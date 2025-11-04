Tiến độ cầu vượt biển hơn 18km, dài nhất Đông Nam Á của Việt Nam sau hơn 3 tháng khởi công

Ngày 3/11, đoàn công tác của Tỉnh ủy Cà Mau đã đến kiểm tra tiến độ thi công tại nút giao điểm cuối tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi với đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn – Đất Mũi, đồng thời động viên lực lượng công nhân trên công trường. Đoàn cũng kiểm tra điểm đầu tuyến đường ra đảo Hòn Khoai, đều thuộc địa bàn xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau.

Tỉnh Cà Mau hiện đang tích cực triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án theo kế hoạch, đảm bảo tiến độ chung các dự án.

Theo đó, tuyến cao tốc từ Cà Mau đến Đất Mũi đã hoàn thành công tác đo đạc, kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên phạm vi được bàn giao cọc giải phóng mặt bằng, đã bàn giao mặt bằng được 35,23ha, đạt 4,94%.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh nghe báo cáo tình hình, tiến độ triển khai thực hiện các dự án. (Ảnh: CTTĐT tỉnh Cà Mau)

Đối với Dự án đường giao thông ra đảo Hòn Khoai, địa phương đã nhận bàn giao cọc giải phóng mặt bằng; hiện đã thực hiện xong công tác đo đạc, kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ. Thời gian tới, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh sẽ trình phê duyệt phương án và ban hành thông báo thu hồi đất theo quy định.

Riêng Dự án cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai, tỉnh Cà Mau đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao đất cho chủ đầu tư vào ngày 29/10/2025, với quy mô hơn 12ha (đạt 100%).

Tại hiện trường, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải đã thăm hỏi, động viên các lực lượng thi công và khẳng định địa phương sẽ làm hết trách nhiệm trong công tác giải phóng mặt bằng, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và nhà thầu để giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc.

Tỉnh ủy Cà Mau cũng phân công lãnh đạo UBND tỉnh làm đầu mối trực tiếp theo dõi và xử lý các vấn đề phát sinh nhằm đảm bảo tiến độ dự án theo đúng kế hoạch đề ra.

Cao tốc về Đất Mũi và cầu vượt biển dài nhất Việt Nam ra đảo Hòn Khoai

Tuyến đường bộ cao tốc Cà Mau – Đất Mũi, tuyến giao thông ra đảo Hòn Khoai và Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai được khởi công vào ngày 19/8, Trung ương giao Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư.

Tuyến đường bộ cao tốc Cà Mau – Đất Mũi dài 81km, quy mô 4 làn xe, hai làn dừng khẩn cấp liên tục, vận tốc thiết kế 100km/h, chia làm 2 dự án độc lập gồm: Dự án đường bộ cao tốc Cà Mau – Cái Nước (42km) và Dự án đường bộ cao tốc Cái Nước – Đất Mũi (39km). Đặc biệt, trên tuyến sẽ có một cây cầu dây văng bắt qua sông Cửa Lớn dài 1.500m.

Nối liền với điểm cuối đường bộ cao tốc Cái Nước – Đất Mũi là tuyến đường giao thông ra đảo Hòn Khoai (Cà Mau) được đầu tư xây dựng theo tiêu chuẩn cầu vượt biển dài hơn 18,22km (cầu chính dài 17,3km và cầu nhánh kết nối lên đảo 0,87km), rộng khoảng 17,5m, có quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80km/h.

Điểm đầu kết nối với đường cao tốc Cà Mau đi Đất Mũi và đường Hồ Chí Minh thuộc xã Đất Mũi; điểm cuối tại điểm K10 bờ phía Đông đảo Hòn Khoai. Đây cũng sẽ là cầu vượt biển dài nhất Đông Nam Á khi hoàn thành đưa vào sử dụng.

Song song, dự án Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai được xây dựng tại Đảo Hòn Khoai, xã Đất Mũi có quy mô xây dựng 01 bến tàu dài 1.000m, công suất 20 triệu tấn/năm (tiếp nhận tàu đến 250.000 DWT); nạo vét mở mới 01 luồng tàu dài khoảng 5.000m, rộng 230m, vũng quay tàu đường kính 800m.

Khi hoàn thành, cầu vượt biển, cảng Hòn Khoai và cao tốc Cà Mau - Đất Mũi sẽ kết nối thông suốt trục Bắc Nam đến cực Nam Tổ quốc, tạo động lực phát triển kinh tế biển, đồng thời bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực.