Thông tin mới về sân bay Nội Bài

Ngày 6/11, Bộ Xây dựng đã chính thức phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Nội Bài thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, đánh dấu bước đi chiến lược trong việc hiện đại hóa và mở rộng hạ tầng hàng không quốc gia.

Theo quyết định, phạm vi nghiên cứu quy hoạch khoảng 1.500 ha, bao gồm toàn bộ khu vực cảng hiện hữu và vùng phụ cận, nhằm bảo đảm sự phát triển đồng bộ, đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không trong giai đoạn mới. Quy hoạch được thực hiện theo phương án đã được Bộ Xây dựng phê duyệt tại Quyết định số 1102/QĐ-BXD ngày 20/7/2025.

Mục tiêu trọng tâm của quy hoạch là phát huy tối đa hiệu quả hạ tầng hiện có, đồng thời bố trí không gian phát triển hợp lý, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng mạnh mẽ của vận tải hàng không, gắn với định hướng phát triển kinh tế – xã hội của Hà Nội và vùng thủ đô.

Nội dung quy hoạch tập trung vào việc khảo sát, đánh giá hiện trạng khai thác, dự báo nhu cầu vận chuyển hành khách và hàng hóa, từ đó đề xuất các phương án phát triển khu bay, khu mặt đất và hệ thống hạ tầng kỹ thuật liên quan. Đặc biệt, Bộ Xây dựng yêu cầu đảm bảo tính mở và linh hoạt, thuận lợi cho phân kỳ đầu tư, đồng thời kết hợp hài hòa giữa phát triển dân dụng và nhiệm vụ quốc phòng – an ninh.

Quá trình lập quy hoạch sẽ tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về quy hoạch, hàng không dân dụng, cũng như các tiêu chuẩn quốc tế của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO). Các yêu cầu về bảo vệ môi trường, an toàn khai thác và tính khả thi của dự án cũng được đặt ra chặt chẽ.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) là nhà tài trợ sản phẩm quy hoạch, có trách nhiệm phối hợp với Cục Hàng không Việt Nam và các cơ quan liên quan để bảo đảm chất lượng, tiến độ và tính đồng bộ của quy hoạch. Sau khi hoàn thiện, ACV sẽ tiếp tục phối hợp trong công tác cắm mốc giới quy hoạch, phục vụ công tác quản lý ranh giới cảng hàng không theo quy định.

Theo kế hoạch, thời hạn lập quy hoạch là 120 ngày, không bao gồm thời gian thẩm định và phê duyệt. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để đề xuất lộ trình đầu tư, mở rộng Nội Bài, hướng tới một trung tâm hàng không hiện đại, bền vững và có năng lực cạnh tranh khu vực.