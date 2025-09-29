Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TP. Hồ Chí Minh vừa vượt Bangkok (Thái Lan) ở một chỉ số

29-09-2025 - 11:18 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Cũng theo khảo sát của GFCI, TP. Hồ Chí Minh cũng nằm trong nhóm 16 trung tâm tài chính được dự báo sẽ phát triển mạnh mẽ trong vòng 2-3 năm tới.

Mới đây, tổ chức Z/Yen Partners (Anh) và Viện Phát triển Trung Quốc đã công bố Chỉ số Trung tâm Tài chính toàn cầu lần thứ 38 (GFCI 38). Theo đó, TP. Hồ Chí Minh tăng 10 điểm GFCI, đạt 664 điểm.

Như vậy, TP. Hồ Chí Minh đã tăng 3 hạng so với kỳ xếp hạng hồi tháng 3, từ vị trí 98 lên vị trí thứ 95. Với kết quả này, đầu tàu kinh tế Việt Nam đã vượt Bangkok trong bảng xếp hạng, khi thành phố lớn của Thái Lan tụt 6 bậc, từ vị trí 96 xuống 102, với số điểm là 657.

TP. Hồ Chí Minh vừa vượt Bangkok (Thái Lan) ở một chỉ số- Ảnh 1.

TP. Hồ Chí Minh tăng 10 điểm, xếp thứ 95 trong bảng xếp hạng trung tâm tài chính toàn cầu (Ảnh: Internet)

Ở cấp độ toàn cầu, thành phố New York (Mỹ) giữ vững vị trí dẫn đầu với 766 điểm. Tiếp theo là London (Anh), Hong Kong (Trung Quốc) và Singapore. Đáng chú ý, top 10 thành phố dẫn đầu toàn cầu đều giữ nguyên thứ hạng.

Cũng theo khảo sát của GFCI, TP. Hồ Chí Minh cũng nằm trong nhóm 16 trung tâm tài chính được dự báo sẽ phát triển mạnh mẽ trong vòng 2-3 năm tới. Theo khảo sát, trong số 16 trung tâm này, có 8 trung tâm nằm ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương và 6 trung tâm nằm ở Trung khu vực Đông và Châu Phi. GFCI cho biết, điều này nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng tăng của các khu vực này trong lĩnh vực tài chính toàn cầu.

Được biết, ngày 1/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam ký Quyết định số 114/QĐ-BCĐTTTC ban hành Kế hoạch hành động triển khai xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Mục tiêu của Kế hoạch là đến hết năm 2025 hình thành và đưa vào hoạt động Trung tâm tài chính quốc tế (TTTCQT) tại Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng. Đây là bước đột phá để thu hút nguồn lực tài chính trung và dài hạn, tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế – xã hội của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Theo định hướng, TP. Hồ Chí Minh sẽ tập trung thu hút các dòng vốn sâu rộng, như cổ phiếu, trái phiếu, ngân hàng đầu tư, quỹ quản lý tài sản; trong khi Đà Nẵng phát triển các thị trường ngách dựa trên lợi thế cảng biển, sân bay quốc tế, hành lang kinh tế Đông - Tây và công nghiệp ven biển.

Điểm GFCI 38 được xây dựng theo mô hình factor assessment (mô hình đánh giá yếu tố), kết hợp giữa ý kiến khảo sát và dữ liệu định lượng. Về khảo sát, hơn 4.800 chuyên gia trong lĩnh vực tài chính đã tham gia bảng hỏi trực tuyến, chấm điểm các trung tâm tài chính trên thang 10 về mức độ thuận lợi để làm kinh doanh.

Về dữ liệu định lượng, GFCI sử dụng 140 dữ liệu đầu vào, cung cấp bởi các bên thứ 3 bao gồm Ngân hàng Thế giới (World Bank), Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) và Liên Hợp Quốc (UN). Các dữ liệu bao quát các lĩnh vực như môi trường kinh doanh, nguồn nhân lực, hạ tầng, mức độ phát triển khu vực tài chính….

Chủ tịch Đèo Cả đích thân sang Hàn Quốc vì 'đại dự án' 300.000 tỷ đồng, quyết hiện thực hóa 'kỳ tích sông Hồng' cho Việt Nam

Nguyệt Lượng

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nghỉ hưu năm 2025, đóng BHXH đủ 29 năm, lương hưu mỗi tháng được nhận bao nhiêu?

Nghỉ hưu năm 2025, đóng BHXH đủ 29 năm, lương hưu mỗi tháng được nhận bao nhiêu? Nổi bật

Điểm tên loạt dự án 'khủng', tổng vốn đầu tư hơn 70.000 tỷ đồng, sẽ được Hà Nội 'nhấn nút' khởi công ngay cuối tuần này

Điểm tên loạt dự án 'khủng', tổng vốn đầu tư hơn 70.000 tỷ đồng, sẽ được Hà Nội 'nhấn nút' khởi công ngay cuối tuần này Nổi bật

Thúc đẩy trung tâm tài chính quốc tế phát triển

Thúc đẩy trung tâm tài chính quốc tế phát triển

10:52 , 29/09/2025
Chủ tịch Quốc hội: Xây dựng hệ thống đánh giá viên chức 3 tháng một lần

Chủ tịch Quốc hội: Xây dựng hệ thống đánh giá viên chức 3 tháng một lần

10:28 , 29/09/2025
HĐND TP HCM khai mạc kỳ họp có khối lượng công việc lớn nhất từ sau sáp nhập

HĐND TP HCM khai mạc kỳ họp có khối lượng công việc lớn nhất từ sau sáp nhập

10:10 , 29/09/2025
Nơi thuộc vùng núi phía Bắc, du khách sắp được du lịch xuyên biên giới, sang Trung Quốc không cần visa

Nơi thuộc vùng núi phía Bắc, du khách sắp được du lịch xuyên biên giới, sang Trung Quốc không cần visa

09:35 , 29/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên