Mới đây, tổ chức Z/Yen Partners (Anh) và Viện Phát triển Trung Quốc đã công bố Chỉ số Trung tâm Tài chính toàn cầu lần thứ 38 (GFCI 38). Theo đó, TP. Hồ Chí Minh tăng 10 điểm GFCI, đạt 664 điểm.

Như vậy, TP. Hồ Chí Minh đã tăng 3 hạng so với kỳ xếp hạng hồi tháng 3, từ vị trí 98 lên vị trí thứ 95. Với kết quả này, đầu tàu kinh tế Việt Nam đã vượt Bangkok trong bảng xếp hạng, khi thành phố lớn của Thái Lan tụt 6 bậc, từ vị trí 96 xuống 102, với số điểm là 657.

TP. Hồ Chí Minh tăng 10 điểm, xếp thứ 95 trong bảng xếp hạng trung tâm tài chính toàn cầu (Ảnh: Internet)

Ở cấp độ toàn cầu, thành phố New York (Mỹ) giữ vững vị trí dẫn đầu với 766 điểm. Tiếp theo là London (Anh), Hong Kong (Trung Quốc) và Singapore. Đáng chú ý, top 10 thành phố dẫn đầu toàn cầu đều giữ nguyên thứ hạng.

Cũng theo khảo sát của GFCI, TP. Hồ Chí Minh cũng nằm trong nhóm 16 trung tâm tài chính được dự báo sẽ phát triển mạnh mẽ trong vòng 2-3 năm tới. Theo khảo sát, trong số 16 trung tâm này, có 8 trung tâm nằm ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương và 6 trung tâm nằm ở Trung khu vực Đông và Châu Phi. GFCI cho biết, điều này nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng tăng của các khu vực này trong lĩnh vực tài chính toàn cầu.

Được biết, ngày 1/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam ký Quyết định số 114/QĐ-BCĐTTTC ban hành Kế hoạch hành động triển khai xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Mục tiêu của Kế hoạch là đến hết năm 2025 hình thành và đưa vào hoạt động Trung tâm tài chính quốc tế (TTTCQT) tại Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng. Đây là bước đột phá để thu hút nguồn lực tài chính trung và dài hạn, tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế – xã hội của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Theo định hướng, TP. Hồ Chí Minh sẽ tập trung thu hút các dòng vốn sâu rộng, như cổ phiếu, trái phiếu, ngân hàng đầu tư, quỹ quản lý tài sản; trong khi Đà Nẵng phát triển các thị trường ngách dựa trên lợi thế cảng biển, sân bay quốc tế, hành lang kinh tế Đông - Tây và công nghiệp ven biển.