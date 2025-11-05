Một sân bay của Việt Nam vừa tạm đóng cửa trong 1 năm, sẽ nâng công suất gấp 5 lần

Ngày 4/11, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã có thông báo đóng cửa tạm thời Cảng hàng không Cà Mau để thực hiện dự án mở rộng, nâng cấp. Theo đó, Cảng hàng không Cà Mau sẽ đóng cửa từ 7h ngày 30/10/2025 đến 23h59 ngày 31/10/2026.

Trước đó, nhằm triển khai Quyết định của Bộ Xây dựng về đóng tạm thời Cảng hàng không Cà Mau, Cục Hàng không Việt Nam đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Bộ Công an và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong ngành hàng không thông tin về thời gian đóng cửa tạm thời cảng.

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu ACV, Cảng hàng không Cà Mau thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư và xây dựng trong thời gian đóng tạm thời cảng để triển khai thi công các hạng mục của dự án; chủ trì, phối hợp với đơn vị thi công tổ chức thi công tuân thủ theo phương án bảo đảm an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường và chịu mọi trách nhiệm liên quan đến việc đảm bảo an ninh, an toàn khai thác, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, an toàn lao động và phòng chống dịch bệnh trong quá trình thi công.

Cục Hàng không cũng yêu cầu Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam thực hiện thông báo tin tức hàng không phù hợp theo quy định hiện hành; Cảng vụ hàng không miền Nam tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh trong quá trình thi công; xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định.

Phối cảnh Nhà ga hành khách Cảng Hàng không Cà Mau sau khi nâng cấp.

Cảng hàng không Cà Mau sẽ nâng công suất gấp 5 lần

Dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau đã được ACV khởi công ngày 19/8/2025 với mục tiêu xây dựng mở rộng, nâng cấp, đảm bảo khai thác các loại tàu bay hiện đại như A320, A321 và tương đương. Tổng vốn đầu tư khoảng 2.400 tỷ đồng từ nguồn vốn của ACV. Thời gian hoàn thành và dự kiến đưa vào khai thác vào tháng 10/2026.

Sân bay Cà Mau được xây dựng từ thời Pháp, hiện có đường băng dài 1.500 m, rộng 30 m, khai thác máy bay nhỏ như ATR72 (tối đa 90 khách) và Embraer E190 (124 khách). Nhà ga hiện có công suất 200.000 khách/năm.

Hiện sân bay khai thác đường bay Cà Mau - TP.HCM (cách sân bay Tân Sơn Nhất 292,6km) bằng máy bay ATR72 với tần suất một chuyến/ngày. Đường bay Hà Nội - Cà Mau bằng Embraer do Bamboo Airways khai thác từ giữa năm 2023 nhưng đã tạm dừng sau thời gian ngắn.

Theo quy hoạch thời kỳ 2021-2030, Cảng hàng không Cà Mau đạt cấp 4C, công suất 1 triệu hành khách/năm và 1.000 tấn hàng hóa/năm. Loại tàu bay khai thác là Code C (A320, A321 hoặc tương đương), với phương thức tiếp cận hạ cánh CAT I đầu 27 và giản đơn đầu 09.

Tầm nhìn đến năm 2050, cảng hàng không được định hướng nâng công suất lên 3 triệu hành khách/năm và 3.000 tấn hàng hóa/năm, tiếp tục duy trì là sân bay cấp 4C và sân bay quân sự cấp II.

Về hạ tầng kỹ thuật, sân đỗ tàu bay thời kỳ 2021-2030 được quy hoạch tại phía nam đường cất hạ cánh, đáp ứng khoảng bốn vị trí đỗ. Đến năm 2050, sân đỗ sẽ được mở rộng ra phía bắc, đồng bộ với khu hàng không dân dụng mới, đáp ứng khoảng 10 vị trí đỗ, đồng thời có quỹ đất dự trữ mở rộng khi cần thiết.

Nhà ga hành khách hiện hữu sẽ được mở rộng trong giai đoạn đến 2030, đảm bảo công suất phục vụ 1 triệu hành khách/năm. Từ năm 2050, sẽ xây dựng nhà ga hành khách mới phía bắc đường cất hạ cánh với công suất khoảng 3 triệu hành khách/năm, có quỹ đất phát triển dự phòng.

Về hàng hóa, thời kỳ 2021-2030 sẽ quy hoạch kho hàng phía Tây nhà ga, gần sân đỗ tàu bay hiện hữu, công suất khoảng 1.000 tấn/năm. Từ năm 2050, sẽ bố trí kho hàng phía đông nhà ga mới, đáp ứng công suất khoảng 3.000 tấn/năm.

Tổng nhu cầu sử dụng đất của dự án theo quy hoạch giai đoạn 2021-2030 khoảng 184,22 ha. Tầm nhìn đến năm 2050, diện tích sử dụng đất sẽ tăng lên khoảng 244,43 ha.

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ giúp Cảng hàng không Cà Mau nâng cao hiệu quả hoạt động và đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật mới cũng như góp phần phục vụ tốt hơn nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội và quốc phòng-an ninh của khu vực.