Mưa bão số 11 gây thiệt hại ở Thái Nguyên trên 12.000 tỷ đồng

Ngày 14/10, UBND tỉnh Thái Nguyên họp phiên thứ 6 để đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2025, triển khai các giải pháp 3 tháng cuối năm.

Theo báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2025 của UBND tỉnh, tăng trưởng GRDP của Thái Nguyên ước đạt 7,01%; sản xuất công nghiệp ước tính tăng 9,45% so với cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt trên 18.123 tỷ đồng (bằng 137% so với cùng kỳ năm trước); giải ngân vốn đầu tư công bằng 58,4% so với kế hoạch giao.

Toàn tỉnh quyết định chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư 82 dự án với tổng số vốn 33.057 tỷ đồng; 33 dự án FDI cấp mới với tổng số vốn đăng ký đạt gần 298,9 triệu USD…

Hoàn lưu bão số 11 tại Thái Nguyên đã gây thiệt hại khoảng 12.200 tỷ đồng

Cũng theo báo cáo, từ đầu năm đến nay, tỉnh Thái Nguyên bị tác động lớn bởi 14 vụ thiên tai . Trong đó, riêng bão số 11 và hoàn lưu bão đã gây ảnh hưởng lớn về nhà ở hạ tầng, giao thông, nông nghiệp, y tế, giáo dục...với tổng thiệt hại trên 12.200 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường yêu cầu các đơn vị trên địa bàn tỉnh cần tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm khôi phục sản xuất, ổn định đời sống người dân, nhất là ở những vùng bị ảnh hưởng nặng. Bên cạnh đó, cần quyết liệt công tác thu ngân sách và giải ngân đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia...

Ông Phạm Hoàng Sơn - Chủ tịch UBND tỉnh kết luận phiên họp.

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Phạm Hoàng Sơn yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị tỉnh chuyển từ khắc phục hậu quả mưa bão sang khôi phục và phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, tập trung cao nhất thực hiện Dự án phòng chống lũ lụt sông Cầu với thời gian sớm nhất, nhanh nhất.

Chủ tịch Phạm Hoàng Sơn cũng đề nghị HĐND tỉnh khẩn trương tổ chức kỳ họp chuyên đề, xây dựng nghị quyết cá biệt hỗ trợ cho người dân trực tiếp bị ảnh hưởng do mưa lũ vừa qua.