chủ động, quyết liệt, sát sao thực hiện hơn nữa. Trong đó, ông đề nghị tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Về hoàn thiện thể chế, pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, Bộ Tư pháp tiếp tục tham mưu, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật; rà soát, xây dựng báo cáo tổng thể về thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/11.

Bộ Tài chính hoàn thiện Đề án về phát triển kinh tế nhà nước ; khẩn trương xây dựng, trình Bộ Chính trị Đề án phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong tháng 11/2025; nghiên cứu cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và triển khai trực tuyến, rút ngắn thời gian gia nhập thị trường.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các bộ, cơ quan, địa phương cần tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ hiệu quả, thiết thực cho người dân, doanh nghiệp nhanh chóng ổn định tình hình, khôi phục sản xuất, kinh doanh.

Cùng với đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế cần triển khai hiệu quả các nghị quyết của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Chính phủ về phát triển giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân; chuẩn bị lễ khởi công xây dựng các trường học phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền vào ngày 9/11/2025.