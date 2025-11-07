Thu về gần 500 tỷ mỗi ngày dù lượng hàng tồn kho cao kỷ lục: DN này kinh doanh gì, lời lãi ra sao?

Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa tổ chức Hội nghị giao bán trực tuyến điều hành sản xuất tháng 11/2025. Theo nội dung hội nghị, tháng 10/2025, hoàn lưu bão số 11 (Matmo) gây ra mưa bình quân tại một số khu vực lớn, gây ngập lụt đã làm ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất và tiêu thụ than, khoáng sản của Tập đoàn; tiêu thụ than cho sản xuất điện giảm...

Cụ thể, sản lượng than nguyên khai tháng 10 ước đạt 3 triệu tấn, lũy kế 10 tháng đạt 32,5 triệu tấn. Than sạch ước đạt 3,3 triệu tấn, lũy kế 10 tháng đạt 32,2 triệu tấn. Than nhập khẩu ước đạt 259.000 tấn, lũy kế 10 tháng đạt 8,9 triệu tấn; than tiêu thụ ước đạt 3,0 triệu tấn, lũy kế 36,7 triệu tấn.

Điều đáng nói là, trong tháng 10, có những thời điểm, lượng hàng tồn kho của tập đoàn lên đến mức hơn 12 triệu tấn. Đây là thời điểm lượng than tồn kho ở Quảng Ninh đạt mức cao nhất kể từ năm 2020. Trước đó, năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, lượng than tồn kho của TKV là khoảng 15 triệu tấn.

Lý giải về vấn đề này, TKV cho hay, nguyên nhân chính là do các nhà máy nhiệt điện – nhóm khách hàng tiêu thụ than chủ lực của TKV – giảm mạnh nhu cầu nhập than. Trong tháng, lượng mưa lớn khiến các hồ thủy điện đầy nước, làm sản lượng phát điện từ thủy điện tăng cao, kéo theo nhu cầu huy động nhiệt điện giảm, tác động trực tiếp đến sản lượng tiêu thụ than của TKV.

Về sản phẩm alumin, sản lượng tháng 10 của TKV ước đạt 120.000 tấn, lũy kế 10 tháng đạt 1,2 triệu tấn; tiêu thụ ước 163.300 tấn, lũy kế cũng đạt 1,2 triệu tấn. Tinh quặng đồng sản xuất ước 6.200 tấn, lũy kế 10 tháng năm 2025 đạt 86.400 tấn.

Sản lượng điện sản xuất tháng 10 ước 572 triệu kWh, nâng lũy kế 10 tháng lên 8,2 tỷ kWh.

Doanh thu toàn tập đoàn ước đạt 12.300 tỷ đồng trong tháng 10. Lũy kế 10 tháng năm 2025, doanh thu của tập đoàn đạt 136.000 tỷ đồng. Như vậy, trung bình, mỗi ngày, tập đoàn thu về hơn 453 tỷ đồng. Nộp ngân sách Nhà nước ước 1.300 tỷ đồng trong tháng 10 và 21.100 tỷ đồng trong 10 tháng đầu năm.

Về kế hoạch kinh doanh tháng 11/2025, theo TKV, dự báo thời tiết trong tháng 11 sẽ có nhiều thuận lợi cho sản xuất, nhu cầu than cho điện dự kiến tăng so với tháng 10 nhưng vẫn ở mức thấp.

Chính vì vậy, tập đoàn đặt mục tiêu sản xuất 3,35 triệu tấn than nguyên khai; sản lượng than sạch đạt 3,75 triệu tấn. Tiêu thụ than dự kiến đạt 4,7 triệu tấn.

Sản lượng Alumina dự kiến 113.000 tấn, tiêu thụ 109 .000 tấn. Sản xuất 4.000 tấn tinh quặng đồng, tiêu thụ 2.500 tấn. Sản xuất điện dự kiến 1,1 tỷ kWh; sản xuất thuốc nổ 5.600 tấn; cung ứng thuốc nổ 8.500 tấn. Sản xuất Amon nitrat đạt 15.000 tấn, tiêu thụ 11.500 tấn. Doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn dự kiến đạt 16.100 tỷ đồng…

Tại Hội nghị tổng kết thực hiện quy chế quản trị chi phí kinh doanh trong Tập đoàn các công ty TKV, phía tập đoàn cho biết, giai đoạn 2020 - 2024, toàn Tập đoàn đã thực hiện tiết kiệm được trên 3.425 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu luôn thấp hơn nhiều so với mức tối đa 3,0 lần theo quy định. Năm 2020 là 1,97 lần, đến cuối năm 2024 giảm còn 1,18 lần. Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn thường xuyên duy trì ở mức an toàn, năm 2020 đạt 0,90 lần, đến năm 2024 đạt 1,04 lần. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) duy trì ở mức cao, trong đó năm 2022 đạt mức kỷ lục 20,31%.



