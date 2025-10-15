'Than khóc' giải ngân đầu tư công thấp do... tiền quá nhiều

Thông tin trên được đưa ra tại phiên họp giải ngân đầu tư công 9 tháng đầu năm nay, của UBND TP. Cần Thơ, chiều 14/10. Sở Tài chính Cần Thơ cho biết, năm nay Thành phố được giao tổng vốn hơn 28.800 tỷ đồng. Luỹ kế tới ngày 10/10, giải ngân mới đạt hơn 9.500 tỷ đồng, hơn 33% kế hoạch, thấp so với yêu cầu đề ra.

Dự án cải tạo, mở rộng 5 nút giao thông ùn tắc tại Cần Thơ vẫn ngổn ngang, chậm tiến độ. Ảnh: CK.

Ông Lê Minh Cường - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp Cần Thơ - cho biết, năm nay đơn vị được giao vốn hơn 15.760 tỷ đồng, giải ngân đến nay đạt hơn 5.000 tỷ đồng (tương đương 32%). Khối lượng giải ngân tới nay thấp, không thể hoàn thành giải ngân 100% trong năm nay, do giao vốn dư.

Theo ông Cường, có những dự án tiến độ kéo dài qua năm 2027 mới xong, nhưng đã giao hết vốn trong năm nay, tức năm 2026 - 2027 không giao vốn nữa. Cụ thể như các dự án thành phần của cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng , do chiếm tỷ lệ vốn lớn, khi giải ngân thấp sẽ kéo theo tỷ lệ giải ngân chung bị thấp. Nguyên nhân chậm chủ yếu do vướng mặt bằng và nhà thầu yếu, ban đã và đang rà soát, xử lý nhà thầu yếu, tăng cường nhà thầu mạnh để đẩy nhanh thi công.

“Ban cam kết khi có mặt bằng sẽ đẩy nhanh tiến độ thi công. Riêng vốn giao dư thì đành giải ngân kéo dài, giám đốc ban sẵn sàng chấp nhận kỷ luật chứ không thể làm gì khác, do vốn giao dư trả không được, làm không thể hết, vì giao dư so với khả năng”, ông Cường nói và đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất, địa phương đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các dự án.

Cũng theo ông Cường, Cần Thơ mới có quá nhiều dự án, nếu thẩm định như bình thường trước đây rất mất thời gian, các dự án mới giai đoạn tới khó khởi công trong năm 2026. Do vậy, cần kế thừa các chủ trương, nghị quyết, chỉ đạo của các địa phương trước đây để tiếp tục làm, còn nếu cứ họp bàn, nghiên cứu thêm nữa lại tiếp tục chậm, chuyện giải ngân năm sau lại như hôm nay.

Ông Lê Minh Cường - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp Cần Thơ.

Ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - cho biết, sau 9 tháng của năm, khả năng đạt tăng trưởng kinh tế 2 con số của năm nay 'hết sức căng’. Tiến độ giải ngân thấp hơn bình quân chung cả nước; hạ tầng về giao thông, y tế, giáo dục còn hạn chế, xuống cấp… Hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp cơ bản ổn định, thông suốt, song cũng còn nhiều khó khăn, đặc biệt về nhân sự chuyên môn.

Theo ông Tuyên, nguyên nhân của hạn chế ngoài những việc tồn đọng trước đây cần xin ý kiến cấp thẩm quyền, cũng cần nhìn nhận việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tác động lớn đến thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và giải ngân đầu tư công. Việc này ảnh hưởng trực tiếp tới công tác giải phóng mặt bằng, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân đầu tư công. Cùng với đó, trách nhiệm của một số cán bộ, người đứng đầu chưa được sâu sát, chưa kịp thời để tháo gỡ khó khăn cho các chủ đầu tư, các xã phường.

Ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ.

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ đề nghị, trong quý IV, các sở ngành, địa phương phải tăng tốc, thực sự đoàn kết trong xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện để có hướng giải quyết, rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ từng đơn vị để chỉ đạo thực hiện, phấn đấu tối đa đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm. Các sở ngành hỗ trợ cho các xã, phường, đặc biệt xã phường trọng tâm, trọng điểm, có nhiều dự án, xử lý kịp thời, có chất lượng những nhiệm vụ phát sinh...