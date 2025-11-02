Sắp có đề xuất mới về lương thưởng, chế độ phụ cấp

Sau khi các địa phương triển khai sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều cán bộ, công chức cấp xã phản ánh họ đang chịu áp lực khi khối lượng công việc tăng lên đáng kể, trong khi đó chế độ tiền lương và phụ cấp vẫn giữ nguyên.

Gửi câu hỏi đến Bộ Nội vụ, ông H.V.Đ. cho biết ông là công chức cấp xã. Sau sắp xếp tổ chức bộ máy, khối lượng và áp lực công việc của cán bộ, công chức tăng lên rất nhiều nhưng chế độ, chính sách, tiền lương vẫn chưa thay đổi. Điều này ảnh hưởng đến tâm lý của cán bộ, công chức.

Ông Đ. hỏi, lộ trình điều chỉnh chế độ chính sách hiện nay như thế nào? Trước đây, ông được bố trí, sắp xếp là công chức cấp xã, kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách (văn thư, lưu trữ, thủ quỹ). Vậy sau sắp xếp ông còn tiếp tục được hưởng chế độ kiêm nhiệm không?

Việc áp dụng hệ thống tiền lương mới sẽ được xem xét sau năm 2026. Ảnh minh họa.

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ cho biết, chính sách tiền lương hiện nay vẫn đang được thực hiện theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP. Sau hơn 20 năm áp dụng, hệ thống tiền lương này đã bộc lộ nhiều bất cập, không còn phù hợp với yêu cầu thực tế.

Theo đó, Bộ Nội vụ đã tham mưu, trình Trung ương ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW (ngày 21/5/2018) về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Thực hiện Kết luận số 64 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII về kinh tế - xã hội năm 2023-2024 và Nghị quyết số 104/2023/QH15 của Quốc hội khóa XV về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, Bộ Nội vụ đã chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng báo cáo Chính phủ, Bộ Chính trị, Quốc hội về những vướng mắc, bất cập nếu thực hiện các bảng lương mới và các chế độ phụ cấp mới trong khu vực công...

Đến nay, Kết luận số 83-KL/TW ngày 21/6/2024 của Bộ Chính trị đã xác định rõ định hướng: Ban Kinh tế Trung ương (nay là Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương) sẽ chủ trì sơ kết việc thực hiện Nghị quyết 27, nghiên cứu đánh giá sự phù hợp, tính khả thi và đề xuất việc thực hiện 5 bảng lương và 9 chế độ phụ cấp mới trong khu vực công.

Việc áp dụng hệ thống tiền lương mới sẽ được xem xét sau năm 2026, khi hoàn thành việc ban hành danh mục vị trí việc làm trong hệ thống chính trị.

Sau khi Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 27, Bộ Nội vụ sẽ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu phù hợp, tính khả thi và đề xuất tiền lương, các chế độ phụ cấp mới và tiền thưởng.

"Trong đó có chính sách tiền lương, thu nhập đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm phù hợp với quy định của Đảng, quy định của pháp luật và khả năng ngân sách của nhà nước", Bộ Nội vụ thông tin.

Liên quan đến thắc mắc của cán bộ về chế độ kiêm nhiệm, Bộ Nội vụ dẫn các văn bản hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Chính phủ về sắp xếp đơn vị hành chính. Theo đó, từ 1/7/2025, khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện sắp xếp được bảo lưu hoặc tiếp tục hưởng phụ cấp theo quy định pháp luật hiện hành.

Tuy nhiên, Bộ Nội vụ cũng nhấn mạnh, việc áp dụng cụ thể chế độ, chính sách đối với từng cán bộ, công chức sau sắp xếp thuộc thẩm quyền của chủ tịch UBND tỉnh. Vì vậy, cán bộ, công chức cần liên hệ với sở nội vụ địa phương để được hướng dẫn, giải đáp cụ thể.