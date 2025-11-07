TP HCM phấn đấu tăng trưởng 8,5%, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Sáng 7-11, Đảng ủy UBND TP HCM tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 (mở rộng).

Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TP HCM, nhìn nhận trong 10 tháng đầu năm 2025, với điều kiện thuận lợi và thách thức đan xen, có thời điểm lúng túng, vướng mắc, khó khăn nhất định, nhưng Đảng bộ UBND TP HCM đã thực hiện nhiệm vụ đạt nhiều kết quả quan trọng.

Ông Nguyễn Văn Được đề nghị đại biểu thảo luận và cho ý kiến về kết quả thực hiện nhiệm vụ 10 tháng đầu năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 2 tháng cuối năm 2025; tổng kết công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ UBND TP HCM lần thứ I.

Quang cảnh hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TP HCM lần thứ I

Đồng thời nghiên cứu, đề xuất cách làm, giải pháp mang tính đồng bộ, khoa học, đột phá ngay trong những tháng cuối năm 2025 và những năm tiếp theo, hướng đến mục tiêu thực hiện thắng lợi 33 chỉ tiêu và 3 Chương trình đột phá, trọng điểm của Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ UBND TP HCM lần thứ I.

Trong đó, ông đề nghị tập trung đề xuất giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phấn đấu đạt 8,5% trong năm 2025; hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2025, nhất là các chỉ tiêu còn đạt thấp.

Ông Nguyễn Văn Được thông tin giải ngân vốn đầu tư công của TP HCM hiện đạt khoảng 60%, nhưng theo kế hoạch quý III phải đạt 75%, còn quý IV đạt 100%. Nguyên nhân đã được các đơn vị nắm rõ, lãnh đạo TP HCM cũng chỉ đạo nhiều giải pháp, đặc biệt gần đây là việc cử cán bộ sở, ngành và đội đặc nhiệm về các xã, phường có công trình trọng tâm, trọng điểm.

Về tốc độ tăng trưởng, TP HCM cần cố gắng đạt được tối thiểu 8,5% để cùng cả nước phát triển trong kỷ nguyên vươn mình.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được phát biểu khai mạc hội nghị sáng 7-11

Theo ông Nguyễn Văn Được, nhiệm vụ trong thời gian tới rất nặng nề và khó khăn bởi còn nhiều việc tồn đọng từ nhiều năm trước nhưng TP HCM không thoái thác, phải bền bỉ, đoàn kết, quyết tâm thực hiện.

Đối với việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Chủ tịch UBND TP nhìn nhận TP HCM đã thực hiện cơ bản tốt nhưng cũng phải chấn chỉnh một số việc.

Ông dẫn chứng vẫn còn tình trạng thiếu cán bộ chuyên môn cấp xã do nhập cơ học. Vừa qua, UBND TP HCM đã chỉ đạo Sở Nội vụ thực hiện nhiều giải pháp, rà soát từng xã, điều chuyển cán bộ giữa các xã với nhau, từ sở, ngành xuống xã và tuyển từ cán bộ không chuyên trách. Dù vậy, về lâu dài, phải đào tạo cán bộ chuyên môn.

Bên cạnh đó, việc giải quyết hồ sơ phi địa giới hành chính còn chậm; chưa thực hiện sắp xếp đơn vị sự nghiệp, trụ sở dôi dư, tài sản công…

Ông Nguyễn Văn Được đề nghị cơ quan, đơn vị có giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, tăng cường kiểm tra, giám sát chuyên đề và thường xuyên đối với tổ chức đảng và đảng viên, để kịp thời nhắc nhở, phòng ngừa sai phạm, đảm bảo tính nghiêm minh, kỷ luật của Đảng, hạn chế ít nhất sai sót.

Kinh tế tăng trưởng tích cực

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 10 tháng đầu năm, ông Trần Văn Nam, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP HCM, cho biết Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, tiếp tục nâng cao hiệu quả trong lãnh đạo, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị và thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ.

Kinh tế - xã hội duy trì đà phục hồi và tăng trưởng tích cực, nhiều chỉ tiêu đạt kết quả ấn tượng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 15% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng thu du lịch lũy kế 10 tháng đầu năm ước đạt 208.066 tỉ đồng, tăng 22,4% so với cùng kỳ năm 2024.

Ông Trần Văn Nam, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP HCM, báo cáo tại hội nghị

Tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên tiếp tục vận hành ổn định, vận chuyển 1,8 triệu lượt hành khách. Vận tải hàng không duy trì sản lượng cao với 3,3 triệu lượt hành khách. Sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển TP HCM ước đạt 292,68 triệu tấn, tăng 6,86% so với cùng kỳ năm 2024.

Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 7,5% so với cùng kỳ; nối tiếp đà tăng tích cực, đóng góp lớn vào tăng trưởng GRDP quý IV năm 2025.

Hoạt động xúc tiến đầu tư ghi dấu ấn với "Diễn đàn Mùa thu TP HCM - Hoa Kỳ năm 2025" thu hút hơn 200 đại biểu Hoa Kỳ, ký kết 5 Biên bản ghi nhớ, nổi bật là Thỏa thuận Hợp tác phát triển dự án Trung tâm dữ liệu 500 triệu USD của Tập đoàn Evolution và Biên bản ghi nhớ hợp tác đào tạo ngành vi mạch bán dẫn với Tập đoàn Intel.

Tổng thu ngân sách nhà nước 10 tháng đầu năm 652.509 tỉ đồng, đạt 97,2% dự toán Trung ương giao, đạt 93,6% dự toán HĐND TP HCM giao và bằng 115,5% so với cùng kỳ; trong đó thu nội địa tiếp tục là điểm sáng.

Nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm tập trung ở 3 nhóm chính. Trong đó, lãnh đạo đẩy mạnh các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng; chủ động, linh hoạt, phản ứng chính sách kịp thời, hiệu quả với những vấn đề phát sinh, kiên định mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2025.

Đồng thời, lãnh đạo tập trung tháo gỡ khó khăn các dự án, đẩy nhanh các dự án trọng điểm; tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, phát triển hạ tầng, lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt và thu hút sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội; tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của Đề án tổng thể sắp xếp các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập...