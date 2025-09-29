Lần đầu tiên VN hợp tác với TQ về “cách làm hay” trong 1 lĩnh vực dự kiến thu về 10.000 tỷ đồng mỗi năm

Trang trại chăn nuôi lợn 26 tầng của Công ty Trung Tân Khai Duy ở ngoại ô TP Ngạc Châu, tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc, ngày 28/10/2022. Ảnh: Xinhua

Đây là mô hình chung cư nuôi heo đầu tiên tại Việt Nam.

Ngày 28/9, CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam vừa chính thức ký kết hợp tác liên doanh với Tập đoàn Thực phẩm Muyuan (Trung Quốc) để xây dựng, vận hành dự án chăn nuôi công nghệ cao nhà cao tầng tại tỉnh Tây Ninh.

Tại lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cho biết, cơ chế chính sách cho ngành chăn nuôi nói chung và chăn nuôi nhà cao tầng nói riêng đã sẵn sàng. Ngoài ra, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng ban hành bộ tiêu chuẩn cho loại hình mới này. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, nếu vướng mắc, các cơ quan sẽ tiếp tục tháo gỡ và hoàn thiện quy định để thúc đẩy chăn nuôi công nghệ cao.

Thứ trưởng đánh giá cao việc áp dụng mô hình chung cư nuôi heo vì tính phù hợp và cho biết ngoài BAF, hiện này nhiều doanh nghiệp lớn trong ngành chăn nuôi như Xuân Thiện, GREENFEED, DABACO Việt Nam… cũng quan tâm đến nuôi heo bằng nhà cao tầng. Do đó. nếu khởi đầu thuận lợi, trong tương lai gần khả năng sẽ có thêm nhiều đơn vị đầu tư chăn nuôi heo bằng nhà cao tầng ở các địa phương.

Dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, CTCP nông nghiệp BAF Việt Nam và Tập đoàn Thực phẩm Muyuan ký kết hợp tác. Ảnh: BTC

Tại lễ ký kết, bà Bùi Hương Giang, Tổng giám đốc BAF, cho biết UBND tỉnh Tây Ninh đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án tổ hợp chăn nuôi heo của BAF, bao gồm có 2 dự án trang trại nuôi heo nhà cao tầng, dự án nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc và nhà máy giết mổ và chế biến thực phẩm từ thịt heo.

Theo như kế hoạch, trong quý 1/2026, doanh nghiệp sẽ bắt đầu thi công tòa nhà chăn nuôi đầu tiên và các tòa tiếp theo sẽ nối tiếp nhau sau mỗi 3 tháng. Dự kiến, đến quý 1/2028, toàn bộ dự án sẽ hoàn thành.

BAF liên doanh với Tập đoàn Muyuan để tiến hành xây dựng, vận hành dự án trang trại chăn nuôi nhà cao tầng tích hợp nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi. Dự án có quy mô ước tính 64.000 heo nái và 1,6 triệu heo thịt bán ra/năm. Công suất nhà máy cám ước tính 600.000 tấn/năm. Tổng đầu tư dự án là 12.000 tỷ đồng và doanh thu dự kiến khoảng 10.000 tỷ đồng/năm.

Trên thực tế, dự án đã được UBND tỉnh Tây Ninh chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 6 và Chính phủ cho phép triển khai vào tháng 8.

Phối cảnh dự án ở Tây Ninh. Ảnh: BAF

Tổng giám đốc BAF cho biết, thông qua việc hợp tác với Muyuan (đơn vị hàng đầu thế giới trong lĩnh vực chăn nuôi), BAF hướng tới quy mô là 10 triệu con heo thương phẩm vào năm 2030.

Theo BAF thông tin, từ những khảo sát thực tế tại trang trại ở Trung Quốc, mô hình cao tầng có thể giúp tăng năng suất, tiết kiệm từ 5 - 8 lần diện tích đất, tiết kiệm nhân công từ 20 - 30% so với trại truyền thống. Mô hình chung cư nuôi heo cũng được thiết kế để tối ưu hóa chi phí vận hành, quản lý thông minh; đồng thời hạn chế lây nhiễm chéo dịch bệnh và đảm bảo môi trường nhờ nhiều tầng tách biệt, hệ thống lọc và khử khuẩn - khử mùi.

Ông Gao Tong, Giám đốc Tài chính Tập đoàn Thực phẩm Muyuan cho biết, dự án chăn nuôi công nghệ cao nhà tầng này là một ví dụ điển hình về cách chúng ta bổ sung thế mạnh cho nhau và cùng nhau kiến tạo một tương lai chung.

Theo ông, Muyuan sẽ hợp tác chặt chẽ với BAF và hoàn toàn ủng hộ tiến độ thuận lợi của dự án này, đạt được mục tiêu chiến lược là 450.000 heo nái và 10 triệu heo thịt vào năm 2030. Điều này sẽ cung cấp cho thị trường Việt Nam những sản phẩm thịt lợn sạch hơn, tươi ngon hơn và an toàn hơn; đồng thời thúc đẩy hiện đại hóa và phát triển bền vững ngành chăn nuôi Việt Nam.

Theo các chuyên gia, với năng lực sản xuất nhiều triệu con mỗi năm, nếu doanh nghiệp tăng áp dụng mô hình này thành công thì nguồn cung thịt heo cho thị trường trong nước sẽ tăng lên đáng kể, đồng thời thậm chí dư thừa để xuất khẩu mạnh. Nhưng so với mô hình truyền thống, mô hình này đòi hỏi cao hơn về công nghệ và vốn đầu tư ban đầu cũng cao hơn từ 1,5 - 1,6 lần.

Riêng trong năm 2025, bất chấp những áp lực dịch bệnh, BAF vẫn cung ứng khoảng 800.000 con lợn ra thị trường, trong đó có 800 - 1.000 con mỗi tháng cho TP HCM. Theo kế hoạch, đến cuối năm 2027, có gần 20.000 con lợn thương phẩm đầu tiên từ dự án sẽ được xuất bán, phục vụ thị trường các tỉnh phía Nam, đồng thời góp phần bình ổn nguồn cung cuối năm.

Trung Quốc bắt đầu chăn nuôi heo trong nhà cao tầng từ năm 2018

Lợn trong các chung cư, tòa nhà cao tầng được cho ăn qua hệ thống máng tự động. Ảnh: Xinhua

Trong những năm gần đây, Trung Quốc đẩy mạnh công nghiệp hóa đàn heo lớn nhất thế giới. Đây được coi là một phần trong nỗ lực hiện đại hóa ngành nông nghiệp kéo dài 30 năm và tạo ra sự giàu có cho khu vực nông thôn.

Cụ thể, Trung Quốc đã áp dụng mô hình chăn nuôi heo trong nhà cao tầng từ năm 2018. Tính đến nay, quốc gia tỷ dân đã phát triển 1.830 dự án, với tổng số 4.282 tòa nhà cao tầng chuyên nuôi heo và tổng diện tích xây dựng là hơn 42 triệu m2. Hằng năm, mô hình độc đáo này đã và đang cung cấp khoảng 2,64 triệu con heo nái sinh sản, 25,46 triệu con heo thịt ở Trung Quốc.

Nhân viên kiểm tra thiết bị trong trang trại nuôi heo. Ảnh: Xinhua

Từ tháng 3/2020, Tập đoàn thực phẩm Muyuan cũng đã khởi công trang trại nuôi heo theo mô hình trên. Tập đoàn đã chính thức vận hành tòa nhà đầu tiên trong số 21 tòa vào tháng 9/2020.

GS Zhu Zengyong tại Viện Khoa học Động vật thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Trung Quốc, nhận định rằng: "So với phương thức chăn nuôi truyền thống, các trang trại heo cao tầng thông minh hơn, tự động hóa và đạt mức độ an toàn sinh học cao hơn".