Tin vui với Nghệ An
Sau hơn 5 tháng tạm ngừng để sửa chữa, nâng cấp, dự kiến từ ngày 19/12, sân bay Vinh sẽ đón khách trở lại sau thời gian đóng cửa để sửa chữa, nâng cấp.
Đây là công trình, dự án đóng vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, của khu vực; có tính chất an sinh, xã hội, tạo liên kết liên vùng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và đáp ứng điều kiện để tổ chức lễ khánh thành.
Trước đó, ngày 1/7, sân bay Vinh đã tạm dừng khai thác để thực hiện dự án cải tạo nâng cấp các hạng mục với tổng vốn gần 1.000 tỷ đồng do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam làm chủ đầu tư.
Cụ thể, dự án Sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn và Cải tạo nhà ga quốc nội - Cảng hàng không quốc tế Vinh gồm: Sửa chữa đường cất hạ cánh hiện hữu kích thước 2400x45m, hệ thống đường lăn hiện hữu, lề vật liệu, dải hãm, dải bảo hiểm đầu (RESA), hệ thống thoát nước và bổ sung, thay thế hệ thống đèn hiệu, biển báo hàng không. Lấp 5 ô thông tầng với diện tích khoảng 1200m²; Di dời vách kính phía trước nhà ga; Làm mới các hệ vách kính 2 bên nhà ga, mái sảnh đường tầng và 02 thang bộ theo thiết kế mới; Bổ sung các trang thiết bị, máy móc để phục vụ hoạt động khai thác.
Theo đó, các hạng mục sẽ hoàn thành 100% khối lượng trước ngày 19/12, đủ điều kiện để khánh thành chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Sân bay Vinh được đưa vào khai thác cuối năm 2003, công suất thiết kế 2,75 triệu khách/năm, 21 - 26 chuyến bay đi/đến mỗi ngày. Tháng 7/2023, sân bay này từng phải dừng hoạt động gần 16 giờ do hư hỏng đường băng. Theo Quy hoạch đã được Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) phê duyệt, Cảng hàng không quốc tế Vinh được xác định là sân bay cấp 4E; lượng hành khách tiếp nhận 8 triệu lượt/năm đến năm 2030 và 14 triệu lượt/năm thời kỳ đến năm 2050.
VTC News