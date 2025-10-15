Cá nhân kinh doanh có được giảm trừ gia cảnh?

Ảnh minh họa.

Trước đây, bà Phan Thị Thanh Đào (TP Hồ Chí Minh) đóng thuế thu nhập cá nhân và đăng ký giảm trừ gia cảnh tại công ty. Từ giữa năm 2019 đến nay, bà nghỉ làm, về kinh doanh tự do để thuận tiện chăm sóc bố mẹ (sinh năm 1931 và 1936).

Bà Đào chưa lập gia đình, sống chung với bố mẹ. Hiện nguồn thu nhập tự do của bà 13-15 triệu đồng/tháng, không được xem xét giảm trừ gia cảnh.

Bà đề nghị cơ quan chức năng xem xét bổ sung giảm trừ gia cảnh cho người có thu nhập từ kinh doanh tự do.

Về vấn đề này, Thuế cơ sở 17 TP Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 1/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh:

"Điều 4. Nguyên tắc tính thuế

… 2. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch từ 100 triệu đồng trở xuống thì thuộc trường hợp không phải nộp thuế GTGT và không phải nộp thuế TNCN theo quy định pháp luật về thuế GTGT và thuế TNCN. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có trách nhiệm khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng hạn, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế theo quy định.

… Điều 10. Căn cứ tính thuế

Căn cứ tính thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là doanh thu tính thuế và tỷ lệ thuế tính trên doanh thu...".

Căn cứ các quy định nêu trên, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch từ 100 triệu đồng trở xuống thì thuộc trường hợp không phải nộp thuế GTGT và không phải nộp thuế TNCN theo quy định pháp luật về thuế GTGT và thuế TNCN.

Căn cứ tính thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là doanh thu tính thuế và tỷ lệ thuế tính trên doanh thu. Theo quy định hiện hành thì không có giảm trừ gia cảnh khi tính thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Thuế cơ sở 17 TP Hồ Chí Minh trả lời cho bà Phan Thị Thanh Đào được biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.