Trốn đóng BHXH, BHTN: Cách tính tiền và số ngày theo quy định mới

02-11-2025 - 13:36 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Chính phủ vừa ban hành quy định chi tiết về chậm đóng, trốn đóng BHXH và bảo hiểm thất nghiệp nhằm tăng tính răn đe và bảo vệ người lao động.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 274/2025/NĐ-CP quy định chi tiết việc xử lý hành vi chậm đóng, trốn đóng BHXH bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), có hiệu lực từ 30-11-2025.

Trốn đóng BHXH, BHTN: Cách tính tiền và số ngày theo quy định mới- Ảnh 1.

Tổ công tác của BHXH TP Hà Nội làm việc với các đơn vị về đóng BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn

Nghị định nêu rõ cách xác định số tiền và số ngày trốn đóng BHXH, BHTN, giúp minh bạch trách nhiệm của người sử dụng lao động và tăng tính răn đe trong quản lý, thực thi pháp luật về bảo hiểm.

Theo Điều 6 Nghị định 274/2025/NĐ-CP, việc xác định số tiền trốn đóng BHXH, BHTN được thực hiện như sau:

Trường hợp trốn đóng theo điểm a, b khoản 1 Điều 39 Luật BHXH 2024: Số tiền BHXH bắt buộc trốn đóng là số tiền người sử dụng lao động phải đóng cho người lao động chưa được đăng ký tham gia BHXH sau 60 ngày kể từ hạn quy định.

Số tiền BHTN trốn đóng tương tự, áp dụng cho người lao động chưa đăng ký tham gia BHTN sau 60 ngày.

Trường hợp theo điểm c, d khoản 1 Điều 39: Số tiền BHXH, BHTN trốn đóng là số còn phải đóng do người sử dụng lao động kê khai tiền lương làm căn cứ đóng thấp hơn quy định.

Trường hợp theo điểm đ, e khoản 1 Điều 39: Số tiền BHXH, BHTN trốn đóng được tính từ số còn phải đóng sau 60 ngày kể từ hạn chót đã được cơ quan có thẩm quyền đôn đốc.

Về số ngày trốn đóng BHXH, BHTN: Bắt đầu từ ngày sau hạn đóng BHXH hoặc BHTN chậm nhất theo luật.

Với phương thức đóng hàng tháng, số ngày trốn đóng được tính từ ngày cuối cùng của tháng tiếp theo tháng phát sinh tiền lương đăng ký làm căn cứ đóng thấp hơn quy định.

Với phương thức đóng 3 hoặc 6 tháng/lần, số ngày trốn đóng được tính từ ngày cuối cùng của tháng tiếp theo chu kỳ đóng đã đăng ký.

Trường hợp đơn vị đã được đôn đốc: số ngày trốn đóng bắt đầu từ ngày thứ 60 kể từ hạn chót đóng BHXH hoặc từ ngày thứ 15 kể từ văn bản đôn đốc, tùy trường hợp.

Nghị định 274/2025/NĐ-CP được đánh giá sẽ tăng cường trách nhiệm của người sử dụng lao động, nâng cao hiệu quả quản lý, góp phần đảm bảo quyền lợi của người lao động và sự ổn định của hệ thống BHXH, BHTN.

So với cùng kỳ năm 2024, cả nước hiện có gần 19,9 triệu người tham gia BHXH tăng khoảng 798.000 người, trong đó số đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc gần 17,7 triệu người, còn tự nguyện hơn 2,13 triệu người. Số đóng BHTN trên 16 triệu người, tăng hơn 694.000 người.

Theo D. Thu

Người Lao động

