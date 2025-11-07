Tin vui với Nghệ An

Đây là công trình, dự án đóng vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, của khu vực; có tính chất an sinh, xã hội, tạo liên kết liên vùng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và đáp ứng điều kiện để tổ chức lễ khánh thành.

Trước đó, ngày 1/7, sân bay Vinh đã tạm dừng khai thác để thực hiện dự án cải tạo nâng cấp các hạng mục với tổng vốn gần 1.000 tỷ đồng do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam làm chủ đầu tư.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An và đại diện Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam khảo sát thực địa tại Cảng hàng không quốc tế Vinh vào tháng 8/2025 (Ảnh: CTTĐT tỉnh Nghệ An)

Cụ thể, dự án Sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn và Cải tạo nhà ga quốc nội - Cảng hàng không quốc tế Vinh gồm: Sửa chữa đường cất hạ cánh hiện hữu kích thước 2400x45m, hệ thống đường lăn hiện hữu, lề vật liệu, dải hãm, dải bảo hiểm đầu (RESA), hệ thống thoát nước và bổ sung, thay thế hệ thống đèn hiệu, biển báo hàng không. Lấp 5 ô thông tầng với diện tích khoảng 1200m²; Di dời vách kính phía trước nhà ga; Làm mới các hệ vách kính 2 bên nhà ga, mái sảnh đường tầng và 02 thang bộ theo thiết kế mới; Bổ sung các trang thiết bị, máy móc để phục vụ hoạt động khai thác.

Theo đó, các hạng mục sẽ hoàn thành 100% khối lượng trước ngày 19/12, đủ điều kiện để khánh thành chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.