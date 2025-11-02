Bộ Xây dựng thông tin về dự án cao tốc gần 22.000 tỷ đồng, 117km kết nối Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột

Bộ Xây dựng vừa có Văn bản số 12558/BXD-CĐBVN ngày 31/10 gửi Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Khánh Hòa về việc giải quyết kiến nghị của UBND tỉnh Khánh Hòa liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1.

Trước đó, ngày 13/10/2025, Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của UBND tỉnh Khánh Hòa như sau:

“Kiến nghị Bộ Xây dựng chủ trì lập phương án tổng thể hệ thống giám sát điều hành giao thông cho cả Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (giai đoạn 1), bảo đảm đồng bộ với mạng lưới cao tốc trong khu vực và hệ thống điều hành giao thông quốc gia để bảo đảm tính kết nối, hiệu quả, tiết kiệm chi phí”.

Về nội dung kiến nghị nêu trên, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 (dự án) được Quốc hội khóa XV thông qua Nghị quyết số 58/2022/QH15 ngày 16/6/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 25/7/2022 triển khai Nghị quyết của Quốc hội.

Dự án được chia thành 3 dự án thành phần và giao UBND các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk và Bộ Xây dựng (trước đây là Bộ Giao thông Vận tải) làm cơ quan chủ quản, triển khai theo hình thức đầu tư công.

Để nâng cao hiệu quả, đảm bảo an toàn giao thông trong việc vận hành, khai thác sau khi hoàn thành Dự án và thống nhất kết nối đồng bộ với mạng lưới cao tốc trong khu vực, hệ thống giám sát điều hành giao thông quốc gia tuân thủ theo nghị quyết của Quốc hội, Bộ Xây dựng đã có các văn bản đề nghị cơ quan chủ quản và chủ đầu tư các dự án thành phần thuộc Dự án triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng hệ thống giám sát điều hành giao thông hoàn thành đồng bộ.

Bộ Xây dựng giao Ban Quản lý dự án Đường sắt (chủ đầu tư Dự án thành phần 2) chủ trì, hướng dẫn chủ đầu tư các dự án thành phần 1 và 3 để thống nhất thực hiện đầu tư xây dựng hệ thống giám sát điều hành giao thông đảm bảo đồng bộ về quy mô, kỹ thuật của toàn Dự án. Hiện nay, chủ đầu tư các dự án thành phần đã tiến hành rà soát các hạng mục trong các dự án thành phần để chuẩn xác kinh phí còn dư trong tổng mức đầu và xác định sơ bộ phương án, chi phí đầu tư, cân đối nguồn vốn báo cáo Cơ quan chủ quản thực hiện đầu tư hệ thống giám sát điều hành giao thông (bao gồm ITS, ETC và KTTTX) theo quy định.