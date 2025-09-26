9 tháng đầu năm, Thanh Hóa thu ngân sách ước trên 44.000 tỷ đồng, đứng thứ 9 cả nước

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa, ngày 25/9, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 9 để bàn và quyết định một số nội dung về tình hình kinh tế - xã hội địa phương.

Theo báo cáo dự thảo, 9 tháng đầu năm, kết quả kinh tế - xã hội trên địa bàn tiếp tục chuyển biến tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực. Trong đó, nổi bật là tình hình kinh tế duy trì đà tăng trưởng; nông nghiệp phát triển bền vững; sản xuất công nghiệp và dịch vụ tăng cao so với cùng kỳ. Thu ngân sách khả quan, trong bối cảnh các địa phương đã triển khai các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) cải thiện rõ rệt.

Năm 2025, Thanh Hóa đặt mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên, góp phần thúc đẩy tăng trưởng GDP của cả nước đạt 8,3-8,5% theo Nghị quyết số 226/NQ-CP ngày 5/8/2025 của Chính phủ. Với mục tiêu này, báo cáo dự thảo đề ra 11 nhóm nhiệm vụ chung cho các ngành, địa phương, đơn vị.

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh đánh giá cao và nhấn mạnh những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực, như việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp bảo đảm tiến độ, yêu cầu của Trung ương.

Ông Nguyễn Hoài Anh cũng chỉ ra, tình hình thu ngân sách trên địa bàn tăng trưởng tích cực, vượt tiến độ so với dự toán Trung ương giao. Cụ thể, đến hết ngày 30/9, thu ngân sách ước đạt 44.067 tỷ đồng, bằng 97% dự toán và tăng 3,6% cùng kỳ, đứng thứ 9 cả nước.

Ngoài ra, chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội của tỉnh Thanh Hóa tiếp tục được nâng lên; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; cuộc vận động xóa nhà tạm, nhà dột nát hoàn thành đúng kế hoạch…

Toàn cảnh phiên họp thường kỳ tháng 9 UBND tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa)

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết vẫn còn một số chỉ tiêu khó đạt được, như tạo dựng môi trường đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công và khắc phục tình trạng khan hiếm nguồn cung vật liệu xây dựng...

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, cùng với việc bám sát kế hoạch, nhiệm vụ của từng ngành, từng địa phương đã đề ra trong năm 2025 cũng như 11 nhiệm vụ chung và các nhiệm vụ cụ thể được đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị các ngành, địa phương tập trung khắc phục nghiêm túc, hiệu quả những hạn chế, khuyết điểm đã được cơ quan chức năng chỉ ra trong thời gian qua.

Ông Hoài Anh nhấn mạnh, từ nay đến cuối năm, các ngành, các cấp phải chung tay tập trung công tác giải ngân vốn đầu tư công, quyết toán dứt điểm các dự án đã hoàn thành, đẩy nhanh tiến độ các dự án có giá trị lớn.

Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành, chủ đầu tư chủ động rà soát lại các dự án và lên kế hoạch giải ngân cho từng tháng của dự án thời gian tới; đề xuất kế hoạch xử lý các dự án đầu tư công còn tồn đọng, báo cáo UBND tỉnh xem xét. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, các ngành, các địa phương phải chủ động tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền; những vấn đề vượt thẩm quyền báo cáo UBND tỉnh để giải quyết kịp thời.

Liên quan đến nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa gợi mở một số giải pháp và lưu ý các ngành, địa phương cần tập trung thực hiện như giải quyết thực trạng khan hiếm nguồn cung nguyên vật liệu; làm tốt công tác chi hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng...

Cùng với các nhiệm vụ trên, ông Nguyễn Hoài Anh đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong các lĩnh vực; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính công vụ. Mỗi cá nhân, mỗi ngành, lĩnh vực cần xác định rõ trách nhiệm của mình để cùng cả tỉnh tạo dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch vì sự phát triển chung của tỉnh.