Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tin vui với Nghệ An

07-11-2025 - 16:10 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Sau hơn 5 tháng tạm ngừng để sửa chữa, nâng cấp, dự kiến từ ngày 19/12, sân bay Vinh sẽ đón khách trở lại sau thời gian đóng cửa để sửa chữa, nâng cấp.

Đây là công trình, dự án đóng vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, của khu vực; có tính chất an sinh, xã hội, tạo liên kết liên vùng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và đáp ứng điều kiện để tổ chức lễ khánh thành.

Trước đó, ngày 1/7, sân bay Vinh đã tạm dừng khai thác để thực hiện dự án cải tạo nâng cấp các hạng mục với tổng vốn gần 1.000 tỷ đồng do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam làm chủ đầu tư.

Tin vui với Nghệ An- Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An và đại diện Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam khảo sát thực địa tại Cảng hàng không quốc tế Vinh vào tháng 8/2025 (Ảnh: CTTĐT tỉnh Nghệ An)

Cụ thể, dự án Sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn và Cải tạo nhà ga quốc nội - Cảng hàng không quốc tế Vinh gồm: Sửa chữa đường cất hạ cánh hiện hữu kích thước 2400x45m, hệ thống đường lăn hiện hữu, lề vật liệu, dải hãm, dải bảo hiểm đầu (RESA), hệ thống thoát nước và bổ sung, thay thế hệ thống đèn hiệu, biển báo hàng không. Lấp 5 ô thông tầng với diện tích khoảng 1200m²; Di dời vách kính phía trước nhà ga; Làm mới các hệ vách kính 2 bên nhà ga, mái sảnh đường tầng và 02 thang bộ theo thiết kế mới; Bổ sung các trang thiết bị, máy móc để phục vụ hoạt động khai thác.

Theo đó, các hạng mục sẽ hoàn thành 100% khối lượng trước ngày 19/12, đủ điều kiện để khánh thành chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Sân bay Vinh được đưa vào khai thác cuối năm 2003, công suất thiết kế 2,75 triệu khách/năm, 21 - 26 chuyến bay đi/đến mỗi ngày. Tháng 7/2023, sân bay này từng phải dừng hoạt động gần 16 giờ do hư hỏng đường băng. Theo Quy hoạch đã được Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) phê duyệt, Cảng hàng không quốc tế Vinh được xác định là sân bay cấp 4E; lượng hành khách tiếp nhận 8 triệu lượt/năm đến năm 2030 và 14 triệu lượt/năm thời kỳ đến năm 2050.

Một sân bay của Việt Nam vừa tạm đóng cửa trong 1 năm, sẽ nâng công suất gấp 5 lần

Ngọc Khánh

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á công bố tăng trưởng GDP quý 3/2025, cao hay thấp so với Việt Nam?

Nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á công bố tăng trưởng GDP quý 3/2025, cao hay thấp so với Việt Nam? Nổi bật

Nghỉ hưu năm 2025, đóng BHXH đủ 33 năm, lương hưu mỗi tháng được nhận bao nhiêu?

Nghỉ hưu năm 2025, đóng BHXH đủ 33 năm, lương hưu mỗi tháng được nhận bao nhiêu? Nổi bật

Chưa từng có: TP của Việt Nam sẽ có đô thị thể thao đẳng cấp Olympic rộng 16.000 ha khiến khu vực trầm trồ

Chưa từng có: TP của Việt Nam sẽ có đô thị thể thao đẳng cấp Olympic rộng 16.000 ha khiến khu vực trầm trồ

16:00 , 07/11/2025
Kiểm định khí thải xe máy ở Hà Nội, TP HCM từ ngày 1-7-2027

Kiểm định khí thải xe máy ở Hà Nội, TP HCM từ ngày 1-7-2027

15:35 , 07/11/2025
TP HCM phấn đấu tăng trưởng 8,5%, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

TP HCM phấn đấu tăng trưởng 8,5%, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

15:00 , 07/11/2025
Cụ thể hóa lộ trình xóa bỏ thuế khoán từ ngày 1/1/2026

Cụ thể hóa lộ trình xóa bỏ thuế khoán từ ngày 1/1/2026

14:30 , 07/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên